ALISMS – um serviço de número virtual para ativações de SMS

O que é ALISMS?

ALISMS é uma plataforma para números virtuais vinculados a cartões SIM reais. Ela permite que você receba mensagens SMS online sem revelar seu número de telefone pessoal.

Benefícios dos Números Virtuais

Anonimato: Proteção de dados pessoais.

Proteção de dados pessoais. Cobertura global: 215 países, mais de 1 milhão de números.

215 países, mais de 1 milhão de números. Preços baixos: A partir de $0,01 por SMS.

Para quem é o ALISMS?

Negócios: Registro em massa de contas.

Registro em massa de contas. Desenvolvedores: Integração de API.

Integração de API. Usuários: Ativação de mensageiros (Telegram, WhatsApp).

Serviços Populares e Preços

Programas de Indicação

Para clientes: 5% para cada indicação.

5% para cada indicação. Para proprietários de software: 10% das inscrições feitas através do seu software.

Crie seu próprio serviço de ativação por SMS

Conecte a API ALISMS e comece seu próprio negócio.

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