Adsellerator – revisão da rede de afiliados

Adsellerator estabeleceu-se como uma rede de afiliados respeitável desde a sua criação em 2015, atendendo a diversos setores, incluindo finanças, jogos de azar e encontros.

Esta revisão abrangente tem como objetivo destacar os muitos serviços e recursos que tornam o Adsellerator uma excelente escolha tanto para anunciantes quanto para afiliados.

Visão geral e recursos exclusivos

O Adsellerator é conhecido por sua extensa rede de afiliados, com mais de 3000 parceiros e atendendo cerca de 174 clientes. A plataforma se destaca por oferecer serviços personalizados que atendem às necessidades específicas de anunciantes e afiliados.

Os benefícios para os anunciantes incluem tráfego de fontes próprias, soluções antifraude e desenvolvimento de materiais publicitários, enquanto os afiliados podem desfrutar de pagamentos personalizados dinâmicos, suporte excepcional ao cliente e várias opções de pagamento.

Opções flexíveis de pagamento e tipos de comissão

Uma das características mais elogiadas do Adsellerator são as opções flexíveis de pagamento, que oferecem aos afiliados uma variedade de métodos, incluindo Webmoney, Visa, Mastercard e PayPal.

A plataforma suporta os tipos de comissão CPA e CPS, garantindo compatibilidade com diversas estratégias de marketing. O limite mínimo de pagamento é de 1500 rublos, com pagamentos realizados a cada duas semanas e uma comissão de indicação de 3%.

Smartlinks e serviços de integração

O Adsellerator impulsiona o sucesso do marketing de afiliados através do uso de smartlinks, que são otimizados com base em dados demográficos, interesses e comportamento dos usuários. Essa tecnologia garante que os usuários sejam redirecionados para ofertas que têm maior probabilidade de converter, maximizando assim a receita para os afiliados.

Além disso, a plataforma oferece uma equipe experiente de integração que ajuda a integrar perfeitamente sua rede CPA à sua infraestrutura de negócios, garantindo um processo tranquilo.

Sistemas de pagamento e nenhuma comissão oculta

O Adsellerator leva em consideração as diversas preferências de seus usuários. A plataforma suporta uma ampla gama de sistemas de pagamento mediante solicitação e se destaca pela ausência de comissões e taxas de pagamento. Esse enfoque destaca o compromisso da rede em fornecer flexibilidade e transparência em suas operações.

Conclusão

O Adsellerator se torna uma escolha atraente para aqueles que se dedicam ao marketing de afiliados, oferecendo uma combinação de recursos inovadores, suporte abrangente e soluções flexíveis de pagamento. O foco na adaptação dos serviços às necessidades individuais, juntamente com uma base tecnológica confiável, posiciona o Adsellerator como um parceiro confiável para maximizar o sucesso do marketing.

Para aqueles interessados em explorar as oportunidades do marketing de afiliados ou procurando uma rede que priorize a adaptabilidade e o sucesso dos afiliados, o Adsellerator merece atenção. Sua ampla gama de ferramentas e serviços, combinada com um ecossistema de suporte, oferece um terreno fértil para o crescimento de afiliados e anunciantes.