Crazyshops - revisão da loja de produtos digitais
Crazyshops.ru é um marketplace digital universal que oferece contas de mídias sociais, uma ampla seleção de serviços de e-mail, perfis de namoro, servidores proxy residenciais e móveis, soluções de VPN, servidores VPS/VDS, contas de jogos e ferramentas de SMM.
Graças ao seu extenso catálogo e serviço confiável, a Crazyshops tornou-se uma plataforma popular para profissionais.
Quais produtos podem ser encontrados neste marketplace?
- Contas de mídias sociais: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Yandex, Shodan, WhatsApp, Mega nz, Twitch, VKontakte, Odnoklassniki, Pinterest, Badoo, ChatGPT, Roblox, Steam, Amazon, GitHub, Reddit, Tumblr, Threads, Apple, Outbrain, Office, Kick, Bluesky, Discord, GitHub, e muitos mais;
- Vários tipos de e-mail: Gmail, Proton.me, WEB.DE, MAIL.TM, Notletters.com, Firstmail.ltd, GMX.com, Mail.com, Hotmail, Outlook.com, Tuta.com, linshiyouxiang.net, Rambler, @sina.com, besttempmail.com, smarmail.com, t-online.de, freenet.de, Mail.ru, Rediffmail, Gazeta.pl, Gmx.us, SFLetter.com, Offilive.com, Firemail.de, Inbox.lv;
- Windows chaves; Microsoft 365; Office 19-21;
- Telegram Premium de fornecedores oficiais para sua conta, com entrega rápida. Telegram Stars;
- Contas de sites de namoro;
- Servidores/VPS/VDS/ com uma escolha de diferentes países e parâmetros para atender a todos os gostos;
- Proxies residenciais e móveis de alta qualidade;
- Vários cupons para serviços de impulsionamento;
- Uma ampla seleção de ferramentas para promoção e impulsionamento nas mídias sociais;
- Cartões para Facebook, TikTok, Google, Twitter, etc. Com ou sem uma miniatura/código.
Como faço para comprar e receber meu pedido?
- Você pode fazer uma compra no site mesmo sem se registrar. Basta clicar no botão "Comprar" ao lado do item, inserir seu endereço de e-mail e pagar.
- Após o pagamento, você verá sua compra na tela e também poderá baixá-la como um arquivo de texto.
Se ainda tiver dúvidas, o suporte dedicado está disponível no site para respondê-las.
Quais são as principais vantagens da Crazyshops?
- Grande seleção de diversos produtos digitais
- Operação estável do site
- Muitos anos de experiência com uma reputação impecável. Você pode verificar isso lendo as avaliações do site, que estão postadas nos fóruns mais populares.
- O suporte amigável está disponível para ajudá-lo durante o horário comercial.
Trabalhando com Fornecedores
Se você possui suas próprias contas e está procurando um lugar para vendê-las, pode listá-las nesta loja!
Eles têm uma conta especial para fornecedores.
Seu produto ganhará um novo canal de distribuição para um mercado anteriormente inacessível, e a loja expandirá seu sortimento atual com novos itens.
Você não tem nada a perder; você NÃO é obrigado a:
- Invista em publicidade
- Calcular vendas e manter registros (tudo isso é feito automaticamente na conta do fornecedor neste site)
- Comunique-se com os clientes. A Crazyshops cuida disso para você.
- Você define o preço, e a loja fica com apenas uma pequena porcentagem
- Receba pagamentos pontuais
Tudo o que você precisa fazer é:
Carregue sua conta pessoal com produtos na loja como de costume.