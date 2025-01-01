CPA-SITE - revisão do serviço de mídia

CPA-SITE - revisão do serviço de mídiaVá para o site parceiro
CPA-SITE — mídia especializada sobre marketing de afiliados e mais
O objetivo da mídia CPA-SITE não é simplesmente produzir notícias, mas analisar cuidadosamente cada notícia para apresentar apenas aqueles fatos e recomendações que serão de uso prático para especialistas da web.
Do que consiste o CPA-SITE?
O site tem três seções principais:
- Notícias — onde as notícias atuais da indústria que afetam o mercado de marketing de afiliados e de performance são cobertas.
- Artigos com recomendações relevantes sobre marketing de performance e afiliados para iniciantes e profissionais experientes.
- Eventos de afiliados de todo o mundo com códigos promocionais para ingressos.
Uma seção com serviços úteis estará disponível em breve.
Notícias
Mudanças nas políticas de mídias sociais, o surgimento de novas ferramentas de publicidade, mais uma repressão dos mecanismos de busca à otimização de SEO... Profissionais que trabalham com tráfego precisam estar constantemente atualizados para garantir que suas campanhas permaneçam relevantes e lucrativas.
Felizmente, a CPA-SITE não só destaca as notícias mais importantes do campo da informação, mas também analisa como isso afetará o trabalho dos profissionais de marketing:
- Uma nova lei foi aprovada? — Colocamos o pânico de lado e buscamos novos canais e ferramentas para continuar nosso trabalho.
- Uma nova ferramenta de IA apareceu? — Explicamos quem mais se beneficiará dela e quais são suas perspectivas de mercado.
- Grandes corporações estão se fundindo, litigando e gerando receita novamente? — Aprendemos com os erros e sucessos dos outros.
Artigos
O conteúdo de mídia útil e educativo é especializado em Google e Meta Ads. Mas há outros materiais também: sobre pesquisa, inteligência artificial, segmentação, e assim por diante. Muitos textos contêm exemplos práticos, que ajudam a entender melhor os tópicos complexos.
Nossas recomendações sobre o que ler:
- Por que campanhas de tráfego na Meta são uma receita para o desastre para o seu orçamento de publicidade
- Como expandir a publicidade para mercados estrangeiros sem perder eficácia
- Google Ads sob o microscópio: como os algoritmos criam barreiras invisíveis na publicidade
- Por que campanhas do Google Ads falham: 5 erros críticos do Target CPA
- ROI no Google e Facebook Ads: onde calcular com mais precisão e por que os números mentem
- Como encontrar os 'buracos negros' que estão consumindo seu orçamento de publicidade no Facebook
- Como reconquistar clientes perdidos: estratégias de retargeting na Meta para e-commerce
- Quais métricas do Google Ads realmente indicam o sucesso da campanha: dos cliques ao lucro
Canal do Telegram
Sem tempo para navegar no site? O CPA-SITE possui um canal no Telegram especificamente para esse propósito. Além de notícias da mídia, publica notas sobre a indústria de afiliados, informações úteis sobre eventos, breves resumos de palestras, vídeos e podcasts, e muito mais.
Contatos
CPA-SITE coleta regularmente conteúdo útil para profissionais de marketing afiliado. Na plataforma, você pode encontrar:
- anúncios de eventos;
- avaliações de serviços e ofertas de afiliados;
- códigos promocionais.
Se você gostaria de nos contar sobre seu projeto, compartilhar sua experiência ou fazer uma pergunta, por favor escreva para o nosso representante de mídia (info@cpa-site.com) ou preencha o formulário em nosso site.