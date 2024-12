Formas de usar um navegador anti-detecção em plataformas de negociação e sorteios do Instagram

Usar software anti-detecção pode ser benéfico para comprar produtos em mercados estrangeiros. Além disso, Undetectable também pode ser útil na caça de bônus - influenciando positivamente a sorte e aumentando as chances de ganhar em vários concursos. No entanto, é importante entender que os navegadores de contas múltiplas são apenas uma parte de um grande mecanismo. E hoje vamos analisar todos os seus componentes.

Como contornar restrições geográficas e reduzir custos de envio no eBay

Não há necessidade de considerar a internet como um grande mercado onde todos podem encontrar bens ou serviços mais baratos. Infelizmente, para os usuários de muitos países, os mercados americanos e europeus onde os produtos estão disponíveis a preços mais baixos permanecem fechados. Essa estranha política de companhias varejistas é explicada por muitas razões:

Razões geopolíticas.

Falta de logística estabelecida com determinadas regiões.

Proibição de venda de produtos em um país específico pelo fabricante, etc.

Compradores online são particularmente fãs do eBay, que opera nos EUA. Aqui você pode comprar itens novos e usados a preços abaixo do valor de mercado... No entanto:

O marketplace não está disponível em todos os países.

Alguns vendedores preferem trabalhar apenas no mercado local dos EUA, então eles filtram clientes de outras regiões nas configurações de segmentação.

O eBay cobra uma taxa adicional para conversão de moeda estrangeira.

O custo de envio pelo marketplace fora dos EUA é maior do que o dos serviços de courier de terceiros.

O serviço não entrega itens de grande porte no exterior.

Desta forma, ao comprar mercadorias no eBay, é melhor usar um sistema anti-detect multi-contas com proxies residenciais de qualidade. Após criar uma conta no marketplace, é necessário aquecê-la por 1-2 semanas antes de começar a fazer compras.

Detalhamos como aquecer corretamente as contas em nosso artigo em este link.

Também é aconselhável providenciar um endereço de entrega local para suas compras com antecedência. Esses serviços são fornecidos por serviços de encaminhamento de correio. Com a ajuda deles, você pode alugar um endereço nos EUA. Após os pacotes serem entregues a este endereço, a empresa enviará os itens comprados para sua casa.

Quando se trata da América do Norte, é mais vantajoso alugar caixas postais nos estados de Delaware, Montana, Oregon e Alasca. Visto que eles não têm imposto sobre vendas. Desta forma, você pode economizar até 9-12% do custo dos bens.

Aumente suas chances de ganhar na caça ao bônus para vencer no Instagram Giveaway usando multi-contas e Undetectable

Sorteios são uma forma eficaz de promoção no Instagram. É um concurso realizado entre os seguidores da página do Instagram da marca. Geralmente, os sorteios envolvem a distribuição dos produtos da marca produzidos pela empresa organizadora do concurso. Ou um pacote de serviços fornecidos pela marca promovida.

Sorteios são frequentemente realizados entre usuários de uma região específica. Portanto, para se tornar um participante no concurso selecionado, um navegador anti-detecção e proxies regionais também serão necessários. Além disso, são necessárias contas do Instagram, que podem ser adquiridas em plataformas especializadas. A melhor opção são contas com uma idade de 6 meses ou mais. No entanto, o custo de tais páginas do Instagram pode exceder $50.

Apesar de poder comprar cerca de uma dúzia de contas menos avançadas por esse valor. Tudo depende das suas capacidades financeiras.

Para se tornar um participante de um Sorteio, o usuário deve concluir uma série de ações que são especificadas em seus termos. Essas ações geralmente incluem seguir o perfil, deixar comentários, likes e outras ações que impactam positivamente a visibilidade da página do Instagram promovida.

Para aumentar suas chances de ganhar, você precisa usar o máximo de contas possível. Para cada uma delas em um navegador multi-contas como Undetectable, você deve criar uma impressão digital única com proxies relevantes.

Em seguida, utilizando todos os perfis do Instagram, realize as ações direcionadas necessárias. Após o término do concurso, o organizador do sorteio seleciona os vencedores aleatoriamente. Graças ao uso de multi-contas implementado com a ajuda do anti-detect Undetectable, suas chances de ganhar o prêmio aumentam exponencialmente com base no número de contas utilizadas.

Como pode ver, usar navegadores de várias contas é conveniente e eficaz não só para promover ofertas, mas também para realizar atividades mais práticas. Por exemplo, comprar mercadorias a preços razoáveis e aumentar as chances de ganhar na caça aos bônus. Mas lembre-se de que Undetectable é apenas um pequeno detalhe de um mecanismo maior, executando corretamente sua função. Portanto, o resultado de sua operação depende não apenas do navegador anti-detecção, mas também dos outros componentes do esquema: proxies, contas, configuração adequada.