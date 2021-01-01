Click Storm Corporation - Revisão do Serviço de Conta da Agência

Click Storm Corporation — por que o futuro do mercado de marketing de afiliados está nas contas de agências?

Olá-olá, o gerente do CSC Falcone está aqui, e minha tarefa é apresentar a vocês — os leitores deste artigo — a parte interna das contas de nossa agência que fornecem serviço à Click Storm Corporation.

Quem somos nós?

Click Storm Corporation é um serviço líder em fornecer contas de agência para trabalhar com plataformas de publicidade, marketplaces e outros serviços que exigem contas verificadas. A empresa oferece soluções seguras e confiáveis para profissionais de marketing, especialistas em arbitragem, empreendedores e agências de publicidade.

O serviço foi criado em 2021, mas naquela época era um produto para compra de mídia interna. Naquele momento, as contas de agência estavam apenas ganhando popularidade no mercado ocidental de marketing de afiliados, e a própria ideia de que é possível gerenciar orçamentos de seis dígitos sem a necessidade de criar um departamento agrícola ou perseguir constantemente bins confiáveis capturou nossas mentes.

Em abril de 2023, entramos no mercado de mídia: nosso canal no Telegram foi criado e o leque de fontes foi ampliado — ao Facebook adicionamos Google, Taboola, Bigo, TikTok e Bing, e também testamos muitas direções dentro de aplicativos.

Por que as contas de agências são o futuro do mercado de descartáveis?

Tenho trabalhado nesta empresa desde o começo e vi todas as etapas de desenvolvimento desta sub-esfera do marketing de afiliados — da negação à aceitação completa.

Atitude dos webmasters anteriormente

No início, para muitos era inaceitável — pagar por contas e também dar uma comissão sobre recargas.

O que mudou ao longo do tempo

Com o tempo, os webmasters entenderam que nervos e tempo são mais valiosos. Quando uma conta cai devido a um microgasto ou um pagamento de risco aparece — isso traz perdas. E a cooperação com a prestação de serviços economiza recursos e permite focar no teste de hipóteses. Agora tudo é simples: escreveu para o gerente pessoal → fumou um cigarro → recebeu um "conserto" → voltou ao trabalho.

Resultado

Em 3 anos, mais de 2.000 equipes passaram por nós, e essa dinâmica continua crescendo de forma constante.

Quais fontes estão no sortimento?

Atualmente, fornecemos serviços de forma estável para 3 principais fontes de publicidade:

Facebook

Taboola

Google

Também conectamos periodicamente o Bing, TikTok e Outbrain, no entanto, a estabilidade dessas direções depende das políticas das plataformas.

Como começa a cooperação?

Todas as interações ocorrem no Telegram:

O cliente escreve para o gerente e descobre as condições reais de cooperação. Esclarecemos o histórico: experiência de trabalho com fontes, volumes, verticais, número de compradores na equipe. Após o acordo, é criado um chat com a equipe de compradores e nossos especialistas técnicos. Todo o trabalho acontece neste chat: recomendações, emissão de conta, recargas de saldo, apelações, verificações e devoluções.

O que torna o Click Storm diferente dos concorrentes?

Não somos revendedores

Temos nosso próprio MCC, portanto, os pedidos dos clientes são atendidos rapidamente. Você pode começar a trabalhar com as contas já 1,5 horas após o início do diálogo.

Experiência

Mais de 5 anos de trabalho com fontes nos permite ajudar a retirar contas de bans, passar por moderadores e remover limitações.

Infraestrutura

Planilhas diárias com despesas por conta.

Desbloquear scripts com uma alta porcentagem de apelações bem-sucedidas.

Gestão de orçamento flexível: transferência entre contas ou até mesmo entre diferentes fontes.

Abordagem

Estamos sempre em contato, valorizamos cada cliente e estamos prontos para encontrar soluções individuais.

Novo estágio de desenvolvimento — Site da Click Storm Corporation

Desde 2025 lançamos nosso próprio site Click Storm Corporation, que se tornou não apenas uma vitrine de serviços, mas também uma plataforma para toda a indústria de afiliados.

O que há de novo no site?

Serviços e ferramentas. Soluções úteis para webmasters e equipes que simplificam o trabalho com contas e tráfego.

Assim, o Click Storm está se transformando de um provedor de contas em um ecossistema completo para especialistas em afiliados e programas de parceria.

Onde você pode nos encontrar?

Gerente: @CSC_Falcone

Canal do Telegram: Click Storm Corp

Instagram: @clickstormcorp

Site oficial: ClickStormCorp.com