Undetectable 2.42.0: Chromium 144 e melhorias de estabilidade

A equipe da Undetectable está por aqui. Na versão 2.42.0, reforçamos a base: atualizamos o Chromium para a versão 144 e deixamos as operações em massa com perfis ainda mais rápidas.

A seguir, o que exatamente mudou e qual benefício isso traz no trabalho.

Chromium 144

Atualizar o Chromium regularmente não é apenas uma “marcação” no release. Isso impacta diretamente a confiança das plataformas e a estabilidade dos perfis.

O que a migração para o Chromium 144 traz

Reduz o risco de gatilhos de antifraude graças a um comportamento mais “natural” do navegador.

Seu fingerprint (User-Agent, suporte a APIs, renderização) fica igual ao de milhões de usuários comuns .

Elimina problemas com scripts e compatibilidade com padrões modernos.

Em núcleos antigos, sites quebram com mais frequência: erros de renderização e falhas de scripts podem virar red flags adicionais .

Melhora velocidade e segurança.

Novas versões do Chromium trazem otimizações e correções de vulnerabilidades, então os perfis rodam mais rápido e de forma mais estável, especialmente em execuções em massa.

Nossa recomendação: mantenha os perfis em um núcleo atualizado para preservar um alto nível de confiança por parte das plataformas.

Importação em massa de cookies Netscape

Se você trabalha com muitos accounts, velocidade é tudo. Antes, a importação em massa era mais conveniente para JSON, e o Netscape exigia passos extras.

Agora, o Netscape é importado tão rápido e simples quanto o JSON.

Como a importação de Netscape funciona agora

Não é necessário converter o formato nem enviar arquivos um por um.

É possível selecionar vários arquivos de cookies Netscape e arrastá-los e soltá-los no gerenciador de perfis.

de cookies Netscape e no gerenciador de perfis. Alternativamente, os cookies podem ser importados via criação em massa de perfis.

Resultado: menos rotina, início de projetos mais rápido.

O que foi corrigido

Neste release, alguns bugs que atrapalhavam o trabalho em cenários específicos foram resolvidos. O comportamento do navegador ficou mais previsível.

O funcionamento do Mango Proxy no macOS foi corrigido.

Antes, podia ocorrer um erro ao solicitar proxies parceiros da Mango via token de API. O conflito foi eliminado, e a integração agora funciona de forma estável. A troca de grupo do perfil em nuvem foi corrigida.

Havia um problema raro em que a mudança de grupo não era aplicada. Agora, a movimentação entre grupos funciona corretamente. A importação de favoritos sem o parâmetro ICON foi corrigida.

Antes, esses favoritos podiam causar erros. Agora, eles são processados sem falhas.

Resumo do release

O Undetectable 2.42.0 é sobre confiabilidade e economia de tempo:

Chromium 144 oferece mais confiança e performance estável dos sites.

oferece mais confiança e performance estável dos sites. Importação em massa de cookies Netscape acelera o start e o scaling.

acelera o start e o scaling. As correções deixam o trabalho com perfis mais fluido e previsível.

Atualize para a versão mais recente e trabalhe com confiança.