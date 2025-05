ByteZero - revisão dos serviços proxy

Projetado para Coleta de Dados na Web Superior

ByteZero é uma rede proxy premium que fornece soluções especializadas para impulsionar a extração de dados web com confiabilidade e escala excepcionais. Com nossa vasta rede de mais de 100 milhões de endereços IP, nosso serviço garante conectividade segura e de alto desempenho para todas as suas operações.

Fundada com a visão de revolucionar a tecnologia de proxy, a ByteZero oferece uma infraestrutura de proxy de ponta para atender às demandas globais. Apoiada por tecnologia robusta e suporte ao cliente responsivo 24/7, estamos dedicados a tornar seus projetos de coleta de dados e raspagem de web contínuos e produtivos.

Nossa marca, ByteZero, incorpora nosso compromisso fundamental: desempenho sem concessões, entregue através de uma arquitetura de rede avançada.

Nossos Serviços de Proxy

Proxies Residenciais – A partir de $3.5/GB Proxies Móveis - A partir de $4.5/GB Proxies ISP – A partir de $2.5/GB Proxies de Datacenter – A partir de $0.70/GB Proxies Residenciais IPv6 – A partir de $0.9/GB Proxies de Datacenter IPv6 – A partir de $0.45/GB

Por que escolher ByteZero?

Equipado com recursos projetados para máximo desempenho:

Cobertura Global Extensiva

Opções Flexíveis de Rotação/Fixação

Suporte Especializado 24 Horas

Altas Taxas de Sucesso

Interface de Painel Fácil de Usar

Explore nossos produtos de proxy

1. Proxies Residenciais

Acesse uma impressionante pool de mais de 100 milhões de IPs distribuídos por mais de 150 países. Direcione facilmente locais específicos até o nível de código postal e ASN para um controle operacional preciso.

Principais Recursos:

Sessões rotativas e fixas (até 1 dia)

Segmentação granular (País/Código Postal/ASN)

Sem limites de uso com tráfego não expirante a partir de $3.5/GB

Oferta especial para novos usuários: Comece por apenas $1/GB

2. Proxies Móveis

Aproveite nossa extensa rede de mais de 25M+ endereços IP móveis em mais de 150 países. Perfeito para lidar com tarefas sensíveis à segurança, gerenciamento de mídias sociais e automação de marketplace com confiabilidade superior.

Características Principais:

Sessões rotativas e fixas (até 1 dia)

Segmentação precisa (País/Código Postal/ASN)

Tráfego sem expiração a partir de $4.5/GB

Oferta para novos usuários: Comece com apenas $1/GB

3. Proxies de ISP

Nossos proxies de ISP apresentam mais de 21 mil conexões de alta qualidade que combinam excelente desempenho com altos níveis de legitimidade.

Características Principais:

Proxies especializados da AT&T nos EUA

Sessões Rotativas & Fixas (até 1 dia)

Preços flexíveis: Por GB a partir de $2.5/GB (sem expiração)

Uso diário ilimitado a partir de $20/dia

Expansão do pool de IPs em breve

4. Proxies de Datacenter

Para usuários que priorizam velocidade e eficiência de custos, nossas soluções de datacenter oferecem um valor excepcional.

Principais Recursos:

Mais de 15 mil IPs com planos por GB a partir de apenas $0,70/GB

Mais de mil IPs com planos diários ilimitados a partir de $8/dia

Opções rotativas e fixas disponíveis

Cobertura nos EUA e Reino Unido

Expansão do pool de IPs

5. Proxies Residenciais IPv6

Conectividade residencial de próxima geração para casos de uso avançados.

Características Principais:

Virtualmente ilimitados endereços IP

Cobertura dos mercados dos EUA e Reino Unido

Taxas por GB a partir de $0,9/GB (não expiram)

Planos diários ilimitados a partir de $12/dia

6. Proxies de Datacenter IPv6

Alto desempenho com as vantagens do protocolo IPv6.

Principais Recursos:

Pool de IP virtualmente ilimitado

Localizações nos EUA e Reino Unido

Extremamente acessível a $0,45/GB (não expira)

Opções diárias ilimitadas a partir de $6/dia

Casos de Uso Confiáveis O ByteZero é otimizado para diversas aplicações, incluindo:

Pesquisa de Mercado: Extraia insights valiosos de paisagens competitivas.

Proteção de Marca: Monitore e defenda-se contra ameaças à propriedade intelectual.

Inteligência de Preços: Acompanhe estratégias de preços em várias regiões.

Verificação de Anúncios: Garanta o posicionamento adequado de anúncios e detecte potenciais fraudes.

Monitoramento de SEO: Acompanhe classificações de busca e estratégias de concorrentes.

Nossa infraestrutura capacita as empresas a executarem tarefas complexas de coleta de dados com eficiência e confiabilidade incomparáveis.