CPA-SITE - revisão do serviço de mídia

CPA-SITE — mídia especializada sobre marketing de afiliados e mais

O objetivo da mídia CPA-SITE não é simplesmente produzir notícias, mas analisar cuidadosamente cada notícia para apresentar apenas aqueles fatos e recomendações que serão de uso prático para especialistas da web.

Do que consiste o CPA-SITE?

O site tem três seções principais:

Notícias — onde as notícias atuais da indústria que afetam o mercado de marketing de afiliados e de performance são cobertas.

Artigos com recomendações relevantes sobre marketing de performance e afiliados para iniciantes e profissionais experientes.

Eventos de afiliados de todo o mundo com códigos promocionais para ingressos.

Uma seção com serviços úteis estará disponível em breve.

Notícias

Mudanças nas políticas de mídias sociais, o surgimento de novas ferramentas de publicidade, mais uma repressão dos mecanismos de busca à otimização de SEO... Profissionais que trabalham com tráfego precisam estar constantemente atualizados para garantir que suas campanhas permaneçam relevantes e lucrativas.

Felizmente, a CPA-SITE não só destaca as notícias mais importantes do campo da informação, mas também analisa como isso afetará o trabalho dos profissionais de marketing:

Uma nova lei foi aprovada? — Colocamos o pânico de lado e buscamos novos canais e ferramentas para continuar nosso trabalho.

Uma nova ferramenta de IA apareceu? — Explicamos quem mais se beneficiará dela e quais são suas perspectivas de mercado.

Grandes corporações estão se fundindo, litigando e gerando receita novamente? — Aprendemos com os erros e sucessos dos outros.

Artigos

O conteúdo de mídia útil e educativo é especializado em Google e Meta Ads. Mas há outros materiais também: sobre pesquisa, inteligência artificial, segmentação, e assim por diante. Muitos textos contêm exemplos práticos, que ajudam a entender melhor os tópicos complexos.

Nossas recomendações sobre o que ler:

Canal do Telegram

Sem tempo para navegar no site? O CPA-SITE possui um canal no Telegram especificamente para esse propósito. Além de notícias da mídia, publica notas sobre a indústria de afiliados, informações úteis sobre eventos, breves resumos de palestras, vídeos e podcasts, e muito mais.

Contatos

CPA-SITE coleta regularmente conteúdo útil para profissionais de marketing afiliado. Na plataforma, você pode encontrar:

anúncios de eventos;

avaliações de serviços e ofertas de afiliados;

códigos promocionais.

Se você gostaria de nos contar sobre seu projeto, compartilhar sua experiência ou fazer uma pergunta, por favor escreva para o nosso representante de mídia (info@cpa-site.com) ou preencha o formulário em nosso site.