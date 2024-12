EPN.NET – obzor do serviço de aluguel de aplicativos móveis

EPN.NET - é um serviço que oferece cartões virtuais para pagamento de compras online e campanhas publicitárias. Com o EPN.NET, você pode criar e gerenciar um número ilimitado de cartões, além de recarregá-los com criptomoedas. O EPN.NET garante um alto nível de segurança e anonimato ao realizar transações online.

Como funciona o EPN.NET?

Para começar a usar o serviço EPN.NET, você precisa se registrar no site e confirmar seu e-mail. Depois disso, você poderá criar dois tipos de cartões virtuais: ADV e Universal. Os cartões ADV são destinados ao pagamento de campanhas publicitárias em plataformas como Facebook, Google, TikTok e outras. Os cartões Universal são adequados para qualquer compra online, incluindo Amazon, AliExpress, Netflix, etc. Você pode escolher a moeda, o limite e o prazo de validade de cada cartão, além de visualizar o histórico de transações. Para recarregar o saldo dos cartões, você pode usar a criptomoeda USDT, que é convertida rapidamente e com segurança para a moeda desejada. Você também pode usar uma extensão conveniente para o navegador, que preenche automaticamente os dados do cartão durante o pagamento.

Quais são as vantagens do EPN.NET?

O EPN.NET possui várias vantagens em relação a outros serviços de cartões virtuais, tais como:

Baixas taxas. O EPN.NET cobra apenas 1% do valor da recarga do cartão, enquanto outros serviços podem cobrar até 5% ou mais.

Funcionamento rápido e confiável. O EPN.NET garante alta velocidade e estabilidade nas transações, além de proteção contra bloqueios e falhas no pagamento.

Anonimato e confidencialidade. O EPN.NET não exige que você forneça dados pessoais ou documentos para se registrar e usar o serviço. Todas as suas transações permanecem anônimas e não são divulgadas a terceiros.

Suporte ao cliente. O EPN.NET possui um suporte responsivo e profissional, que funciona 24/7 e está pronto para resolver quaisquer dúvidas ou problemas relacionados ao serviço.

Quais são as avaliações do EPN.NET?

O EPN.NET possui muitas avaliações positivas de seus usuários, que estão satisfeitos com a qualidade e conveniência do serviço. No site Trustpilot, você pode ler opiniões de clientes reais que elogiam o EPN.NET por sua velocidade, confiabilidade, facilidade de uso e suporte. Aqui estão algumas delas:

"Eu usei o EPN várias vezes e estou muito satisfeito com o serviço. Sempre que recarreguei o saldo através do USDT, eles foram rápidos, confiáveis e responsivos. O processo é muito simples e as taxas são razoáveis. Não tive nenhum problema até agora. Além disso, o suporte deles é excelente. Eles sempre foram úteis e resolveram rapidamente minhas dúvidas e problemas."

"Esses cartões virtuais são úteis se você precisa pagar de várias fontes para iniciar uma campanha publicitária, então acredito que o produto principal deles seja o cartão ADV. Eles também têm cartões universais para pagamento online, mas isso custa mais 5 dólares por mês e eu nem sei se alguém os usa. Acredito que os cartões universais deles possam ser úteis para pessoas cujos cartões são recusados para pagamento online em seu país ou algo assim. Aqui na Argentina, não temos esse problema, então não posso dizer. Pessoalmente, usei para pagar anúncios no Facebook. Nenhum dos pagamentos foi recusado ou algo assim, então acredito que está tudo bem. Além disso, a extensão do navegador deles é bastante útil, pois pode preencher automaticamente todos os dados do cartão para você."

Conclusão

O EPN.NET é um excelente serviço para aqueles que desejam usar criptomoedas para pagamento seguro de suas compras online e campanhas publicitárias. Com o EPN.NET, você tem acesso a um número ilimitado de cartões virtuais, que você pode criar e gerenciar conforme sua preferência. O EPN.NET possui várias vantagens, como baixas taxas, funcionamento rápido e confiável, anonimato e confidencialidade, além de suporte ao cliente. O EPN.NET também possui muitas avaliações positivas de seus usuários, que estão satisfeitos com a qualidade e conveniência do serviço. Se você está procurando uma maneira simples e segura de pagar transações online com criptomoedas, o EPN.NET é o que você precisa.