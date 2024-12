LeadRock - revisão da rede de afiliados

Breve Descrição

Somos LeadRock - uma rede CPA e anunciante direto de ofertas NUTRA e de produtos na América Latina.

Mesmo um árbitro iniciante se sentirá confortável conosco. Nós ajudamos a escolher a oferta, configuramos a parte técnica nós mesmos e oferecemos suporte em cada etapa do caminho para ROI+!

Nossas Vantagens

Somos um anunciante direto.

Oferecemos uma escolha de white hat e nutra. Estas são apenas ofertas novas e inexploradas ou rebrandings destinados a estimular a demanda. Com nossas ofertas e pacotes, é mais fácil passar pela moderação, a probabilidade de banimento é menor, as campanhas duram mais. Como resultado, os leads são mais baratos e o ROI é maior. Além disso, como anunciante direto, podemos oferecer taxas mais altas em nossas ofertas. Não há links desnecessários na cadeia: você escolhe a oferta, pega materiais promocionais, consulta com os gerentes até mesmo sobre campanhas publicitárias e configura a campanha como desejar. Não há necessidade de longas esperas, ajustes de links ou correções de bugs conosco.

Próprio centro de atendimento.

Cada lead é processado por funcionários treinados profissionalmente. Como somos um anunciante direto e este é o nosso centro de chamadas, a velocidade de processamento de leads, aprovação e eficiência são maiores do que em outros programas de afiliados. Você pode escolher qualquer modelo de pagamento - CPL, SS, COD, e em todos os casos, os leads serão processados apenas pelo nosso centro de chamadas.

Ofertas personalizadas.

Temos mais de 1.200 ofertas diretas e de revenda, geos - Europa, Ásia, LatAm. As ofertas são adequadas para iniciantes e profissionais. Sempre ouvimos os desejos dos parceiros, podemos lançar ofertas sob solicitação. Todas as ofertas estão em sua conta pessoal, atualizadas semanalmente. Você pode criar ofertas sozinho. Se precisar de ofertas privadas ou um aumento no limite, você sempre pode entrar em contato com seu gerente.

Altas taxas.

Nossos bumps permitem que você continue executando a oferta mesmo quando a campanha está no vermelho. Também fornecemos landings, pré-landings, materiais promocionais e criativos mediante solicitação do gerente.

Ferramentas de arbitragem.

Estamos integrados com o Keitaro, mas você pode conectar outro rastreador que seja conveniente para você. Além disso, há estatísticas detalhadas na conta pessoal. Estacionamento de domínio, integração de API também estão disponíveis. Sempre encontramos soluções se surgirem quaisquer dificuldades técnicas.

Pagamentos transparentes.

Nós pagamos sem atrasos por qualquer método conveniente: WMZ, Cartões Bancários, Qiwi, Yandex.money, Transferência Bancária, ePayments, PayPal, Capitalist, conta bancária. Você pode escolher o instrumento de pagamento na sua conta pessoal. Pagamento mínimo: $30. Frequência de pagamento - 3 vezes por semana.

Gerentes especializados e suporte competente.

Nossa equipe de gerentes está sempre disponível e ajuda a resolver até mesmo os problemas mais complexos com a execução de campanhas. Você receberá rapidamente uma resposta pronta a qualquer momento do dia. Também há uma seção de "Suporte Técnico" onde você pode enviar uma solicitação e acompanhar seu status.

Início fácil.

Leadrock ajuda a escolher uma oferta para a fonte de tráfego, solicitações do webmaster, em seguida, o webmaster pode entrar em contato com seu gerente da Leadrock para criativos; em seguida - estatísticas são mostradas por leads, por métricas; em seguida - os lucros podem ser retirados por qualquer método conveniente, em criptomoeda, para um cartão, etc.

Entre em Contato

Estamos atualmente preparando o site atualizado para o lançamento, onde todas as ferramentas necessárias para a conveniência dos parceiros serão levadas em consideração. Após o registro, cada webmaster é designado a um gerente pessoal que irá apoiá-lo em todas as etapas, fornecer bônus e códigos promocionais para descontos em serviços. Para um bom desempenho, estamos prontos para oferecer taxas aumentadas - bumps para qualquer webmaster. Na interface da conta pessoal, você encontrará seu ID e os contatos do gerente de conta para solicitar bumps. Na página principal, você pode ver suas estatísticas: ofertas conectadas, resumo financeiro e um diagrama de resumo de leads com um filtro de data.

Do programa de afiliados, você pode ir diretamente para a LR Shop, o botão está localizado na página principal da conta pessoal.

Na aba de ofertas, você pode ver diferentes colunas - o que está atualmente em alta, novas ofertas, produtos brancos e nutracêuticos. Há uma busca com filtros por tema da oferta, países e status.

Cada oferta tem um cartão com uma breve descrição. Ao abrir um cartão específico, você pode encontrar todas as informações sobre a oferta. Existem links para páginas de destino, fontes de tráfego proibidas. Algumas ofertas têm notas indicando restrições no uso de promoções.

Vale a pena destacar a seção de notícias no site, onde você pode encontrar informações atuais sobre todas as ofertas (pausas, aumentos, novas ofertas e outras informações importantes). Você pode visualizar as notícias em formato de feed ou filtrar por data.

No site, você também pode acessar a seção Blog.LeadRock, onde a equipe aborda casos úteis, materiais educacionais e artigos de revisão.

Além do site, a LeadRock possui um canal no Telegram onde as notícias são regularmente divulgadas: principais ofertas da semana, sorteios legais, bumps, novas ofertas, bônus de parceiros e muito mais! Inscreva-se e mantenha-se atualizado!

Programa de Fidelidade

A LeadRock também possui seu próprio programa de fidelidade para suporte web adicional. Para cada aprovação, um webmaster recebe pontos de fidelidade - LR-coins. A quantidade de LR-coins para aprovação pode ser encontrada no cartão de oferta no site. Esses pontos podem ser acumulados e gastos na loja LeadRock. Na loja, você pode comprar as últimas inovações, mercadorias e outros itens úteis. Este é um bom bônus para a renda principal.

O sistema de fidelidade é muito simples. Isso permite que os webmasters recebam recompensas adicionais sem se preocupar muito com o funcionamento. Para gastar pontos, basta escrever para o seu gerente.

Conclusão

LeadRock é multifuncional e adequado para quase todos. Para iniciantes - devido ao treinamento regular, suporte 24 horas e uma variedade de serviços. Você sempre pode recorrer ao seu gerente para obter ajuda. Webmasters experientes podem escolher ofertas com altas taxas e aumentar seus ganhos. A equipe da LR terá prazer em ajudar com a promoção e organização. Trabalhar com esta rede de afiliados é fácil e lucrativo para os webmasters.