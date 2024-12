922S5Proxy – revisão do serviço de proxy

Como usar o 922S5Proxy com o navegador Undetectable?

Se você precisa de um proxy para o seu negócio e está procurando o melhor proxy, você está com sorte, porque você tem a melhor solução de proxy.

O 922S5Proxy é um programa de aplicativo de SOCKS5 residencial com mais de 200 milhões de endereços IP residenciais que são regularmente atualizados para fornecer o pool de endereços IP mais limpo. Os proxies vêm de mais de 190 países e regiões para atender às suas necessidades globais de negócios. Os leitores deste artigo também receberão um desconto de 10% ao encomendar proxies!

Registre-se e use o código promocional para obter o desconto

Este artigo é muito útil para você. O 922S5Proxy é conhecido por seu serviço vantajoso. Ao contrário dos vendedores de endereços IP que cobram por tempo/tráfego, os IPs que você compra são realmente seus próprios recursos. O desconto de 10% sobre o preço já disponível também permitirá que você economize muito dinheiro, o que é muito confiável. Para obter a promoção, você só precisa seguir alguns passos simples:

Acesse o site oficial

Clique em "Registrar" no canto superior direito

Registre-se como usuário 922s5 (você pode concluir o registro confirmando seu endereço de e-mail)

Escolha um plano profissional na página de preços, em seguida, insira o código promocional "UNDETECTABLE10" e você receberá um desconto de 10%.

922S5Proxy: informações principais e vantagens do serviço

O 922S5Proxy é um grande provedor de serviços de proxy residencial, abrangendo mais de 190 países e regiões, com 99% de pureza nos endereços IP, fornecendo soluções para pesquisa de mercado empresarial, análise de dados, comércio eletrônico e outras necessidades de negócios.

Os recursos de IP do 922S5Proxy são endereços IP residenciais reais de diferentes países do mundo, com excelente velocidade, conexão estável e segurança. Você pode escolher IPs de qualquer país, cidade ou operadora para conduzir negócios, o que é adequado para cenários de negócios como registro de contas, comércio eletrônico, coleta de dados, pesquisa de mercado, monitoramento de SEO, marketing na internet, proteção de marca, verificação de anúncios, etc. Ele também se integra facilmente a software como navegadores de impressão digital e simuladores.

As principais razões para a popularidade do 922S5Proxy entre os clientes são as seguintes:

Proxy residencial 100% anônimo

Pagamento apenas pelos IPs utilizados, IPs inválidos não são pagos

Atualização regular do pool de proxies IP

Pagamento por quantidade de IPs, não por tráfego

O proxy residencial atua principalmente como intermediário, usando endereços IP atribuídos pelos provedores de serviços de Internet (ISPs). Quando um usuário acessa a Internet usando um proxy residencial, em vez do seu endereço IP real, o endereço IP do proxy residencial é exibido.

Ao contrário dos endereços IP de data centers, o IP residencial é considerado um IP doméstico real e o uso de um proxy residencial para acessar a Internet é mais seguro. Como os recursos de IP do 922S5Proxy são proxies residenciais reais de todo o mundo, você terá mais segurança ao conduzir negócios, reduzindo o risco de bloqueio, etc.

O 922S5Proxy difere dos vendedores de endereços IP que cobram por tempo/tráfego. Os IPs que você compra são realmente seus próprios recursos. O 922S5 possui um sistema exclusivo de proteção de conexão de proxy para garantir que você esteja conectado ao proxy. Você pode filtrar os endereços IP do proxy por país, região, cidade e código postal no aplicativo. 99% dos proxies são verificados e disponíveis, para que você não desperdice seu saldo de proxy!

Como usar o navegador Undetectable com o serviço 922S5Proxy

A primeira parte deste artigo descreve o processo de obtenção do desconto. Finalmente, para concluir a revisão do 922S5Proxy, forneceremos uma explicação simples de como configurar o navegador Undetectable para usar um proxy que funcione com este serviço. A instalação é simples e não levará muito tempo.

Após encomendar o serviço no 922S5Proxy, faça o download e instale o aplicativo (Windows/Mac OS/Linux). O 922S5Proxy fornece informações de trabalho - filtros necessários para endereços IP regionais, encaminha os IPs para portas e obtém o endereço do host e o número da porta vinculado ao endereço IP, em seguida, insira essas informações no arquivo de configuração do navegador Undetectable.

Esta opção é útil se você estiver usando um pequeno número de proxies - você precisa inserir os dados acima diretamente na janela de edição do arquivo de configuração, você também pode clicar para ver o guia completo de conexão do 922s5proxy com o Undetectable!