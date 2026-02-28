IPOasis - revisão do serviço de proxy

O que é a IPOasis?

IPOasis é um provedor global de serviços de inteligência de dados dedicado a entregar soluções eficientes, seguras e confiáveis para coleta, processamento e análise de dados para empresas, equipes e desenvolvedores em todo o mundo.

Adesivo firmemente aos princípios éticos e orientados pela conformidade para aquisição de dados. Todos os recursos de IP são adquiridos através de canais legais e transparentes, garantindo um ambiente de rede seguro, sustentável e confiável.

Este compromisso distingue fundamentalmente o IPOasis de serviços que dependem de recursos de rede não compatíveis ou antiéticos, especialmente em termos de estabilidade, credibilidade e usabilidade a longo prazo.

Alimentado por uma arquitetura técnica avançada e uma rede distribuída globalmente, IPOasis oferece múltiplas soluções de IP proxy e ferramentas de gestão de dados, amplamente utilizadas em diversos cenários de negócios, incluindo:

Projetos de coleta e raspagem de dados da web

Pesquisa de mercado e análise de inteligência competitiva

Lançamentos de tênis e produtos em edição limitada

Soluções de verificação de anúncios e combate a fraudes

Marketing de afiliados e análise de tráfego

Jogos e outros ambientes de alta concorrência e controle de alto risco

Através da otimização contínua da infraestrutura e das capacidades de serviço, a IPOasis permite que os usuários operem de forma mais eficiente e confiável em ambientes de rede global complexos.

Tipos principais de serviços de proxy

Proxies Residenciais Rotativos

IPs rotativos direcionados a nível de cidade para um controle geográfico preciso.

Proxies Residenciais Estáticos

IPs renováveis com um período de validade de 30 dias, adequadas para operações de longo prazo.

Proxies Residenciais Móveis

Alvo por país, cidade ou ASN, proveniente de redes móveis reais.

Serviços & Funcionalidades da IPOasis

Todos os IPs suportam teste gratuito (Obtenha o teste no Telegram - https://t.me/IPOASIS)

Suporta protocolos HTTP(S) e SOCKS5

Mais de 80 milhões de IPs em 179 países

[IPOasis País .xlsx]

Suporte técnico de alta qualidade com respostas em até 5 minutos

Soluções de IP personalizadas com um gerente de conta dedicado

Suporte a várias opções de pagamento: cartões bancários, carteiras eletrônicas e criptomoedas

Nenhum KYC necessário para novos usuários — registro apenas por e-mail

Preços do IPOasis？

Tipo de Proxy | Preço Inicial | Características Principais

Proxies Residenciais | A partir de $0.78/GB

Cobrança baseada em tráfego com descontos escalonados (a partir de $0,9/GB em 2000GB), rotação de IP dinâmico de alto desempenho.

Proxies Móveis | A partir de $0,88/GB

IPs reais de dispositivos móveis, suporte a alta concorrência, baixa latência e risco reduzido de bloqueios ou banimentos.

Proxies ISP Estáticos | A partir de $2.8/IP

Infraestrutura ISP de transportadora de nível 1, IPs limpos e dedicados, projetada para desbloquear sites e plataformas de mídia social.