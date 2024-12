Undetectable Atualização do navegador 2.3.0: log de alterações explicado

A atualização foi significativa e traz melhorias significativas na interface do usuário. Além disso, foram adicionados atalhos de teclado e a primeira integração com o serviço de proxy. Novos comandos para a API estão disponíveis, alguns erros foram corrigidos e a performance foi aprimorada. Vamos lá?

Melhoria na Experiência do Usuário

Uma das principais metas desta atualização é tornar o Undetectable mais conveniente e intuitivo. Esperamos que as mudanças atuais sejam úteis para você.

Interface aprimorada

Seção de Perfis na Nuvem

Informações da Licença

Design dos Gerenciadores Atualizado

Temos o prazer de informar que o design dos nossos gerenciadores de proxy, perfis de navegador e extensões foi atualizado.

O novo design facilitará o gerenciamento de servidores proxy, perfis de navegador e extensões do navegador. O design está mais intuitivo e conveniente, facilitando a navegação e a busca por informações relevantes.

Facilitando a Interação

Atalhos de Teclado

Adicionamos atalhos de teclado para tornar o trabalho com perfis na janela principal ainda mais eficiente.

Agora você pode selecionar um perfil usando as setas para cima e para baixo, abrir e fechar as informações do perfil usando as setas para a esquerda e para a direita, iniciar um perfil pressionando a tecla Enter e excluir um perfil pressionando a tecla Delete.

Gerenciamento de Proxy

Temos o prazer de anunciar que adicionamos integração com o serviço ipidea.net ao Gerenciador de Proxy. Essa integração permite selecionar a localização geográfica, o protocolo necessário e criar novos proxies com apenas alguns cliques, sem sair do Undetectable para visitar o site do serviço.

Antes de poder usar esse recurso, você precisa se registrar no site parceiro e adicionar créditos à sua conta. No futuro, planejamos adicionar mais proxies a essa guia.

Além disso, fizemos algumas melhorias na função de verificação de proxy. Agora, ele verifica o acesso aos serviços do Google, Facebook e Yandex. Isso fornecerá mais informações sobre os proxies que você está usando e garantirá seu funcionamento correto.

Notas em Tempo Real

Nova função que permite salvar notas durante o uso do perfil. Isso permitirá que você salve informações importantes relacionadas à sessão de navegação, como credenciais de login, URLs de sites ou qualquer outra informação que você deseja lembrar.

Importação e Exportação de Contas em Perfis do Chromium

Anteriormente disponível apenas no WebEngine, esse recurso permitirá que você transfira facilmente contas de arquivos para perfis de navegador baseados no Chromium e vice-versa.

Melhorias Técnicas

Novos Comandos para a API

Os novos comandos permitirão que você controle programaticamente os perfis de navegador e atualize suas configurações. Isso pode ser útil se você deseja automatizar tarefas específicas ou se precisa atualizar vários perfis simultaneamente.

Agora você pode usar solicitações de API para atualizar os dados dos seus perfis de navegador, como servidores proxy, notas ou nome. Outra nova solicitação permitirá que você exclua completamente um perfil.

Recomendamos o uso desses comandos para desenvolvedores e usuários experientes. Instruções detalhadas com exemplos estão disponíveis na documentação da API.

Otimização

Melhoria nas Substituições

Outro aspecto-chave da atualização são os recursos avançados de segurança, que oferecem aos usuários uma proteção ainda maior contra ameaças online. Nesta atualização, as substituições de metadados WebGL e a substituição de SpeechSynthesis foram alteradas. Essas alterações permitirão ocultar melhor a impressão digital do seu navegador e dificultar o rastreamento por sites.

Operações em Grupo com Perfis na Nuvem

Nesta atualização, otimizamos as operações em grupo, como criação em massa, edição e exclusão de perfis de navegador na nuvem. Melhoramos o desempenho dessa função para torná-la mais rápida e menos exigente em recursos.

Correção de Bugs

Os seguintes bugs foram corrigidos:

Erro com extensões que não eram exibidas no perfil em execução;

Erro em que os scripts não funcionavam nas guias padrão do Chromium;

Erro em que os navegadores Opera e Edge não eram detectados para configurações do Android.

Esperamos que esta atualização seja relevante para você e ajude significativamente em seu trabalho. Como sempre, entre em contato com nosso suporte técnico se tiver alguma dúvida. E para receber informações atualizadas sobre nossas atualizações, você pode se inscrever em nossas redes sociais. Em breve, lançaremos uma atualização com melhorias significativas nas substituições e na versão do kernel do navegador.