Revisão Hoax.tech - serviço profissional de camuflagem

Hoax.tech é um Serviço de Camuflagem Inteligente com Impressão Digital JS e Rede Neural Integrada

Para obter um teste gratuito de 7 dias, entre em contato com o suporte após se registrar no Hoax.tech.

Hoax.tech é um serviço avançado de camuflagem com impressão digital JS e uma rede neural integrada, permitindo a detecção de bots sofisticados e moderadores indistinguíveis de visitantes regulares sem configurações adicionais do usuário.

Para que serve o Hoax.tech:

Suporte a tópicos restritos em redes de anúncios (por exemplo, perda de peso, jogos de azar, finanças, criptomoedas, etc.);

Ocultação confiável de bots e moderadores avançados usando um sistema de filtragem de tráfego de autoaprendizagem;

Extensão significativa da vida útil da conta seguindo diretrizes básicas para Google Ads, Facebook e outras plataformas de anúncios.

Principais recursos do Hoax.tech:

Hoax.tech combina filtragem PHP com identificação de impressões digitais JavaScript para uma verificação aprimorada de visitantes ao nível do navegador. A identificação de impressões digitais via JS rastreia parâmetros do navegador e do dispositivo em tempo real, incluindo resolução de tela, sistema operacional, configurações de idioma, plugins ativos e centenas de outras métricas inacessíveis ao PHP.

O algoritmo exclusivo Matchex® identifica ainda bots avançados. Alimentado por aprendizado de máquina, ele analisa continuamente as impressões digitais digitais de milhões de visitantes para detectar anomalias e garantir uma filtragem precisa.

Painel do Usuário Hoax.tech

O painel permite que você monitore as visitas de todos os fluxos ativos.

Configurar um fluxo e integrá-lo é extremamente simples, mesmo para iniciantes. Se você enfrentar algum problema, a equipe de suporte da hoax.tech está sempre pronta para ajudar.

Benefícios do Hoax.tech:

Impressões digitais JS;

Um sistema de filtragem de tráfego autoaprendiz alimentado por uma rede neural integrada;

Sem limites no número de fluxos ou cliques;

Integração de JavaScript para construtores de sites;

Análise detalhada de visitas;

Configuração fácil;

Suporte excelente;

Teste gratuito de 7 dias.

Conclusão

Estas características fazem do Hoax.tech uma das melhores soluções de camuflagem em termos de preço e desempenho, adequada tanto para afiliados individuais quanto para equipes de afiliados.

Para um trabalho perfeito com Hoax.tech, o navegador anti-detecção Undetectable é altamente recomendado. Ele garante uma forte anonimato e integração sem esforço, tornando-o uma combinação perfeita para gerenciar contas de anúncios e tráfego.

Use o código promocional UNDETECTABLE durante o registo para obter um desconto de 20% no seu primeiro pagamento.