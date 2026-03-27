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ALISMS – um serviço de número virtual para ativações de SMS

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O que é ALISMS?

ALISMS é uma plataforma para números virtuais vinculados a cartões SIM reais. Ela permite que você receba mensagens SMS online sem revelar seu número de telefone pessoal.

Benefícios dos Números Virtuais

  • Anonimato: Proteção de dados pessoais.
  • Cobertura global: 215 países, mais de 1 milhão de números.
  • Preços baixos: A partir de $0,01 por SMS.

Para quem é o ALISMS?

  • Negócios: Registro em massa de contas.
  • Desenvolvedores: Integração de API.
  • Usuários: Ativação de mensageiros (Telegram, WhatsApp).

Serviços Populares e Preços

Programas de Indicação

  • Para clientes: 5% para cada indicação.
  • Para proprietários de software: 10% das inscrições feitas através do seu software.

Crie seu próprio serviço de ativação por SMS

Conecte a API ALISMS e comece seu próprio negócio.

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