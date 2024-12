Gambling Craft – revisão da rede de afiliados

Gambling Craft é um programa de afiliados altamente eficiente voltado para a monetização do tráfego no setor de iGaming. Desde a sua fundação em 2014, a Gambling Craft tem colaborado com cassinos online licenciados, oferecendo condições atraentes para afiliados, incluindo diferentes modelos de comissão, como Revenue Share, CPA e acordos híbridos.

Principais vantagens da Gambling Craft

Modelos de pagamento: Oferece três modelos principais de pagamento: até 50% de Revenue Share, até $450 por jogador no modelo CPA e pagamento fixo no modelo híbrido.

Suporte a diferentes sistemas de pagamento: Incluindo ecoPayz, QIWI, Yandex Money, WebMoney, cartões de crédito, transferências bancárias, Neteller, Skrill e até mesmo criptomoedas.

Retiradas de fundos: São feitas duas vezes por mês, com um valor mínimo de pagamento de apenas $10.

Transparência e facilidade de uso: O programa de afiliados oferece estatísticas detalhadas e ferramentas de análise, permitindo o acompanhamento de todos os principais indicadores em tempo real.

Materiais de marketing e suporte: A Gambling Craft fornece uma ampla variedade de materiais promocionais e um gerente pessoal para cada parceiro, facilitando significativamente o processo de aquisição de novos jogadores.

Características de trabalho e ofertas

A Gambling Craft trabalha com marcas populares de cassinos, como Play Fortuna, Booi e Jozz Casino, oferecendo condições vantajosas para afiliados que desejam atrair jogadores da Rússia, CEI e Europa. O serviço garante a ausência de saldo negativo e oferece a oportunidade de trabalhar com o modelo de Revenue Share com uma taxa dinâmica, que pode aumentar dependendo da qualidade do tráfego.

Avaliações dos usuários

As avaliações dos usuários sobre a Gambling Craft variam, mas em geral confirmam a confiabilidade e eficiência da plataforma. Os parceiros destacam a facilidade de uso da plataforma, a transparência dos relatórios, o alto nível de suporte e a estabilidade dos pagamentos. Alguns mencionam que a Gambling Craft é especialmente adequada para afiliados experientes, oferecendo condições atraentes para aqueles que estão dispostos a estabelecer uma parceria de longo prazo.