BestProxy - análise do serviço de proxy

BestProxy é líder global em serviços de IP de proxy, especializado em fornecer cinco produtos principais: proxies residenciais dinâmicos, proxies residenciais estáticos, proxies residenciais ilimitados, proxies de ISP de longo prazo e proxies de data center estáticos. Com cobertura em mais de 200 países e regiões em todo o mundo e um pool de mais de 80 milhões de recursos de IP premium, a BestProxy garante uma taxa de sucesso de conexão de mais de 95%. Também suporta HTTP SOCKS5.

A BestProxy oferece uma variedade de planos de preços para atender às necessidades de largura de banda de diferentes usuários e casos de uso de proxy. Proxies residenciais começam em $10/30 dias, com um mínimo de $0.8/GB; proxies residenciais estáticos começam em $10/IP, com um mínimo de $5.5/IP.

O que é o Proxy Residencial BestProxy? Quais são os Recursos dos Proxies BestProxy?

BestProxy é líder global em serviços de IP de proxy, especializada em fornecer soluções de IP de proxy eficientes, estáveis e seguras para empresas de todos os tipos. Nossos principais oferecimentos cobrem cinco categorias de produtos de proxy: proxies residenciais dinâmicos, proxies residenciais estáticos, proxies residenciais ilimitados, proxies de ISP de longo prazo e proxies de data center estáticos, atendendo plenamente às diversas necessidades dos usuários em diferentes cenários.

Como líder em serviços de proxy, a BestProxy possui mais de 80 milhões de recursos de IP de alta qualidade em mais de 200 países e regiões em todo o mundo, oferecendo conexões estáveis e rápidas. A nossa taxa de sucesso de conexão de proxy ultrapassa os 99%, e suportamos conexões concorrentes ilimitadas e uso de largura de banda, garantindo que os clientes possam realizar operações de rede globais de forma contínua e eficiente.

Isso torna a BestProxy a escolha ideal para empresas no comércio eletrônico transfronteiriço, raspagem de dados em grande escala, verificação de anúncios e gerenciamento de várias contas.

No setor de comércio eletrônico transfronteiriço, a BestProxy fornece um suporte inestimável para vendedores globais. Ao utilizar nossos serviços de proxy, empresas de comércio eletrônico transfronteiriço podem garantir a independência de cada conta, evitando riscos causados pelo uso do mesmo endereço IP. Seja em grandes plataformas de e-commerce como Amazon, eBay e AliExpress, ou em sites independentes direcionados a diferentes mercados, a BestProxy oferece suporte técnico robusto para ajudar os negócios de e-commerce a melhorar a eficiência operacional e reduzir o risco de proibições de conta e erros.

Quais Serviços de Proxy a BestProxy Oferece?

1. Proxies residenciais rotativos

Os proxies residenciais rotativos são baseados em dispositivos de usuários reais, com cada IP do proxy representando uma localização física e conectados através da conexão de Internet de um usuário real. Esses endereços IP são rotacionados automaticamente, daí a denominação de "rotativo" para esses proxies.

São normalmente usados em cenários onde mudanças frequentes de IP são necessárias, tais como:

Web Scraping: Quando precisa de raspar grandes volumes de páginas web, a rotação de proxies residenciais pode ajudar a prevenir falhas de scraping devido ao bloqueio de IP.

Verificação de Anúncios: Usada para verificar se os anúncios estão sendo exibidos corretamente em diferentes regiões ao redor do mundo.

Gestão de Redes Sociais: Usada para gerir várias contas, impedindo proibições de conta causadas pelo uso do mesmo endereço IP.

2. Proxies Residenciais Estáticos

Os proxies residenciais estáticos são semelhantes aos proxies residenciais rotativos, pois também utilizam dispositivos de usuários reais para os serviços de proxy. No entanto, o endereço IP dos proxies residenciais estáticos é fixo e não muda com frequência.

Estes proxies são ideais para cenários que exigem endereços IP estáveis, tais como:

Coleta de Dados de E-commerce: Quando você precisa reunir dados de vários sites de e-commerce, proxies residenciais estáticos garantem conexões estáveis e de longo prazo.

Pesquisa de Mercado: Para análise de dados específicos de região ou de longo prazo, proxies residenciais estáticos oferecem estabilidade confiável.

3. Proxies de largura de banda ilimitada

Proxies de largura de banda ilimitada são projetados para usuários que precisam lidar com grandes volumes de dados. Ao contrário dos serviços de proxy tradicionais, esses proxies não têm limites de largura de banda, permitindo operações em grande escala, como:

Rastreamento de Dados em Alta Velocidade: Proxies com largura de banda ilimitada suportam demandas de raspagem mais altas, garantindo operações de raspagem web rápidas e contínuas.

Acesso a Streaming de Vídeo: Esses proxies atendem às necessidades de streaming de vídeo em alta largura de banda, como assistir a vídeos em HD.

4. Proxies de Centro de Dados Estáticos

Os proxies de data center estáticos são fornecidos por meio de data centers e oferecem endereços IP de proxy estáticos. Esses endereços IP não estão associados a usuários reais, mas são originados de data centers, tornando-os adequados para casos de uso que exigem velocidade e estabilidade, como:

Tarefas de SEO: Ideal para tarefas que exigem endereços IP rápidos e estáveis, como rastreamento de palavras-chave e verificação de classificação.

Coleta de Dados: Útil para coletar grandes quantidades de dados de várias fontes rapidamente.

5. Proxies de ISP de Longo Prazo

Proxies de longo prazo do ISP são provenientes de ISPs (Provedores de Serviço de Internet) e são projetados para clientes que precisam de conexões estáveis e de longa duração. Esses proxies são altamente confiáveis para operações contínuas. Aplicações ideais incluem:

Web Scraping: Quando é necessária extração contínua de dados por longos períodos, proxies de ISP de longo prazo garantem tempo de inatividade mínimo e operações ininterruptas.

Gestão de Contas: Esses proxies são perfeitos para gerenciar várias contas sem correr o risco de banimentos, pois fornecem um endereço IP estável ao longo do tempo.

Como obter os proxies BestProxy?

Passo 1: Acesse o site oficial da BestProxy

Abra o website oficial do BestProxy, clique em "Começar" no canto superior direito, ou clique aqui.

Existem dois métodos de registro: registrar e fazer login usando uma conta do Google ou registrar com um "Endereço de e-mail".

Para se registrar com uma conta do Google, clique em "Entrar com o Google", selecione a conta do Google com a qual deseja fazer login e, em seguida, clique em "Confirmar" para fazer o login automaticamente.

Para se registrar com um "Endereço de e-mail", insira seu endereço de e-mail, clique em "Enviar" e depois insira o código de verificação recebido em sua caixa de entrada. Em seguida, defina a senha que deseja usar. Depois disso, faça login usando o "Endereço de e-mail" e a "Senha" com os quais você se registrou.

Passo 2: Extrair os IPs dos Proxies BestProxy

O BestProxy oferece dois métodos para extrair proxies: extração de conta/senha e extração de API. Aqui, iremos utilizar a extração de conta/senha de proxy residencial dinâmico como exemplo.

Primeiro, acesse o site oficial do BestProxy e clique em seu nome de usuário no canto superior direito para acessar a interface do centro pessoal abaixo.

Após entrar, selecione Proxies Residenciais e clique em "Começar a Usar".

Antes de usar a extração de conta/senha, você precisa adicionar um subusuário. Após entrar, clique em "Adicionar Usuário".

Depois de ser redirecionado para a lista de usuários, clique em "Adicionar Usuário" novamente.

Após clicar, uma janela de adição de subusuário aparecerá. Em seguida, insira o nome de usuário e a senha, selecione Proxies Residenciais, defina o limite de uso de tráfego (0 significa sem limite) e, finalmente, clique em Enviar.

Isso adicionará com sucesso um sub-usuario. Na extrema direita, você também pode editar e excluir o usuário.

Retorne à página de extração de conta/senha de Proxies Residenciais, clique em "Proxies Residenciais", depois clique em "Autenticação de Conta Senha" e selecione o subusuário que você acabou de criar.

Em seguida, selecione sequencialmente o "País" e "Província/Estado" para os quais deseja gerar proxies. Você pode escolher o tempo de acordo com suas necessidades.

Aqui, iremos tomar o estado do Alabama, EUA como exemplo.

Por fim, clique em "Gerar Proxy" na parte inferior. Isso gerará o endereço do proxy, a porta e a conta/senha. Clique em "Copiar" para extrair o proxy com êxito.

Como usar os proxies do BestProxy em Undetectable?

Visite a página de Undetectable download, clique para selecionar a versão do sistema apropriada e depois faça o download e instale Undetectable.

Após registrar uma conta, faça login.

Após fazer login com sucesso, clique em "Novo Perfil de Usuário".

Insira um nome para o novo perfil de usuário, em seguida selecione o sistema operacional e navegador.

Em seguida, clique na interface principal e selecione "Novo Proxy".

Selecione HTTP ou SOCKS5 e insira as informações do proxy no formato: [Servidor Proxy: Número da Porta: Nome de Usuário: Senha]. Após inserir os detalhes, clique no botão "⇆" à direita para verificar o proxy. Por fim, clique em "Criar" na parte inferior.

Após criar com sucesso, clique em "▷" no lado direito do proxy que acabou de criar para abrir a configuração.

Após a abertura, insira "api.ip.cc" na barra de navegação superior para verificar se o endereço IP está correto. Se estiver correto, a configuração foi bem-sucedida.

Como Obter Testes Gratuitos e Descontos?

Na BestProxy, queremos que você experimente totalmente nossos serviços de proxy de alta qualidade antes de fazer uma compra.

Portanto, oferecemos testes gratuitos para novos usuários, permitindo que você experimente nossos proxies residenciais dinâmicos, proxies residenciais estáticos e proxies de tráfego ilimitado sem nenhum custo. Basta visitar nosso site oficial e registrar uma conta para ativar o teste.

Ao mesmo tempo, nós regularmente oferecemos descontos por tempo limitado e atividades promocionais, especialmente durante feriados ou eventos especiais. Para garantir que você não perca essas ofertas, você pode deixar suas informações do WhatsApp após registrar uma conta, assim você pode receber as últimas atualizações promocionais instantaneamente. Comece a experimentar os serviços premium da BestProxy agora e aproveite ainda mais economias!