ALISMS – um serviço de número virtual para ativações de SMS
O que é ALISMS?
ALISMS é uma plataforma para números virtuais vinculados a cartões SIM reais. Ela permite que você receba mensagens SMS online sem revelar seu número de telefone pessoal.
Benefícios dos Números Virtuais
- Anonimato: Proteção de dados pessoais.
- Cobertura global: 215 países, mais de 1 milhão de números.
- Preços baixos: A partir de $0,01 por SMS.
Para quem é o ALISMS?
- Negócios: Registro em massa de contas.
- Desenvolvedores: Integração de API.
- Usuários: Ativação de mensageiros (Telegram, WhatsApp).
Serviços Populares e Preços
Programas de Indicação
- Para clientes: 5% para cada indicação.
- Para proprietários de software: 10% das inscrições feitas através do seu software.
Crie seu próprio serviço de ativação por SMS
Conecte a API ALISMS e comece seu próprio negócio.
Контакты
- Website: alisms.org
- Suporte: Bot de suporte no Telegram