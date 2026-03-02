Crazyshops - revisão da loja de produtos digitais

Crazyshops.ru é um marketplace digital universal que oferece contas de mídias sociais, uma ampla seleção de serviços de e-mail, perfis de namoro, servidores proxy residenciais e móveis, soluções de VPN, servidores VPS/VDS, contas de jogos e ferramentas de SMM.

Graças ao seu extenso catálogo e serviço confiável, a Crazyshops tornou-se uma plataforma popular para profissionais.

Quais produtos podem ser encontrados neste marketplace?

Contas de mídias sociais: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Yandex, Shodan, WhatsApp, Mega nz, Twitch, VKontakte, Odnoklassniki, Pinterest, Badoo, ChatGPT, Roblox, Steam, Amazon, GitHub, Reddit, Tumblr, Threads, Apple, Outbrain, Office, Kick, Bluesky, Discord, GitHub, e muitos mais;

Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Yandex, Shodan, WhatsApp, Mega nz, Twitch, VKontakte, Odnoklassniki, Pinterest, Badoo, ChatGPT, Roblox, Steam, Amazon, GitHub, Reddit, Tumblr, Threads, Apple, Outbrain, Office, Kick, Bluesky, Discord, GitHub, e muitos mais; Vários tipos de e-mail: Gmail, Proton.me, WEB.DE, MAIL.TM, Notletters.com, Firstmail.ltd, GMX.com, Mail.com, Hotmail, Outlook.com, Tuta.com, linshiyouxiang.net, Rambler, @sina.com, besttempmail.com, smarmail.com, t-online.de, freenet.de, Mail.ru, Rediffmail, Gazeta.pl, Gmx.us, SFLetter.com, Offilive.com, Firemail.de, Inbox.lv;

Gmail, Proton.me, WEB.DE, MAIL.TM, Notletters.com, Firstmail.ltd, GMX.com, Mail.com, Hotmail, Outlook.com, Tuta.com, linshiyouxiang.net, Rambler, @sina.com, besttempmail.com, smarmail.com, t-online.de, freenet.de, Mail.ru, Rediffmail, Gazeta.pl, Gmx.us, SFLetter.com, Offilive.com, Firemail.de, Inbox.lv; Windows chaves ; Microsoft 365; Office 19-21;

; Microsoft 365; Office 19-21; Telegram Premium de fornecedores oficiais para sua conta, com entrega rápida. Telegram Stars;

de fornecedores oficiais para sua conta, com entrega rápida. Telegram Stars; Contas de sites de namoro ;

; Servidores /VPS/VDS/ com uma escolha de diferentes países e parâmetros para atender a todos os gostos;

/VPS/VDS/ com uma escolha de diferentes países e parâmetros para atender a todos os gostos; Proxies residenciais e móveis de alta qualidade ;

; Vários cupons para serviços de impulsionamento;

para serviços de impulsionamento; Uma ampla seleção de ferramentas para promoção e impulsionamento nas mídias sociais;

para promoção e impulsionamento nas mídias sociais; Cartões para Facebook, TikTok, Google, Twitter, etc. Com ou sem uma miniatura/código.

Como faço para comprar e receber meu pedido?

Você pode fazer uma compra no site mesmo sem se registrar. Basta clicar no botão "Comprar" ao lado do item, inserir seu endereço de e-mail e pagar.

Após o pagamento, você verá sua compra na tela e também poderá baixá-la como um arquivo de texto.

Se ainda tiver dúvidas, o suporte dedicado está disponível no site para respondê-las.

Quais são as principais vantagens da Crazyshops?

Grande seleção de diversos produtos digitais

Operação estável do site

Muitos anos de experiência com uma reputação impecável. Você pode verificar isso lendo as avaliações do site, que estão postadas nos fóruns mais populares.

O suporte amigável está disponível para ajudá-lo durante o horário comercial.

Trabalhando com Fornecedores

Se você possui suas próprias contas e está procurando um lugar para vendê-las, pode listá-las nesta loja!

Eles têm uma conta especial para fornecedores.

Seu produto ganhará um novo canal de distribuição para um mercado anteriormente inacessível, e a loja expandirá seu sortimento atual com novos itens.

Você não tem nada a perder; você NÃO é obrigado a:

Invista em publicidade

Calcular vendas e manter registros (tudo isso é feito automaticamente na conta do fornecedor neste site)

Comunique-se com os clientes. A Crazyshops cuida disso para você.

Você define o preço, e a loja fica com apenas uma pequena porcentagem

Receba pagamentos pontuais

Tudo o que você precisa fazer é:

Carregue sua conta pessoal com produtos na loja como de costume.