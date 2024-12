EnvyBox – revisão do sistema CRM

EnvyBox é um serviço abrangente que oferece uma ampla gama de ferramentas para melhorar a interação com os clientes e aumentar a eficiência das vendas. O serviço é voltado para o mercado russo e oferece suporte em russo e ucraniano. Os preços começam em 990 rublos, com um período de teste disponível para avaliar as funcionalidades do serviço.

Principais recursos do EnvyBox

Chat online e chats em grupo: A ferramenta permite conversar com os visitantes do site em tempo real, suporta chats em grupo, emojis, exibição de imagens e autenticação por meio de redes sociais, tornando a comunicação mais conveniente e eficaz. Quizzes: Uma poderosa ferramenta para aumentar o envolvimento dos clientes, permitindo criar testes interativos no site. Cada resposta do usuário o aproxima de obter o resultado prometido e pode ser acompanhada por um desconto, incentivando o cliente a fornecer seus dados de contato. Gerador de leads: Um pop-up widget que oferece ofertas especiais e notifica o gerente sobre um novo contato para uma chamada imediata. É possível personalizar o design de acordo com o estilo do site e obter informações detalhadas sobre o cliente. Instinto de rebanho: Uma ferramenta que utiliza o princípio de prova social para estimular as ações dos visitantes do site, mostrando as ações de outros usuários, como compras ou avaliações. Ligação de retorno: Permite entrar em contato automaticamente com o cliente, fornecendo abordagens personalizadas, a possibilidade de agendar o horário da ligação e integração com várias CRMs e sistemas de análise. CRM EnvyBox: Um sistema para gerenciar clientes e negócios, oferecendo cartões convenientes para acompanhar o histórico de interações com o cliente. Essa ferramenta visa aumentar as vendas e melhorar o atendimento ao cliente.

Segurança e privacidade

O EnvyBox garante um alto nível de segurança dos dados, incluindo criptografia de transmissão de dados por meio do protocolo HTTPS, autenticação de vários fatores e backup em vários locais. O serviço está em conformidade com as principais leis federais russas sobre dados pessoais e está registrado no Registro Unificado de Programas Russos, confirmando sua confiabilidade e legalidade de uso no território da Rússia.

Conclusão

O EnvyBox é uma ferramenta poderosa e versátil para negócios, oferecendo diversas funcionalidades para melhorar a interação com os clientes e aumentar a conversão. A combinação de facilidade de uso, configurações flexíveis e integração com plataformas populares torna o EnvyBox uma ferramenta importante para negócios de todos os tamanhos.