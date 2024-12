Revisão do serviço de ocultação Cloud Filter

O que é o Filtro em Nuvem e por que é essencial para a arbitragem de tráfego? Registro para o serviço e obtenção de um teste. Configuração da campanha. Integração com a Página Segura.

O que é Filtro de Nuvem?

Cloud Filter é um assistente confiável para arbitrageurs que filtra o tráfego de baixa qualidade e protege contra fraudes. Com sua ajuda, você pode eliminar tráfego indesejado, como bots, moderadores, concorrentes, etc., permitindo que você se concentre em usuários reais e aumente as conversões. O Cloud Filter trabalha com numerosas fontes de tráfego, incluindo Google, Facebook, TikTok, Yandex e mais de 100 outras plataformas.

Esqueça proibições e desperdício de orçamento, apenas tráfego de alta qualidade, usuários reais e conversões substanciais. Você paga uma vez por mês e recebe proteção completa e análises em tempo real. Em resumo, se você quer ganhar dinheiro em vez de desperdiçar, não pode ficar sem o Filtro Cloud.

Vamos dar uma olhada mais de perto no que é e quais vantagens oferece.

Registro no Serviço

Onde começar? Não é necessário gastar tempo baixando software ou instalando versões de desktop. O acesso a todo o serviço pode ser obtido através do seu navegador - basta visitar o site cloud-filter.com.

Na página inicial, você pode aprender sobre os benefícios do serviço, parceiros, planos de preços e uma base de conhecimento. Para começar a usar o Cloud Filter, você precisa se registrar.

Você precisará de um endereço de e-mail e uma senha para isso.

Você receberá um email com um link para ativar sua conta. Ao clicar neste link, seu perfil será ativado para uso posterior. O próximo passo é o processo de pagamento.

Uma vantagem significativa é que o serviço oferece um período de teste de 7 dias. Para obtê-lo, entre em contato com suporte https://t.me/cloudfilter, https://t.me/cloud_filter_customer_service.

Configuração da Campanha

Depois de se registrar com sucesso no serviço, você pode começar a criar e configurar sua campanha. É aconselhável preparar sua página de seguro e a página de oferta com antecedência para economizar tempo durante a configuração inicial.

Para criar sua primeira campanha, clique em "Criar".

Preencha as informações sobre sua campanha, incluindo o nome, o link para a Página Segura (para tráfego indesejado) e o link para a Página de Oferta (para usuários-alvo).

Na seção Tipo de Carregamento, mantenha a caixa de seleção "Mostrar Conteúdo" marcada, conforme recomendado pelo serviço - desta forma, os bots e moderadores verão o conteúdo da Página Segura sem a necessidade de redirecionamentos.

No entanto, se a sua Página de Oferta for um link de rastreamento, selecione o método de redirecionamento.

O serviço também oferece a opção de teste A/B de páginas de destino com o objetivo de encontrar a que converte melhor.

O próximo passo é a configuração do filtro.

O filtro principal, Premium, é um desenvolvimento original do serviço Cloud Filter, o qual inclui um banco de dados de bots e moderadores.

Se necessário, você pode ativar filtros adicionais, como IPv6, VPN/Proxy, cliques máximos por endereço IP, geolocalização, dispositivos, etc.

Escolha os filtros que são mais adequados para você.

De forma notável, o serviço também oferece filtragem adicional por tipo de navegador, sistema operacional e idioma do navegador.

Todos os ajustes estão prontos? - Agora escolha o status da campanha.

Ativo - todos os filtros funcionarão conforme especificado.

Pausa - uma página branca será exibida para o tráfego, independentemente do filtro selecionado.

Dedicado - aqui você pode escolher o número de cliques após o qual a campanha mudará para o status Ativo.

Então, você criou sua primeira campanha.

Salve todas as configurações e vá para a seção de Campanhas.

Integração com Página Segura

O Cloud Filter oferece quatro métodos de integração que diferem em aspectos técnicos e casos de uso:

Com código PHP, você pode ocultar um site comum ou um link de afiliado.

Se a Página de Segurança e a Página de Oferta estiverem hospedadas no mesmo servidor junto com nosso script, você pode configurar localmente o ocultamento usando código PHP.

A integração com JavaScript é adequada se sua Página de Segurança for construída com um construtor de sites (WIX, Tilda, Shopify, etc.).

Se você tiver um site WordPress, pode integrar facilmente o ocultamento usando um plugin ou diretamente com um trecho de código.

Vá para as configurações da campanha e clique em "Baixar".

Aqui, você pode escolher o método de integração mais adequado para ocultação.

Por exemplo - escolhe o método de integração padrão, depois seleciona o PHP e clica em "Download" mais uma vez. O último passo é fazer o upload do script index.php para o seu serviço de hospedagem.

Em resumo, o Filtro de Nuvem é uma ferramenta poderosa e sua facilidade de uso é uma de suas principais características. Com sua interface intuitiva, até mesmo iniciantes podem navegar facilmente em sua funcionalidade.

Notavelmente, o banco de dados é atualizado em tempo real, inclusive utilizando inteligência artificial—o que é sem dúvida impressionante.

Confie no Filtro Cloud para suas necessidades de arbitragem e concentre-se em seu sucesso sem se preocupar com a moderação.