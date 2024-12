Astro - revisão de uma infraestrutura de coleta de dados empresariais

Trabalhar com dados da web é problemático sem proxies geográficos direcionados. Atividades profissionais como coleta de conjuntos de dados da indústria, SEO, SMM, comparação de preços no comércio eletrônico, verificação de anúncios, proteção de marca, operações de QA, etc., tornam imprescindível comprar proxies residenciais e móveis juntamente com os melhores proxies de datacenter. Recomendamos explorar a infraestrutura da Astro com proxies geográficos direcionados para objetivos comerciais. Oferece acesso imediato e conveniente a uma pool de IPs obtidos eticamente, abrangendo mais de 100 países. Cada endereço é escaneado e verificado manualmente, seguindo estritas diretrizes KYC/AML. Ao criar novas contas na Astro, é possível beneficiar-se de um teste gratuito de proxies. Nosso código promocional garante um desconto de 10% na compra de proxies geográficos direcionados.

Ativando códigos promocionais

Visite o astroproxy.com;

Escolha “Cadastre-se”;

Preencha um breve formulário de registro ou use contas do Google para autorização;

Confirme suas credenciais, incluindo o número do seu celular;

Faça login com sua conta. No canto superior direito, encontre “Adicionar porta”. Clique;

Uma nova janela surgirá. O campo “Código promocional” está localizado no canto superior direito;

Insira Undetectable.io - seu código promocional;

Receba um desconto único de 10% em proxies geográficos direcionados.

Vantagens dos proxies geolocalizados da Astro

Não demorou muito para a equipe da Astro alcançar grande sucesso em nichos de proxies geolocalizados. Além de sua abrangência global e tamanho do pool de IPs multi-componentes verificados, suficiente para missões corporativas complexas em domínios de dados públicos, pode-se mencionar:

Política detalhada de KYC/AML da Astro, realizada por verificações de backup manuais e mecanismos de monitoramento AI;

Compatibilidade com VPN;

Fácil troca entre HTTP(S) e SOCKS5. Sempre que você comprar proxies residenciais e móveis (ou, alternativamente, os melhores proxies de datacenter) na Astro, os protocolos podem ser alterados durante as sessões do usuário com um único clique;

Capacidades de rotação dinâmica de IP. Existem três maneiras, ou seja, por solicitação, por temporizador, através de links acessíveis nas contas;

Programa de indicação Astro, revelando potencial de renda passiva. Distribua links, atraia novos usuários, adicione saldo com participações em crescimento constante nos pagamentos dos indicados;

Oportunidades de integração que abrangem soluções populares de software de gestão de tarefas na web, seja em coleta inteligente de dados, automação de marketing, etc. Os proxies geolocalizados da Astro são uma combinação perfeita para serem indetectáveis;

99,9% de tempo de atividade.

Como usar um Navegador Invisível com o Astro

Para finalizar esta revisão, aqui está um breve manual sobre como utilizar esta infraestrutura de proxy ética com o Undetectable. Instruções detalhadas são desnecessárias, visite a seção de documentação para encontrá-las. Depois de encomendar proxies geolocalizados no Astro, todos os detalhes se tornam visíveis, como hosts, senhas e portas. Em seguida, seguem dois caminhos: