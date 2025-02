KeyProxy - proxies móveis de nível empresarial

Revisão Detalhada do Serviço de Proxy Móvel KeyProxy

KeyProxy é um serviço premium de proxy móvel que está em operação desde 2017. A empresa oferece soluções proprietárias e em parceria, garantindo uma ampla gama de opções de endereço IP para empresas.

Principais Vantagens do KeyProxy

O serviço é projetado para confiabilidade e facilidade de uso, oferecendo proxies dos principais operadores ucranianos Vodafone e Kyivstar, bem como provedores da Europa, Ásia e outras regiões. Principais benefícios incluem:

50+ países

Dois tipos de proxies: móvel privado e multi-portas

Preços acessíveis - a partir de $28 por porta por mês

Tráfego ilimitado

Troca flexível de IP (por temporizador ou link)

Tempo de atividade elevado - 99,8%

Pagamentos em criptomoedas (depósito mínimo de $1)

Política de reembolso garantido

Uma das principais vantagens é a relação custo-benefício. Por exemplo, proxies móveis poloneses (PL) podem ser alugados por apenas $14 por semana, tornando-os uma das opções mais acessíveis do mercado. Isso permite aos webmasters otimizar as despesas relacionadas ao tráfego.

KeyProxy também oferece proxies multi-porta da Kyivstar por $110 por mês para 100 threads, uma excelente solução para tarefas de automação em larga escala.

Outra característica notável é a tecnologia Dual Link, que permite a troca de IP em menos de um segundo. Enquanto você está trabalhando, o próximo IP já está preparado para uma transição sem interrupções.

Registro e Compra por Procuração

Criar uma conta leva apenas alguns segundos — basta fornecer um email e senha, em seguida, confirmar seu registro. Comprar proxies é fácil de usar: selecione o país, cidade e operadora (se necessário), adicione saldo à sua conta e finalize o pagamento.

Os países disponíveis incluem - Polônia, Tailândia, Chile, Indonésia, Moldávia e muitos outros. Após o pagamento, os proxies aparecem instantaneamente no seu painel pessoal com as seguintes opções:

Exportar dados em formato TXT

Definir tempo de atualização de IP

Modificar credenciais de autorização

Ativar autenticação de IP

O painel também permite aos usuários acompanhar o histórico de pedidos, editar perfis e contatar o suporte via tickets ou chat ao vivo. Durante os testes, o tempo médio de resposta do suporte foi de apenas 20 segundos.

Além disso, você pode conectar um bot do Telegram para receber notificações sobre renovações de assinatura, pagamentos bem-sucedidos e lembretes de expiração de proxy.

Anonimato

Proxies fornecem um alto nível de privacidade: eles não expõem a localização real do usuário e passam com sucesso em todos os testes de detecção de IP.

Bônus e Descontos

A KeyProxy oferece um programa de afiliados em que os utilizadores podem ganhar 20% dos pagamentos dos utilizadores convidados. Os fundos ganhos podem ser usados para necessidades pessoais ou passados como descontos para referências.

Descontos adicionais incluem:

Código promocional UNDETECTABLE10 - 10% de desconto em proxies ucranianos e MultiPort.

- 10% de desconto em proxies ucranianos e MultiPort. Renovação automática da assinatura - desconto adicional de 10%.

Informações de Contato

Telegram: @KeyProxy_Support

@KeyProxy_Support Email: support@keyproxy.net

KeyProxy é um provedor de proxy móvel confiável que oferece alta estabilidade e anonimato. Novos usuários podem aproveitar um teste gratuito de 24 horas. Inscreva-se e teste o serviço hoje!