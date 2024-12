9Proxy Avaliações: Desbloqueie Acesso Global Sem Esforço

9Proxy oferece um serviço de proxy residencial poderoso e versátil que aprimora sua experiência online, fornecendo acesso contínuo a uma extensa rede de endereços IP. Com o 9Proxy, você pode facilmente contornar restrições da internet, garantindo acesso ininterrupto a conteúdo de todo o mundo. Seja para pesquisa de mercado, análise competitiva ou simplesmente para desfrutar de conteúdo geograficamente restrito, o 9Proxy é seu gateway confiável para a internet sem limites. Fácil de usar e seguro, ele oferece tudo o que você precisa para permanecer anônimo, evitar bloqueios e navegar na web com liberdade e confiança.

Uma Introdução ao 9Proxy

O 9Proxy oferece mais de 9 milhões de endereços IP residenciais no pool, permitindo que você acesse mais de 90 países até o nível da cidade sem cobrança de IPs inválidos. O serviço possibilita opções de segmentação precisa com base em país, cidade, código postal e ISP, e suporta integração API perfeita para extração automatizada de dados.

Projetado para contornar restrições como proibições, penalidades e captchas, o 9Proxy também garante segurança aprimorada com suporte para os protocolos HTTP/HTTPS e SOCKS5.

O objetivo do 9Proxy é oferecer um recurso confiável para uma variedade de aplicações, incluindo agregação de preços, otimização de SERP & SEO, gerenciamento de várias contas, raspagem de dados, tecnologia publicitária e análise de mercado, fornecendo acesso a servidores proxy em mais de 90 locais em todo o mundo.

A Solução 9Proxy

Proxies para Web Scraping

O 9Proxy destaca-se com seus proxies residenciais projetados para web scraping de alta eficiência. Esses proxies são exclusivos e estão na lista branca, garantindo uma alta taxa de sucesso na extração de dados de sites concorrentes e várias fontes online. Essa capacidade é essencial para aqueles que visam se manter à frente por meio de tomadas de decisão baseadas em dados e análises de mercado detalhadas.

Criando Múltiplas Contas

As funcionalidades de multi-conta do 9Proxy simulam atividades de usuários reais, distinguindo-as de bots automatizados. Essa funcionalidade é perfeita para gerenciar várias contas de mídia social em plataformas como Instagram e Facebook. Ela simplifica a automação, permitindo aos usuários expandir sua presença online criando várias contas e seguidores sem acionar alertas de segurança.

Evite Blocos e Restrições

Para os entusiastas de tênis e revendedores, a 9Proxy oferece uma vantagem ao disponibilizar proxies residenciais indetectáveis que contornam proibições típicas de sites rigorosos como a Nike. Esses proxies são compatíveis com vários bots, incluindo Another Nike Bot AIO, Better Nike Bot e SupremeSlayer, garantindo compras suaves e ininterruptas durante lançamentos de alto risco.

Inteligência de Dados

Com sua abrangência global, o 9Proxy facilita operações extensivas de dados, como comparações de preços, mineração de dados e raspagem de tela sem restrições geográficas. Os proxies são otimizados para velocidade e suportam múltiplas conexões, melhorando a eficiência do projeto ao mesmo tempo que protegem a privacidade do usuário e mantêm altas velocidades de conexão.

Verificação de Anúncios

Na publicidade, onde a transparência é crucial, os proxies residenciais da 9Proxy se mostram inestimáveis para verificar a colocação de anúncios e prevenir fraudes publicitárias. Sua ampla rede minimiza interrupções causadas por proibições, garantindo processos contínuos e eficazes de verificação de anúncios.

Informações de Preços

A 9Proxy oferece proxies residenciais direcionados que concedem acesso a conteúdo e serviços restritos por localização, ideais para diversas aplicações como precificação de voos, análise de varejo ou pesquisa de concorrentes. Ao espelhar a presença digital de um usuário local, a 9Proxy possibilita a coleta autêntica e irrestrita de dados. A estrutura de preços do serviço é versátil, atendendo tanto às necessidades pessoais quanto empresariais, garantindo uma opção adequada para cada usuário.

Principais Características do 9Proxy

Permaneça Anônimo em Qualquer Lugar:

Com o 9Proxy, manter sua anonimidade online é fácil, graças aos endereços IP autênticos de várias localizações globais. Você pode navegar na internet sem se preocupar em ser rastreado.

Sem Mais Acesso Bloqueado:

Diga adeus à frustração dos bloqueios de sites. Os IPs de proxy residencial da 9Proxy garantem que você tenha acesso contínuo aos seus sites favoritos sem o risco de proibições.

Acesso Restrito ao Conteúdo:

Supere facilmente as restrições geográficas usando o 9Proxy. Seja para serviços de streaming, sites ou jogos online, você pode acessar conteúdo que de outra forma estaria restrito em sua região.

Obtenha uma Vantagem Competitiva:

Mantenha-se à frente da concorrência com os proxies residenciais da 9Proxy, que permitem que você colete dados valiosos sem limitações. Pesquisadores, profissionais de marketing e usuários curiosos podem acessar insights e tendências para manter uma vantagem competitiva.

Navegação Segura e Privada:

A segurança é primordial com o 9Proxy. Ao garantir que suas atividades online sejam inrastreáveis e seguras, você pode navegar na internet com tranquilidade. Não há necessidade de se preocupar com hackers ou olhares curiosos - o 9Proxy age como um guarda-costas pessoal para suas atividades online.

Rede Global de Proxy:

A 9Proxy oferece mais de 9 milhões de proxies residenciais em mais de 90 países, facilitando a raspagem de dados eficaz, verificação de anúncios e geotargeting. Regiões populares incluem Estados Unidos, Canadá, França e Coreia do Sul, com uma lista detalhada de IPs disponíveis em cada área.

Como usar o 9Proxy?

Usar o 9Proxy é incrivelmente simples, graças ao seu aplicativo intuitivo. Aqui está um guia rápido:

Comece com o aplicativo:

Comece abrindo o aplicativo 9Proxy. Este é o seu centro de controle para todas as atividades.

Escolha um Proxy:

Dentro do aplicativo, selecione o proxy que deseja usar. É como escolher o país de onde deseja que seu tráfego de internet pareça estar vindo.

Encaminhe sua Internet através do Proxy:

Uma vez que você seleciona um proxy, o aplicativo automaticamente direciona o tráfego da internet através dele. Por exemplo, se você escolher um proxy do Japão, os sites perceberão sua localização como sendo no Japão.

Trocar de Proxies a Qualquer Momento:

Se precisar de alterar o seu proxy, talvez para parecer que está a navegar a partir de França, basta selecionar um novo proxy na aplicação. É tão simples assim.

Com o 9Proxy, não é necessário lidar com configurações complicadas ou vários passos. O aplicativo cuida de tudo, garantindo que você possa navegar na web com segurança e privacidade, parecendo que está navegando a partir de qualquer local que escolher.

Como Configurar o 9Proxy

Passos para configurar o 9Proxy:

Baixe e instale o software 9Proxy em seu dispositivo. Abra o aplicativo 9Proxy. Na tela inicial, clique em "Configurações". Selecione a opção "Configurações de Proxy". Insira o endereço IP do servidor proxy desejado. Digite a porta do servidor proxy. Escolha o tipo de protocolo (HTTP, HTTPS, SOCKS) que o servidor proxy suporta. Insira seu nome de usuário e senha, se necessário. Clique em "Salvar" para aplicar as configurações.

Pronto! Seu 9Proxy está configurado e pronto para uso.

Usando o aplicativo 9Proxy, siga estes passos para configurar suas configurações:

Passo 1: Configurar Números de Porta

Navegue até Mais > Configurações > Números de Porta > Definir.

Decida sobre a porta de início para suas tarefas e o número de portas que você precisará. Se você pular esta etapa, um número de porta padrão será atribuído.

Passo 2: Filtrar e Localizar Proxies

Utilize as opções de filtragem para encontrar o proxy específico que você precisa por país, estado ou cidade.

Para uma pesquisa mais rápida, insira o código postal ou uma faixa específica de endereços IP para a localização desejada.

Após definir suas preferências, clique em "Pesquisar" para visualizar uma lista de endereços IP disponíveis que correspondam aos seus critérios.

Passo 3: Atribuir Proxies às Portas

Assim que localizar um proxy adequado, clique com o botão direito em "Encaminhar Porta para Proxy" e selecione a opção de vinculá-lo a uma porta específica, como a porta 6000.

Confirme a seleção da porta para começar a rotear seu tráfego de internet através do proxy escolhido.

O proxy começará a operar assim que a seleção da porta for confirmada.

Passo 4: Acessar Parâmetros Detalhados do Proxy

Depois de concluir os passos acima, você pode:

Acessar Detalhes do Proxy: Uma visão abrangente dos parâmetros do proxy pode ser encontrada clicando em "Lista de Encaminhamento de Portas".

Uma visão abrangente dos parâmetros do proxy pode ser encontrada clicando em "Lista de Encaminhamento de Portas". Copiar Parâmetros: Para copiar o IP local e a porta de um proxy, basta clicar no botão "Copiar" ao lado do proxy desejado.

Este processo garante que você tenha todos os detalhes necessários para usar o proxy de forma contínua.

Visão Geral do Painel 9Proxy

Assim que a sua assinatura estiver ativa, você pode gerenciá-la através do painel do site. Para acessá-lo, vá para a sua conta no canto superior direito do site e clique em 'Painel'.

Recursos do Painel:

Código de Compartilhamento de Resgate: Receba proxy do código compartilhado de outra conta

Receba proxy do código compartilhado de outra conta Histórico de Faturamento: Histórico de pagamentos ao comprar proxies

Histórico de pagamentos ao comprar proxies Registro de Uso: Informações sobre proxies usados durante o dia

Informações sobre proxies usados durante o dia Preços: Preços dos pacotes de proxy são fornecidos e podem ser pagos

Preços dos pacotes de proxy são fornecidos e podem ser pagos Programa de Afiliados: Todas as informações sobre programas de afiliados estarão disponíveis aqui

Todas as informações sobre programas de afiliados estarão disponíveis aqui Código de Compartilhamento: Compartilhe seu código de proxy com outras pessoas

Compartilhe seu código de proxy com outras pessoas Subconta: Crie e gerencie suas subcontas

Suporte ao Cliente do 9Proxy

A 9Proxy oferece assistência através de vários canais, incluindo chat, e-mail e plataformas de mídia social como Telegram, Facebook e Twitter. Eles estão disponíveis para responder perguntas, resolver problemas e ouvir seu feedback. Para obter informações de contato detalhadas, visite a página de contato deles.

Recursos de Suporte:

Centro de Ajuda: Um Centro de Ajuda abrangente inclui perguntas frequentes (FAQs), guias passo a passo de proxy e informações sobre integração de API.

Guias e FAQs: Projetados para ajudar os usuários a entender e otimizar seu uso dos serviços da 9Proxy, oferecendo guias detalhados e respostas para perguntas comuns.

Para obter assistência mais detalhada, explore os guias específicos ou revise as perguntas comuns que outros usuários fizeram.

9Proxy: Prós e Contras

Vantagens:

Preços Competitivos e Promoções: A 9Proxy oferece tarifas acessíveis em comparação com o mercado, a partir de $0.04 por IP (~1.000 VND/IP). Os clientes são incentivados a entrar em contato diretamente com a 9Proxy para obter as ofertas promocionais mais recentes.

Largura de banda ilimitada: Ao contrário de muitos concorrentes que vendem pacotes de largura de banda (por exemplo, 1 GB, 2 GB), o 9Proxy vende IPs individuais que permitem o uso ilimitado de dados para download e upload, ajudando os clientes a gerenciar custos de forma eficaz e lidar com tarefas intensivas em dados.

Pool de Proxies Exclusivo e Limpo: 9Proxy oferece mais de 9 milhões de proxies, mantendo um pool limpo e único que minimiza significativamente o risco de ser colocado em listas negras em comparação com pools compartilhados de outros provedores.

Política de Substituição de Proxy: A 9Proxy oferece um recurso exclusivo onde, se um proxy falhar dentro de 60 segundos da atribuição, os clientes podem verificar a Lista de Hoje e receber um proxy de substituição, protegendo os usuários contra a expiração rápida de proxies.

Funcionalidade Lista de Hoje: Esta funcionalidade permite aos usuários reutilizar qualquer proxy que volte online dentro de 24 horas sem custo adicional, ajudando a gerenciar ainda mais as despesas.

Suporte para SOCKS5/HTTP/HTTPS: Isso aumenta a segurança, melhora o desempenho e garante conexões mais rápidas e confiáveis.

Pacotes de Teste: A 9Proxy oferece pacotes de teste durante ocasiões especiais, permitindo que novos usuários experimentem seu serviço entrando em contato diretamente através de sua página inicial para obter informações sobre os testes gratuitos disponíveis.

Compatibilidade da Plataforma: Funciona perfeitamente com todas as plataformas, garantindo proxies genuínos e totalmente funcionais.

Tempo de atividade da rede infinito: Permite sessões simultâneas ilimitadas, garantindo operação contínua.

Contras:

Sem Proxy Privado: Não oferece serviços de proxy privado.

Sem Suporte para UDP: Não possui suporte para UDP (Protocolo de Datagrama de Usuário).

Sem Proxies Rotativos: Não oferece opções de proxies rotativos.

Plano de Preços

O 9Proxy oferece uma variedade de planos de preços adaptados para atender a diferentes necessidades, proporcionando flexibilidade para usuários em diferentes níveis. Aqui está uma análise de suas ofertas:

100 IPs:

Preço: $0.20 por IP

Custo Total: $20

Ideal para iniciantes ou aqueles com necessidades mínimas.

500 IPs:

Preço: $0,12 por IP (reduzido de $0,17)

Custo Total: $60

Adequado para usuários com necessidades crescentes, oferecendo um desconto sólido.

1.000 IPs (+500 IPs):

Preço: $0.07 por IP (originalmente $0.11)

Custo Total: $105

Inclui um bônus de 500 IPs, fornecendo um total de 1.500 IPs. Ótimo valor para uso extensivo.

2.500 IPs:

Preço: $0,07 por IP (reduzido de $0,17)

Custo Total: $175

Destinado a usuários pesados com necessidades específicas de geo-targeting, economizando $75 para os usuários.

5.000 IPs:

Preço: $0,06 por IP (reduzido de $0,17)

Custo Total: $300

Projetado para empresas, oferecendo economias substanciais para operações em grande escala.

15.000 IPs:

Preço: $0,04 por IP (reduzido de $0,08)

Custo Total: $600

A melhor opção para usuários em grande quantidade, oferecendo eficiência significativa com um desconto de metade do preço.

Perguntas Frequentes

Como funciona o 9Proxy?

Um proxy atua como intermediário entre o seu dispositivo e a internet, ocultando o seu endereço IP real e permitindo a navegação anônima.

O 9Proxy pode acessar conteúdo restrito por localização geográfica?

Sim, o 9Proxy pode ajudar os usuários a contornar restrições geográficas e acessar conteúdo que pode estar bloqueado em seu país, roteando sua conexão por servidores em diferentes localizações.

O 9Proxy é seguro?

O 9Proxy tem como objetivo fornecer uma experiência de navegação segura ao criptografar o tráfego da internet, o que ajuda a proteger seus dados de hackers e bisbilhoteiros.

Quão rápido é o 9Proxy?

A velocidade do 9Proxy pode variar dependendo de vários fatores, incluindo a localização do servidor e a velocidade original da internet do usuário, mas se esforça para oferecer conexões rápidas e confiáveis.

Existe suporte ao cliente disponível para os usuários do 9Proxy?

Sim, o 9Proxy oferece suporte ao cliente para ajudar os usuários com quaisquer perguntas ou problemas que possam encontrar ao usar o serviço.

Posso trocar de servidores facilmente com o 9Proxy?

Sim, o 9Proxy permite aos usuários alternar facilmente entre servidores, oferecendo flexibilidade para escolher o servidor mais adequado com base na localização ou necessidades específicas.

O 9Proxy é compatível com todos os dispositivos?

O 9Proxy foi projetado para ser compatível com uma ampla gama de dispositivos, incluindo smartphones, tablets, laptops e computadores desktop.

Nosso Veredicto

Em conclusão, o 9Proxy destaca-se como uma escolha excepcional para quem procura serviços de proxy confiáveis e eficientes. Com sua extensa rede global, conexões de alta velocidade e recursos de segurança robustos, o 9Proxy garante que você possa acessar a internet de forma anônima e sem restrições. Se você está procurando coletar dados, contornar restrições geográficas ou garantir que suas atividades online permaneçam privadas, o 9Proxy oferece uma solução abrangente que atende a diversas necessidades. Aproveite o poder do acesso à internet sem interrupções e leve suas atividades online para o próximo nível escolhendo o 9Proxy hoje.