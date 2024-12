Domínio da Gestão de Sessões em Undetectable: Recursos Abrangentes e Soluções para Encerramentos Forçados

Um "seanсa" ou "sessão" no Undetectable Browser é um programa iniciado e autorizado em qualquer dispositivo. Neste pequeno guia, vamos analisar as características do gerenciamento de sessões.

Definição geral de sessões

Uma sessão é a conexão de um dispositivo cliente com o servidor principal, que permite a interação. A sessão refere-se ao período de tempo durante o qual a interação ocorre ou ao complexo que oferece essa possibilidade.

O servidor usa sessões para rastrear o status do trabalho. As sessões são criadas conforme necessário. Por exemplo, quando um usuário abre um documento no navegador, o servidor cria uma sessão e carrega a versão mais recente desse documento.

Em uma sessão, é possível abrir um único documento, e diferentes pessoas podem abrir o mesmo documento em várias sessões simultaneamente. Um usuário também pode abrir várias sessões para o mesmo documento ou para documentos diferentes.

A sessão é encerrada quando o usuário a finaliza. No entanto, se o usuário não encerrar a sessão, o servidor pode encerrá-la automaticamente se não houver atividade do usuário por um determinado período de tempo. Esse encerramento forçado é chamado de tempo limite.

Para evitar esse encerramento, é necessário interagir com o documento aberto. Por exemplo, realizar navegação, edição, classificação, filtragem. Isso informará ao servidor que a sessão está ativa e não precisa ser encerrada.

Para que serve a seção "Sessões" no Undetectable

Na seção "Sessões", é possível rastrear a atividade de um usuário com a função de usuário, como um colega de trabalho. Também é possível encerrar sessões manualmente nesta seção.

O encerramento manual é necessário quando o programa é fechado incorretamente. Isso faz com que a sessão permaneça ativa e não permita que o usuário faça login novamente no sistema devido a uma restrição que aparece. Nesse caso, é necessário que uma pessoa com privilégios de administrador ou gerente encerre a sessão manualmente.

Existem duas maneiras de encerrar uma sessão. A primeira maneira:

Clique no botão de ação na linha da sessão desejada. Clique no botão "Excluir".

A segunda maneira:

Marque as caixas para as sessões que deseja desconectar. Clique no botão "Excluir" que aparece.

Como lidar com o erro "Limite atingido"

Esse erro também pode ser resolvido usando a seção "Sessões".

Por exemplo, um usuário entra no Undetectable, faz login e vê uma mensagem informando que o limite foi atingido. Esse erro ocorre quando o usuário atinge o limite de sessões ativas. Provavelmente, o programa foi fechado incorretamente durante o último uso e a sessão permaneceu ativa. Para fechar essas sessões, siga estas etapas:

Acesse o painel em nuvem cloud.undetectable.io, abra a página e faça login no sistema. Vá para a guia "Sessões". Selecione a sessão que deseja fechar ou selecione todas as sessões. Selecione a função de exclusão na coluna "Ações". Se mais de uma sessão for selecionada, o botão de desativação aparecerá. Ao desativar uma sessão, nenhum dado nos perfis locais e em nuvem fechados será perdido.

Conclusão

As sessões são necessárias para que o servidor possa rastrear as solicitações do navegador e o status de seu trabalho. Se o usuário não realizar nenhuma ação, a sessão será encerrada. Às vezes, a sessão pode ser encerrada incorretamente, resultando em um erro de limite de sessões disponíveis. Nesse caso, o problema pode ser resolvido usando a seção "Sessões" no painel em nuvem do Undetectable.