Revisão do Keitaro Tracker - um rastreador de publicidade para arbitragem de tráfego em 2024

Keitaro Tracker - é o padrão ouro entre as ferramentas de rastreamento de publicidade, projetado especificamente para mediadores, árbitros, afiliados e profissionais de marketing digital. Este rastreador avançado de servidor oferece controle total sobre os dados, processa mais de 200 milhões de cliques por dia e oferece amplas opções de personalização.

Principais funções e benefícios

Gestão flexível de tráfego

Keitaro allows tracking any type of traffic, including traffic from mobile applications. It enables optimizing local landing pages through a built-in editor. This significantly simplifies the process of setting up and managing advertising campaigns, making them more effective.

Relatórios e Análises

O rastreador cria relatórios rápidos e personalizáveis com agrupamentos e filtros. Os usuários podem analisar milhões de cliques e rastrear todas as conversões, enviando dados para serviços externos e redes de publicidade. Ele oferece uma gama mais ampla de dados em comparação com as plataformas de publicidade convencionais, incluindo informações sobre os usuários (dispositivo, navegador, sistema operacional) e pontos-chave do funil de vendas.

Automatização e Integrações

Keitaro automatiza o carregamento de despesas de plataformas como Facebook, TikTok, Google Ads e oferece modelos integrados para mais de 500 redes de afiliados. Isso permite configurar campanhas facilmente e rapidamente e coletar dados sobre visualizações, cliques e comportamento do usuário.

Proteção contra fraudes

O Keitaro Tracker protege contra fraudes e cliques inválidos. Os usuários podem carregar suas próprias listas de endereços IP e user-agent em listas negras e brancas, além de usar filtros pré-configurados para bloquear bots. O Keitaro suporta IPv6 completo. Ele possui um GeoDB integrado para geolocalização precisa.

Postback and API

O rastreador suporta postbacks S2S e fornece acesso ao Click API e Admin API. Ele permite alternar automaticamente o tráfego para outras ofertas ao atingir o limite de conversões.

Teste A/B e funis multi-oferta

O rastreador suporta a realização de testes A/B para otimizar fluxos, usar diferentes landing pages e ofertas dentro de uma única campanha em tempo real. Isso ajuda a encontrar os criativos publicitários mais eficazes e aumentar as conversões. Além disso, o rastreador possui a função de multi-oferta, que permite determinar para qual oferta o usuário será direcionado antes ou depois do clique.

Versão de teste gratuita

Keitaro offers a free 14-day trial version, allowing users to evaluate the service's capabilities before making a purchase. This trial period is sufficient to familiarize yourself with the basic features and advantages of the tracker.

Instalação e Início

O Keitaro Tracker é instalado em seu próprio servidor, proporcionando controle total e proteção de dados. A instalação é simples e é feita com um único comando no terminal do servidor. Os parceiros VPS do Keitaro têm a opção de instalar o rastreador no servidor imediatamente, com apenas alguns cliques.

Conclusions

O Keitaro Tracker destaca-se pela sua flexibilidade, funcionalidade e facilidade de uso. Ele oferece uma ampla gama de ferramentas para otimização de campanhas publicitárias, análise e proteção de tráfego. A equipe de suporte do Keitaro responde prontamente às solicitações dos usuários, ajudando a resolver quaisquer problemas que surjam.

Este rastreador é perfeito para mediadores de mídia e árbitros que buscam maximizar a eficiência de suas campanhas publicitárias e melhorar o ROI. Com recursos extensos e funções avançadas, o Keitaro Tracker ocupa merecidamente uma posição de liderança no mercado de rastreadores publicitários.