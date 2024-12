FlexCard - visão geral do serviço de cartão virtual

FlexCard: O Melhor Amigo dos Afiliados

Para cada problema, há uma solução, especialmente em uma indústria tão flexível e inventiva como o marketing de afiliados. Houve um tempo em que fazer pagamentos online era uma dor de cabeça constante para os webmasters, mas com o surgimento dos cartões virtuais, essa questão foi colocada em segundo plano.

Atualmente, há inúmeros serviços que oferecem cartões virtuais, mas a maioria deles não leva em consideração as necessidades específicas do marketing de afiliados. Felizmente, existem serviços criados com nossa indústria em mente. Hoje, vamos falar sobre um deles (e provavelmente o melhor) - FlexCard!

Emissão de Cartões e BINs

A principal característica do serviço - a emissão de cartões virtuais - é executada perfeitamente pelo FlexCard. A emissão do cartão é instantânea (de 1 a 5 minutos após a solicitação), e cada usuário pode ter um número ilimitado de cartões. Todos os cartões fornecidos pelo serviço são de débito e não personalizados, o que aumenta o anonimato.

Os cartões estão disponíveis em USD e EUR, com custos de emissão a partir de $2, enquanto a manutenção é gratuita. Você pode recarregar o cartão via criptomoeda (a partir de 50 USDT) ou transferência bancária (a partir de $100), com uma taxa de recarga de 3% em ambos os casos. Um recurso único do FlexCard é que a taxa é devolvida ao usuário ao sacar ou reembolsar fundos do cartão.

O FlexCard oferece uma ampla gama de BINs de GEOs europeus e americanos populares: dezenas de cidades nos EUA, Reino Unido, Brasil, Estônia e Espanha estão à sua disposição. Você pode escolher o BIN correto verificando as estatísticas na seção "BINs" (acredite se quiser), onde sua popularidade para todas as principais fontes nos últimos 30 dias é detalhada.

Conta pessoal e equipe

O FlexCard foi criado especificamente para o marketing de afiliados, e o painel de serviço reflete totalmente isso, incluindo recursos como análises detalhadas sobre a popularidade do BIN em diferentes fontes e uma gestão conveniente de equipas com controlo de acesso baseado em funções.

O processo de registro é de duas etapas e simples: inscreva-se no site e confirme seu e-mail, em seguida, entre em contato com o suporte via Telegram para verificar sua conta. Nenhum SMS ou documento é necessário em nenhuma etapa.

Através do suporte, você pode criar uma equipe e atribuir funções. Existem três funções: colega (um comprador com acesso mínimo), gerente (um líder de equipe que gerencia os compradores sob sua responsabilidade) e proprietário (o líder da equipe com acesso total). Uma vez que sua equipe estiver configurada, você pode utilizar plenamente o serviço.

Recursos e Vantagens do FlexCard

Mais de 15.000 cartões emitidos e mais de 1.600 novas equipes todo mês;

Principais BINs: EUA, Reino Unido, Brasil, Estônia, Espanha;

Taxa de recarga reembolsada ao sacar fundos para uma carteira;

Emissão instantânea de cartões USD e EUR a partir de $2, com recargas a partir de $50;

Bot Telegram conveniente com códigos 3DS, saldo e histórico de transações;

Funcionalidade de equipe com distribuição de funções e estatísticas;

Os cartões FlexCard integram bem com Google, Facebook e TikTok;

Taxas baixas de recarga e ausência de custos de manutenção de cartão;

Programa de referência lucrativo: 30% de cada indicação.

Com o código promocional UNDETECTABLE, todo novo usuário receberá 5 cartões grátis. Para usar o código promocional, basta enviá-lo para FlexCard Support.