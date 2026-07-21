Otimize sua experiência online com as melhores opções de proxy para Chrome

Proxy para Chrome: guia completo de configurações manuais, scripts PAC e extensões

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Cada solicitação feita pelo seu navegador Chrome — HTTP, HTTPS, WebSocket — pode ser encaminhada por meio de um intermediário antes de chegar ao seu destino. Configurar esse intermediário no nível do navegador é o que a maioria das pessoas quer dizer quando fala sobre um proxy para Chrome. Este guia aborda todas as camadas de configuração de proxy disponíveis no Chrome em 2026, desde a configuração básica no nível do sistema operacional até scripts PAC avançados e gerenciamento de perfis antidetecção.

O que é um proxy para Chrome e por que ele é importante em 2026

Um servidor proxy atua como intermediário entre o seu computador e a internet.Quando um proxy é configurado por meio de uma extensão do Chrome, uma opção de linha de comando ou um perfil antidetecção isolado, ele pode afetar apenas esse perfil do navegador. No entanto, as configurações de proxy abertas pela interface padrão do Chrome no Windows ou macOS geralmente funcionam no nível do sistema e também podem afetar outros aplicativos que utilizam a configuração de proxy do sistema operacional.

Essa distinção é importante porque os proxies aumentam a privacidade ao ocultar o endereço IP do usuário dos sites. Eles também podem ajudar a contornar restrições geográficas e censura, tornando-os essenciais para arbitragem de anúncios no Meta e TikTok, farming de contas de e-commerce na Amazon, monitoramento de SEO em diferentes regiões, revenda de tênis e proteção geral da privacidade. Proxies não são a mesma coisa que VPNs, pois geralmente não criptografam todo o tráfego de ponta a ponta por padrão, e escolher entre os melhores serviços de proxy para uso profissional é fundamental se você depende deles para o trabalho.

Aspecto Proxy para Chrome Proxy do sistema VPN Afeta apenas o tráfego do navegador ✅ ❌ (todos os aplicativos) ❌ (todos os aplicativos) Configuração por perfil ✅ (via antidetecção) ❌ ❌ Criptografia integrada Depende do tipo Depende Sempre Complexidade de configuração Baixa–moderada Baixa Baixa

Principais benefícios de um proxy no nível do navegador:

Isolar o tráfego por perfil do navegador sem afetar outros aplicativos

Segmentação geográfica flexível para campanhas e pesquisas

Rotação e gerenciamento de credenciais mais simples

Menor risco de detecção quando combinado com isolamento de impressão digital

O navegador antidetecção Undetectable.io leva esse conceito além, executando um mecanismo baseado em Chromium no qual cada perfil recebe sua própria impressão digital, cookies, armazenamento e proxy dedicado — tudo isso sem afetar as configurações do sistema.

Como a configuração de proxy do Chrome funciona internamente

Quando o Chrome processa uma solicitação de URL, ele passa por uma sequência de resolução de proxy: determina o modo de proxy ativo, avalia as regras de desvio, seleciona um proxy ou uma conexão direta, tenta estabelecer a conexão e utiliza uma alternativa caso o proxy falhe.

O Chrome reconhece várias fontes de configuração, cada uma com sua própria prioridade. A configuração efetiva do proxy depende das políticas ativas do Chrome e da fonte de configuração. Políticas gerenciadas podem substituir ou desativar opções de linha de comando, extensões e configurações de proxy controladas pelo usuário. Sem políticas gerenciadas, o Chrome pode obter configurações de proxy por meio de flags de linha de comando, extensões ou do sistema operacional. Você pode verificar as configurações efetivas do proxy em chrome://net-internals/#proxy.

O Chrome funciona apenas com um proxy explícito — aquele que você configura conscientemente. Proxies transparentes inseridos por provedores de internet ou redes são invisíveis para o navegador e não podem ser gerenciados pelas configurações de proxy do Chrome.

Os três principais métodos em resumo:

Configurações manuais de proxy : host, porta e lista de desvio fixos — a abordagem mais simples

: host, porta e lista de desvio fixos — a abordagem mais simples Scripts PAC : lógica baseada em JavaScript para decisões de roteamento por URL

: lógica baseada em JavaScript para decisões de roteamento por URL Detecção automática (WPAD): descoberta de um arquivo PAC pela rede, comum em ambientes corporativos

O controle mais avançado é obtido por meio de uma extensão do Chrome que utiliza a proxy api (Manifest V3) ou por políticas corporativas, enquanto usuários comuns recorrem às caixas de diálogo do sistema operacional.

Configurações manuais de proxy no Chrome (Windows, macOS, Linux)

A interface do Chrome direciona você para a configuração de proxy do sistema operacional. Quando você altera as configurações de proxy do sistema, o Chrome as herda. Para obter instruções detalhadas, consulte nosso guia sobre como adicionar um proxy ao navegador Chrome. As configurações manuais de proxy permitem especificar uma lista de identificadores de servidores proxy para cada protocolo.

Windows 11 (meados de 2026):

Abra Configurações → Rede e internet → Proxy Em Configuração manual de proxy, ative Usar um servidor proxy Insira o endereço IP e o número da porta fornecidos pelo seu provedor de proxy Adicione as regras de desvio necessárias no campo de exceções Salve e reinicie o Chrome

macOS 14/15:

Abra Ajustes do Sistema → Rede → sua interface ativa → Detalhes → Proxies Ative Proxy da Web (HTTP), Proxy da Web Seguro (HTTPS) ou Proxy SOCKS Insira o endereço do servidor e a porta Se o seu provedor exigir credenciais, marque “O servidor proxy exige senha” e preencha os campos Clique em OK e aplique

Os provedores de proxy normalmente fornecem credenciais em formatos como ip:port, ip:port:username:password ou login:password@ip:port. O Chrome processa a autenticação de proxy por meio do desafio HTTP 407 — ele não interpreta credenciais incorporadas diretamente na string do proxy.

As configurações de proxy podem ser definidas globalmente ou por rede no ChromeOS, oferecendo aos usuários de Chromebook flexibilidade adicional.

Ao utilizar o Undetectable.io, configure os proxies individualmente para cada perfil dentro do aplicativo, em vez de configurá-los no nível do sistema operacional. Isso impede que todo o tráfego do sistema seja encaminhado pelo proxy e mantém cada perfil isolado.

Erros comuns que devem ser evitados:

Inserir uma porta SOCKS no campo de proxy HTTP

Utilizar um endereço IP em formato incorreto, por exemplo sem colchetes no caso de IPv6

Esquecer de salvar e reiniciar o navegador após as alterações

Esquemas de proxy do Chrome e o que eles significam (HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, DIRECT)

O Chrome oferece suporte aos esquemas de proxy HTTP, HTTPS, SOCKSv4 e SOCKSv5, cada um com um comportamento diferente em relação ao roteamento e à proteção do tráfego.

DIRECT é um pseudoesquema que significa ausência de proxy: o esquema de proxy DIRECT envia as solicitações diretamente ao servidor de destino. Ele aparece em regras de desvio, resultados de PAC e cadeias de fallback.

Proxy HTTP é o tipo mais comum. Proxies HTTP podem encaminhar URLs http://, https://, ws:// e wss://. Para destinos HTTPS, o Chrome utiliza o método CONNECT para criar um túnel — o proxy vê o nome do host de destino, mas não consegue ler o conteúdo criptografado.

Proxy HTTPS envolve a própria conexão entre o Chrome e o proxy em TLS. Isso oculta até mesmo o nome do host da solicitação CONNECT de observadores no caminho, como provedores de internet ou operadores de Wi-Fi. É útil em redes não confiáveis, mas exige uma configuração explícita de proxy, em vez das caixas de diálogo antigas do sistema operacional.

SOCKSv4 é limitado: apenas IPv4, sem autenticação de proxy e resolução de DNS no lado do cliente. SOCKSv5 é mais completo — permite resolução de nomes no lado do proxy e oferece suporte a IPv6. No entanto, a implementação nativa de SOCKS5 do Chrome não oferece suporte direto à autenticação por nome de usuário e senha; ferramentas comerciais como o Undetectable.io e extensões de proxy processam a autenticação no nível do aplicativo.

Qual esquema você deve escolher?

Proxy HTTP: web scraping padrão, gerenciamento de contas de anúncios e navegação geral

Proxy HTTPS: Wi-Fi público e operações sensíveis nas quais é necessário criptografar a conexão até o proxy

SOCKS5: rotação geográfica, DNS remoto, suporte a IPv6 ou situações em que o seu provedor oferece suporte limitado a proxies HTTP

Para configurações de proxy móvel, SOCKS5 ou HTTP são os tipos mais comumente suportados

Proxy manual vs. script PAC vs. detecção automática (WPAD)

O proxy manual é o modo mais simples: uma lista estática de host e porta de proxy para cada esquema, além de uma lista de desvio. Ele funciona bem para usuários individuais, extensões simples de proxy para Chrome e configurações fixas.

O modo de script PAC utiliza um arquivo .pac que contém uma função JavaScript findproxyforurl(url, host), responsável por retornar instruções de roteamento como “HTTPS proxy.example.com:443; DIRECT”. Scripts PAC podem rotear solicitações por domínio, esquema da URL, porta, intervalo de IP e outros sinais disponíveis. Não se deve depender de roteamento baseado em caminhos, porque o Chrome remove caminhos e parâmetros de consulta de URLs HTTPS antes de enviá-las para FindProxyForURL(). Scripts PAC definem a resolução de proxy por meio de programas em JavaScript, oferecendo às organizações um controle detalhado.

A detecção automática (WPAD) instrui o Chrome a localizar um arquivo PAC por DHCP ou por uma consulta DNS de um host wpad. Esse método é comum em redes corporativas, mas apresenta riscos de segurança: WPAD baseado em DNS pode ser falsificado em redes não confiáveis, potencialmente encaminhando o seu tráfego por um proxy malicioso.

Uma empresa pode hospedar um arquivo PAC em https://proxy.company.com/proxy.pac e distribuí-lo por meio de uma política para que todas as instâncias do Chrome em dispositivos gerenciados encaminhem o tráfego externo por um proxy seguro, enquanto acessam recursos internos diretamente.

Usuários do Undetectable.io normalmente evitam completamente o WPAD, preferindo proxies manuais ou configurados por API para cada perfil, a fim de impedir roteamentos inesperados.

Quando utilizar cada opção:

Funcionário de uma empresa: WPAD ou PAC por meio da política do departamento de TI — pouca liberdade de escolha

Profissional de marketing de afiliados independente: proxy manual ou alternância por extensão

Equipe de growth com dezenas de contas: configuração manual por perfil em um navegador antidetecção, combinada com regras de desvio para otimização da latência

Regras de proxy, lista de desvio e padrões de URL

O Chrome cria regras de proxy que associam padrões de URL a proxies específicos e, em seguida, aplica regras de desvio — também chamadas de lista de desvio — que enviam diretamente o tráfego correspondente. As regras de desvio de proxy determinam quais URLs não utilizam o proxy no Chrome.

A lista de desvio oferece suporte a padrões personalizáveis, incluindo curingas, sufixos de domínio, endereços IP literais, intervalos CIDR IPv4/IPv6 e tokens especiais. O token <local> corresponde a nomes simples de host sem pontos, como printer01 ou intranet. O token <-loopback> substitui o desvio implícito de localhost do Chrome, forçando até mesmo o tráfego de loopback a passar pelo proxy — isso raramente é necessário fora de testes.

A correspondência da lista de desvio do Chrome é aplicada à URL exatamente como ela foi escrita. Se você adicionar um intervalo IP como 10.0.0.0/8 à lista de desvio, ele só será aplicado quando a própria URL utilizar um endereço IP literal dentro desse intervalo — e não quando um nome de host for resolvido para um endereço desse intervalo.

Em fluxos de trabalho com várias contas, as regras de desvio permitem encaminhar o tráfego de redes sociais e e-commerce por proxies, mantendo o acesso direto a determinados sites, como CRMs internos ou gateways de pagamento, reduzindo a latência e evitando autenticação duplicada.

Padrões práticos de desvio:

*.google.com — conexões diretas com os serviços do Google para reduzir a latência

10.0.0.0/8 — sub-rede LAN privada, acesso direto a dispositivos locais

192.168.1.1 — endereço IP específico para o painel de administração do roteador

[::1] — loopback IPv6, canonicalização de endereço IP para testes locais

<local> — todos os nomes simples de host, ou seja, máquinas internas sem pontos

*.internal.company.com — desvio para um domínio interno específico

Autenticação de proxy no Chrome e gerenciamento de credenciais

Muitos proxies exigem autenticação, como nome de usuário e senha. Quando o Chrome encontra um proxy que exige credenciais, o servidor proxy responde com HTTP 407 (Autenticação de Proxy Necessária). Em seguida, o Chrome solicita as credenciais ao usuário, a menos que elas já estejam armazenadas em cache para aquele domínio de autenticação.

O Chrome não permite incorporar credenciais de proxy em texto simples na string de configuração manual. Inserir http://user:pass@ip:port na caixa de diálogo de proxy do sistema operacional será silenciosamente ignorado — o Chrome utiliza exclusivamente o fluxo de desafio e resposta 407, uma decisão de segurança deliberada para evitar a exposição de credenciais em logs e arquivos de configuração.

As credenciais de proxy são armazenadas em cache por sessão e por domínio de autenticação. Abrir uma janela anônima pode provocar uma nova solicitação. Os provedores de proxy geralmente oferecem credenciais em vários formatos: login:password@ip:port, campos separados ou autenticação baseada em IP, na qual o seu endereço IP é incluído em uma lista de permissões e substitui a necessidade de um nome de usuário.

Extensões de proxy para Chrome, como proxy switchyomega, FoxyProxy e proxy helper, gerenciam a autenticação interceptando desafios 407 ou pré-configurando credenciais por meio da proxy api, evitando que a janela de solicitação seja exibida.

O Undetectable.io armazena as credenciais de proxy com segurança dentro de cada perfil de proxy, oferecendo suporte tanto a login e senha quanto a métodos de lista de permissões de IP. As credenciais de cada perfil ficam totalmente isoladas — os dados de proxy de um perfil nunca vazam para outro.

Boas práticas de segurança:

Nunca reutilize senhas de proxy em contas não relacionadas

Evite compartilhar credenciais brutas em capturas de tela ou chats da equipe

Utilize lista de permissões de IP quando o provedor oferecer suporte

Prefira tipos de proxy HTTPS ou SOCKS5 para proteger as credenciais durante a transmissão

Troque as credenciais periodicamente, especialmente em infraestruturas compartilhadas

Utilizando extensões de proxy para Chrome para facilitar o controle

Muitos usuários preferem uma extensão de proxy em vez de alterar as configurações de rede do sistema operacional. As extensões oferecem alternância com um clique, roteamento por domínio e nenhum impacto em aplicativos fora do navegador — tornando-as ideais para quem precisa alternar frequentemente entre vários proxies.

As extensões utilizam a chrome proxy api e a permissão “proxy” em seu manifesto para ler e definir a configuração de proxy, incluindo regras de proxy, URLs PAC e regras de desvio. Em 2026, todas as principais extensões funcionam no Manifest V3.

Categorias e exemplos de extensões:

Alternadores simples : proxy helper, Simple Proxy Switcher — alternância básica de ligar e desligar com campos de host e porta

: proxy helper, Simple Proxy Switcher — alternância básica de ligar e desligar com campos de host e porta Gerenciadores avançados : o Proxy SwitchyOmega 3 possui 800.000 usuários e 4,8 estrelas no Chrome, tornando-se o mais popular; o FoxyProxy possui 500.000 usuários e 3,8 estrelas no Chrome, oferecendo mecanismos sólidos de regras e suporte a perfis

: o Proxy SwitchyOmega 3 possui 800.000 usuários e 4,8 estrelas no Chrome, tornando-se o mais popular; o FoxyProxy possui 500.000 usuários e 3,8 estrelas no Chrome, oferecendo mecanismos sólidos de regras e suporte a perfis Específicas de provedores : o Oxy Proxy Manager permite adicionar proxies ilimitados com um clique; a Proxidize Proxy Extension oferece gerenciamento em massa de proxies e ferramentas de teste

: o Oxy Proxy Manager permite adicionar proxies ilimitados com um clique; a Proxidize Proxy Extension oferece gerenciamento em massa de proxies e ferramentas de teste Corporativas: extensões internas para conformidade e registro de tráfego

Conjunto típico de recursos a procurar: vários IPs e perfis, importação em massa por CSV ou lista estática, rotação automática, roteamento inteligente por domínio, proteção contra vazamentos de WebRTC e verificação de IP integrada.

Para iniciantes, um alternador de proxy como proxy helper ou Simple Proxy Switcher é suficiente. Usuários avançados e equipes de arbitragem devem considerar SwitchyOmega ou SmartProxy por causa de seus mecanismos de regras.

Equipes que trabalham seriamente com múltiplas contas muitas vezes acabam superando completamente as limitações das extensões. O Undetectable.io funciona como um gerenciador independente de proxies e perfis, com planos flexíveis de preços do Undetectable.io, no qual cada instância do navegador executa sua própria impressão digital do mecanismo Chromium e configuração de proxy — sem depender de extensões. Você pode criar perfis em massa e atribuir proxies pela interface ou API.

Configuração avançada de proxy no Chrome: scripts PAC e regras corporativas

Um arquivo de script pac contém uma função JavaScript FindProxyForURL(url, host), que o Chrome executa para cada solicitação. O Chrome sanitiza a URL de entrada para o formato scheme://host:port/ — removendo o caminho e a consulta — para evitar vazamento de informações.

Os principais auxiliares PAC disponíveis no Chrome incluem dnsResolve(host), myIpAddress() e myIpAddressEx(). Eles apresentam limitações: dnsResolve é executado de forma síncrona e pode causar atrasos; myIpAddressEx() pode retornar vários IPs em computadores com múltiplas interfaces de rede. O Chrome impõe restrições a essas funções por motivos de privacidade e desempenho.

Exemplo de lógica PAC (pseudocódigo):

function FindProxyForURL(url, host) { if (shExpMatch(host, "*.facebook.com") || shExpMatch(host, "*.instagram.com")) return "HTTPS proxy-a.example.com:443; DIRECT"; if (isInNet(dnsResolve(host), "192.0.2.0", "255.255.255.0")) return "SOCKS5 socks-us-01.example.net:1080; DIRECT"; return "DIRECT"; }

Arquivos PAC são obtidos diretamente, e não por um proxy existente, devem retornar o status HTTP 200 e têm um limite de aproximadamente 1 MB sem compactação. O Chrome gerencia sua própria lógica de atualização — ele não depende do cache HTTP padrão para obter arquivos PAC.

As organizações utilizam proxies para filtragem da web e controle de conteúdo por meio de políticas de proxy corporativas como ProxySettings, ProxyPacUrl e a mais recente ProxyOverrideRules no Chrome Enterprise v144+. Quando essas políticas estão ativas, a interface de configuração de proxy do Chrome fica desabilitada.

O Undetectable.io geralmente é utilizado fora de ambientes PAC corporativos, mas usuários avançados podem encadear perfis por meio de proxies residenciais configurados por PAC para testar a exibição de anúncios ou visualizar experiências de conteúdo regional.

Boas práticas de PAC:

Mantenha a lógica simples — evite loops pesados ou chamadas excessivas de dnsResolve

Teste os scripts em chrome://net-internals/#proxy antes da implantação

Hospede arquivos PAC em HTTPS e utilize versões para acompanhar alterações

Sempre que possível, utilize correspondência por domínio em vez de lógica complexa baseada em IP

Diagnóstico de problemas de proxy no Chrome: timeouts, erros e IP incorreto

Os problemas mais comuns de proxy no Chrome incluem ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED quando o servidor proxy está inacessível, solicitações repetidas de autenticação devido a credenciais incorretas, sites carregando com a localização geográfica ou o endereço IP incorreto, CAPTCHAs provocados por IPs reutilizados e conexões diretas inesperadas quando o proxy é silenciosamente ignorado. O comportamento dos sites pode mudar quando eles são acessados por um proxy, portanto verificar o seu IP de saída é sempre uma primeira etapa fundamental.

Etapas de diagnóstico:

Verifique as configurações efetivas de proxy em chrome://net-internals/#proxy para ver quais regras estão ativas Exporte um Net Log em chrome://net-export , carregue-o no Net Log Viewer e examine a guia Proxy overview, além dos eventos filtrados pelos prefixos PROXY_ e PAC_ Verifique o seu IP externo com sites como ipinfo.io ou ifconfig.me Verifique vazamentos de DNS e WebRTC utilizando o BrowserLeaks Teste se o problema continua ocorrendo com outro proxy da sua lista

Lista de verificação para solução de problemas:

Verifique se o endereço IP e o número da porta do proxy estão corretos

Desative temporariamente extensões conflitantes do Chrome

Compare a conexão direta com a conexão por proxy para isolar o problema

Redefina as regras de desvio para os valores padrão

Verifique no painel do provedor se o proxy está ativo e se há recursos com falha

Troque o IP se o atual estiver bloqueado ou sinalizado

Android e ChromeOS podem se comportar de maneira diferente — o Android utiliza um resolvedor PAC dentro do processo, enquanto o ChromeOS possui seus próprios componentes de proxy. Leve isso em consideração caso os testes em dispositivos móveis apresentem resultados diferentes dos testes em computadores.

Usuários do Undetectable.io podem clonar rapidamente um perfil com a mesma impressão digital, mas com um proxy diferente, executar uma verificação de IP e utilizar o Cookies Bot para aquecer as sessões após a troca — reduzindo a chance de bloqueios causados por inícios frios em novos IPs.

Proxy para Chrome para anonimato, múltiplas contas e trabalho com antidetecção

Operar mais de 20 contas do Google Ads, mais de 50 lojas do TikTok ou vários perfis de vendedores da Amazon sem acionar mecanismos de vinculação de contas exige mais do que simplesmente trocar um endereço IP. Utilizar um proxy oculta o seu endereço IP e localização reais, mas, em 2026, as plataformas comparam agressivamente impressões digitais do navegador — renderização de canvas, hashes de WebGL, listas de fontes, strings de User-Agent, fuso horário e dados de WebRTC — para identificar contas relacionadas.

Navegadores antidetecção como o Undetectable.io resolvem esse problema fornecendo a cada perfil uma impressão digital exclusiva em um mecanismo Chromium compatível com Chrome, além de cookies isolados, armazenamento local e um proxy dedicado ou pool de proxies. Você pode aprender como criar várias contas do Google com segurança utilizando essa abordagem.

Exemplos práticos:

Um profissional de marketing atribui uma sub-rede estática de proxies residenciais da Alemanha a um grupo de perfis do Facebook direcionados ao mercado alemão, garantindo sinais geográficos consistentes

Outro usuário utiliza proxies móveis rotativos para participação em massa em airdrops, mantendo contas de e-commerce de alto valor em IPs estáticos de datacenter para maior estabilidade

Vantagens do Undetectable.io em comparação com extensões simples: perfis locais ilimitados nos planos pagos, limitados apenas pelo espaço em disco, armazenamento local de perfis sem risco de vazamento centralizado, criação em massa de perfis, importação e exportação de proxies e automação controlada por API para arbitragem de anúncios ou farming em marketplaces.

Boas práticas para equipes com múltiplas contas:

Nunca reutilize o mesmo proxy em personas não relacionadas

Alinhe a localização geográfica do proxy com o endereço, o idioma e a forma de pagamento da conta

Aqueça proxies novos utilizando o Cookies Bot antes de ações importantes

Verifique vazamentos de IP por DNS e WebRTC em cada perfil novo

Mantenha um mapeamento documentado dos perfis, proxies e suas finalidades

Descarte imediatamente proxies comprometidos, em vez de colocar em risco cadeias de contas

Segurança, privacidade e limitações das configurações de proxy no Chrome

Um proxy para Chrome oculta a sua localização e o seu IP reais dos sites acessados e pode criptografar o tráfego entre o seu dispositivo e o proxy, caso seja utilizado HTTPS ou SOCKS5 com TLS. No entanto, ele não criptografa o tráfego entre o proxy e o destino se esse destino utilizar HTTP sem criptografia. Proxies podem armazenar conteúdo da web em cache para acelerar o acesso a sites visitados com frequência, mas esse cache também pode expor padrões de navegação.

Proxies não oferecem anonimato completo de ponta a ponta por si só. O seu provedor de proxy consegue ver o seu IP real. Os sites ainda podem criar uma impressão digital do seu navegador e vincular contas com base em comportamento, cookies e sinais de hardware. Proxies públicos gratuitos podem ser pouco confiáveis e apresentar riscos à privacidade — registrando o tráfego, inserindo anúncios ou expondo credenciais.

Entre os riscos de privacidade estão vazamentos de DNS quando a resolução de nomes ocorre fora do canal do proxy, vazamentos de WebRTC que revelam IPs locais e recursos do Chrome, como DNS Seguro (DoH), que podem encaminhar solicitações DNS fora do proxy se estiverem configurados incorretamente.

Utilizar proxies para fraude, abuso de plataformas ou violação dos termos de serviço envolve riscos legais reais. Casos de uso legítimos — testes de anúncios, análise de SEO, proteção da privacidade e pesquisa competitiva — são bem atendidos por uma configuração adequada de navegador privado e proxy.

Resumo do que fazer e do que não fazer:

Faça : utilize provedores de proxy confiáveis, prefira HTTPS ou SOCKS5, bloqueie vazamentos de WebRTC e alinhe a localização do proxy aos dados da conta

: utilize provedores de proxy confiáveis, prefira HTTPS ou SOCKS5, bloqueie vazamentos de WebRTC e alinhe a localização do proxy aos dados da conta Faça : configure proxies por perfil em vez de usar uma configuração para todo o sistema e verifique regularmente vazamentos de DNS

: configure proxies por perfil em vez de usar uma configuração para todo o sistema e verifique regularmente vazamentos de DNS Não faça : não dependa apenas da troca de IP para obter anonimato, não aceite WPAD em redes não confiáveis e não compartilhe credenciais de proxy brutas

: não dependa apenas da troca de IP para obter anonimato, não aceite WPAD em redes não confiáveis e não compartilhe credenciais de proxy brutas Não faça: não utilize proxies públicos gratuitos para nada sensível e não ignore os termos de serviço das plataformas

Início rápido: configuração segura de proxy para Chrome com o Undetectable.io

Veja abaixo uma maneira rápida de criar um ambiente funcional de proxy para Chrome utilizando o Undetectable.io em 2026:

Cadastre-se ou entre na conta — crie uma conta gratuita no Undetectable.io e baixe o navegador Undetectable para Windows e macOS Crie um perfil de navegador — configure uma impressão digital realista correspondente à sua persona de destino: sistema operacional, idioma, fuso horário e resolução da tela. Ative a proteção contra vazamentos de WebRTC Adicione um proxy — escolha o tipo de proxy, HTTP, HTTPS ou SOCKS5, e insira o host, a porta e as credenciais fornecidas pelo seu provedor de proxy. Utilize o verificador de proxy integrado para confirmar que ele está funcionando e corresponde à localização esperada Inicie e verifique — abra o perfil, acesse um site de verificação de IP para confirmar o IP de saída e execute um teste de vazamento para garantir que DNS e WebRTC estejam protegidos Clone e escale — duplique o perfil utilizando proxies diferentes para cada persona. Utilize a criação em massa de perfis e a importação de proxies para configurar proxies para campanhas inteiras de uma só vez

O navegador resultante funciona como uma instância isolada do Chrome com sua própria configuração de proxy, impressão digital, cookies e armazenamento. Você pode definir regras personalizadas de desvio para cada perfil e automatizar tudo por meio da API local.

Com perfis locais ilimitados nos planos pagos, armazenamento seguro de proxies por perfil, Cookies Bot para aquecimento de contas e acesso completo à API para automação, o Undetectable.io transforma o conceito de proxy para Chrome em uma estrutura antidetecção completa. Comece gratuitamente, experimente alguns perfis e proxies e depois escale o seu fluxo de trabalho.