IPOasis - revisão do serviço de proxy
O que é a IPOasis?
IPOasis é um provedor global de serviços de inteligência de dados dedicado a entregar soluções eficientes, seguras e confiáveis para coleta, processamento e análise de dados para empresas, equipes e desenvolvedores em todo o mundo.
Adesivo firmemente aos princípios éticos e orientados pela conformidade para aquisição de dados. Todos os recursos de IP são adquiridos através de canais legais e transparentes, garantindo um ambiente de rede seguro, sustentável e confiável.
Este compromisso distingue fundamentalmente o IPOasis de serviços que dependem de recursos de rede não compatíveis ou antiéticos, especialmente em termos de estabilidade, credibilidade e usabilidade a longo prazo.
Alimentado por uma arquitetura técnica avançada e uma rede distribuída globalmente, IPOasis oferece múltiplas soluções de IP proxy e ferramentas de gestão de dados, amplamente utilizadas em diversos cenários de negócios, incluindo:
- Projetos de coleta e raspagem de dados da web
- Pesquisa de mercado e análise de inteligência competitiva
- Lançamentos de tênis e produtos em edição limitada
- Soluções de verificação de anúncios e combate a fraudes
- Marketing de afiliados e análise de tráfego
- Jogos e outros ambientes de alta concorrência e controle de alto risco
Através da otimização contínua da infraestrutura e das capacidades de serviço, a IPOasis permite que os usuários operem de forma mais eficiente e confiável em ambientes de rede global complexos.
Tipos principais de serviços de proxy
- Proxies Residenciais Rotativos
IPs rotativos direcionados a nível de cidade para um controle geográfico preciso.
- Proxies Residenciais Estáticos
IPs renováveis com um período de validade de 30 dias, adequadas para operações de longo prazo.
- Proxies Residenciais Móveis
Alvo por país, cidade ou ASN, proveniente de redes móveis reais.
Serviços & Funcionalidades da IPOasis
- Todos os IPs suportam teste gratuito (Obtenha o teste no Telegram - https://t.me/IPOASIS)
- Suporta protocolos HTTP(S) e SOCKS5
- Mais de 80 milhões de IPs em 179 países
[IPOasis País .xlsx]
- Suporte técnico de alta qualidade com respostas em até 5 minutos
- Soluções de IP personalizadas com um gerente de conta dedicado
- Suporte a várias opções de pagamento: cartões bancários, carteiras eletrônicas e criptomoedas
- Nenhum KYC necessário para novos usuários — registro apenas por e-mail
Preços do IPOasis？
Tipo de Proxy | Preço Inicial | Características Principais
- Proxies Residenciais | A partir de $0.78/GB
Cobrança baseada em tráfego com descontos escalonados (a partir de $0,9/GB em 2000GB), rotação de IP dinâmico de alto desempenho.
- Proxies Móveis | A partir de $0,88/GB
IPs reais de dispositivos móveis, suporte a alta concorrência, baixa latência e risco reduzido de bloqueios ou banimentos.
- Proxies ISP Estáticos | A partir de $2.8/IP
Infraestrutura ISP de transportadora de nível 1, IPs limpos e dedicados, projetada para desbloquear sites e plataformas de mídia social.