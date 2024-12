Bright Data – revisão do serviço de proxy

O Bright Data ajuda a contornar restrições e manter o anonimato. Além disso, o serviço oferece não apenas uma conexão simples por meio de um servidor intermediário, mas também produtos avançados para coleta de informações.

Vamos começar descrevendo suas capacidades com um bônus de $100 para registro.

Condições para receber o bônus

Hoje, o Bright Data oferece condições de tarifa muito vantajosas para novos usuários registrados. Para receber o bônus, você precisa:

Acesse o site do Bright Data, clicando neste link

Passe pelo simples procedimento de preenchimento dos campos necessários

Deposite $100 em sua conta

Após isso, o sistema automaticamente creditará o bônus no mesmo valor - $100.

Descrição do serviço

Vamos começar listando as principais áreas de aplicação das ferramentas do Bright Data:

Arbitragem de tráfego

Jogos de azar

Pesquisa e coleta de dados da web, incluindo verificação de produtos, comparação de preços em lojas online

Verificação da correspondência de links de afiliados com o fato e o local de exibição de anúncios em sites

Verificação do uso correto de conteúdo para proteção de direitos comerciais e autorais

Monitoramento de SEO usando vários mecanismos de pesquisa e vários endereços IP

Coleta e análise abrangente de dados de marketing

O mundo inteiro aos seus pés

A revisão do serviço Bright Data deve começar com a divulgação das métricas mais importantes. Na verdade, você precisa ter servidores proxy em muitos países para contornar o máximo de restrições nacionais possível. E para contornar o bloqueio de sistemas antispam, é necessário usar o maior número possível de endereços IP. Atualmente, o Bright Data significa:

Servidores em 195 países

A maior rede de endereços IP do mundo - 72 milhões

Além disso, esse enorme pool de endereços pode ser usado em diferentes modos: estático, usando uma rede de endereços IP P2P reais, com emulação de conexão por operadoras de telefonia móvel.

Ferramenta de desbloqueio de dados

Ao enviar uma solicitação por meio de um serviço proxy comum, nem sempre recebemos uma resposta do recurso desejado. Nesses casos, dinheiro e tempo são desperdiçados, e alcançar o resultado requer repetições e inconveniências. A ferramenta Bright Data Proxy Manager ajuda a lidar com essa desvantagem. Agora, o serviço proxy assume a responsabilidade de obter a resposta. O usuário tem todas as informações necessárias e paga apenas pelas solicitações bem-sucedidas.

Rastreador da web de busca

Você precisa usar diferentes endereços IP e outras medidas para contornar os algoritmos de bloqueio, a fim de obter uma imagem precisa ao pesquisar palavras-chave, coletar resultados ou influenciar estatísticas de pesquisa em diferentes países. Essa tarefa é resolvida pelo Search Engine Crawler da Bright Data no Google, Bing e outros mecanismos de pesquisa.

Coletor de dados

A coleta de dados de sites e plataformas de comércio de concorrentes é necessária para empresas de marketing e análise regularmente. Fazer isso manualmente é praticamente impossível, e criar software especializado é caro e ineficiente. Mas não há necessidade disso, pois existe o Data Collector da Bright Data! O usuário especifica os sites-alvo e escolhe modelos prontos para coleta de dados e preparação de relatórios. A partir desse momento, as informações necessárias são recebidas automaticamente e no prazo.

Uso com um navegador indetectável

No site do serviço Bright Data, as instruções do usuário para cada uma das ferramentas oferecidas são apresentadas em um formato conveniente - são algoritmos passo a passo detalhados com capturas de tela. Aqui, apresentaremos apenas uma breve descrição das capacidades do navegador Undetectable. Um gerenciador de proxy conveniente e a exportação de modelos ajudam a evitar uma grande quantidade de trabalho manual ao inserir vários endereços IP e contas. Além disso, é fácil criar quase um número infinito de usuários virtuais, especificando:

Sistema operacional

Nome e versão do navegador

Tamanho da tela

Tipo de proxy

Impressões digitais de rede

Impressões digitais do sistema (hashes, metadados, fontes, etc.)

Esta não é uma lista completa de configurações possíveis, mas ela demonstra claramente que: o navegador indetectável permite criar um número infinito de usuários virtuais que os serviços visitados considerarão reais e únicos.