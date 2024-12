LightningProxies - revisão do serviço de proxy

LightningProxies - Adaptado para Web Scraping & Crawling

LightningProxies é uma rede de proxy de primeira linha, oferecendo soluções personalizadas para aprimorar a extração de dados da web com eficiência e escalabilidade sem precedentes. Com mais de 10 milhões de IPs conectados, nosso serviço garante desempenho seguro e de alta velocidade para todas as suas atividades.

Fundada em 2022, a LightningProxies oferece soluções de proxy de ponta para atender às necessidades globais. Com nossa infraestrutura robusta e suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana, estamos comprometidos em garantir que suas tarefas de web scraping e crawling sejam ágeis e eficientes.

Nosso nome, LightningProxies, reflete nossa promessa central: desempenho ultra-rápido impulsionado por uma infraestrutura de rede avançada de 100G+.

Nossos Serviços de Proxy

Proxies Residenciais Rotativos - A partir de $4,5/GB Proxies Móveis - A partir de $5/GB Proxies de Datacenter - A partir de $10/Dia Proxies IPv6 - A partir de $10/Dia (Perfeito para burlar o reCAPTCHA v2/v3) Proxies Estáticos de ISP - A partir de $2.5/IP

Por que escolher LightningProxies?

Repleto de recursos para entregar um desempenho superior:

Cobertura Global de Proxys

Sessões Rotativas/Adesivas

Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana

Taxa de Sucesso de 99,9%

Painel de Interface de Usuário Intuitivo

Explore Nossos Produtos de Proxy

1. Proxies Residenciais

Acesse uma pool de IPs ativos diariamente de 10+ milhões de endereços IP de mais de 180 países. Segmentação facilitada de países específicos, estados, cidades ou provedores de internet para extração precisa de dados.

Recursos Principais:

Sessões Rotativas e Fixas (até 24 horas)

Segmentação com base na localização (País/Estado/Cidade/ISP)

Suporte aos protocolos HTTPS/SOCKS5

2. Proxies Móveis

Acesse uma rede robusta de mais de 500.000 endereços IP móveis em mais de 50 países. Ideal para lidar com tarefas avançadas de raspagem na web de alta segurança, compra de tênis exclusivos e automação de mídias sociais com confiabilidade incomparável.

Principais recursos:

Sessões Rotativas e Fixas (até 24 horas)

Segmentação baseada na localização (País/ISP)

Suporte para os protocolos HTTPS/SOCKS5

3. Proxies de Datacenter Compartilhados

Nossos proxies de datacenter contam com 20.000 IPs provenientes de provedores de datacenter confiáveis, ideais para tarefas de alto volume.

Recursos principais:

Velocidades de 2-3GB por segundo

Portas de conexão reversa

Dados ilimitados

Suporte para protocolo HTTPS

4. Proxies IPv6

Otimizado para plataformas com suporte IPv6 como Google, Microsoft e Instagram.

Principais Características:

2x /29 Sub-redes para máxima flexibilidade

15+ Países

Planos de Tráfego Ilimitado

Suporte para os protocolos HTTPS/SOCKS5

5. Proxies de ISP Estáticos

Obtenha proxies de ISP premium de sub-redes da Virgin para desempenho consistente e de alta qualidade em todos os websites.

Principais Características:

15+ Países com Provedores de Serviço de Internet de Nível 1 e 2

Tempos de resposta incrivelmente rápidos (50–300 ms)

Banda larga e conexões simultâneas ilimitadas

Casos de Uso Confiáveis

LightningProxies foi desenvolvido para diversas aplicações, incluindo:

Pesquisa de Mercado: Reunir insights acionáveis dos mercados competitivos.

Proteção de Marca: Proteja sua marca e monitore falsificações.

Agregação de Tarifas de Viagem: Garantir precisão em tempo real nos dados de tarifas.

Verificação de Anúncios: Validar localização de anúncios e detectar fraudes.

Monitoramento de SEO: Acompanhe as classificações de pesquisa e os concorrentes.

Nossas soluções capacitam as empresas a lidar com tarefas complexas com eficiência e confiabilidade incomparáveis.