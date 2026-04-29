LuckyCards - visão geral do serviço de cartão virtual

O que é LuckyCards

LuckyCards é uma plataforma fintech que emite cartões virtuais para equipes de afiliados e compradores de mídia que gerenciam tráfego através do Facebook, TikTok, Google, MGID e outras plataformas de anúncios. O serviço foi construído dentro do LuckyGroup — uma holding de compra de mídia com uma história de uma década e suas próprias equipes internas de compradores.

Hoje a LuckyCards combina mais de 25 BINs exclusivos em 5 GEOs e 3 moedas, funcionalidades de equipe com um sistema de funções flexível, uma API RESTful, um concierge financeiro em vez do suporte padrão e um modelo de taxas transparente.

Taxas transparentes sem custos ocultos

O que está grátis:

0% de manutenção de cartão

0% em pagamentos bem-sucedidos

0% em transferências internas

$0 para recusas quando a taxa de recusa é inferior a 20%

$0 para fechar cartões inativos

0% em reembolsos

O que está pago:

4% em recargas de conta (taxas individuais reduzidas para equipes maiores)

$1 a $2 por emissão de cartão

Mais de 25 BINs exclusivos em 5 regiões geográficas

A plataforma oferece mais de 25 BINs bancários exclusivos emitidos em 5 GEOs e 3 moedas. Este pool é especificamente curado para necessidades de compra de mídia — focando em BINs com alta confiança e ligação estável a contas de anúncios no Facebook, TikTok, Google e Bing.

Como um bônus, o serviço oferece cartões virtuais para qualquer compra e despesas empresariais, com suporte para Apple Pay e Google Pay.

Funcionalidade da equipe e modelo de papel

LuckyCards é projetado para trabalho em equipe. O sistema inclui um modelo de papéis flexível: proprietário da empresa, líder de equipe e comprador de mídia. Cada papel tem seu próprio conjunto de permissões.

Dois tipos de cartão para diferentes cenários

LuckyCards suporta dois tipos de cartões:

Cartões com limite: cartões com seu próprio saldo para controle total de gastos.

cartões com seu próprio saldo para controle total de gastos. Cartões atrelados ao saldo da conta: cartões vinculados ao saldo da sua conta para flexibilidade máxima de pagamento.

API RESTful para automação completa

Para equipes operando em escala, há uma API RESTful completa.

Através dele, você pode automatizar todo o fluxo de trabalho do cartão — desde a emissão até a análise.

Concierge financeiro em vez de suporte padrão

LuckyCards tem um concierge financeiro — um gerente que apoia sua equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana e lida com questões financeiras no idioma da própria equipe: resolve atrasos de pagamento, ajuda a selecionar o BIN certo para uma fonte de tráfego específica e negocia termos individuais para equipes maiores.

Taxa de vinculação de 90%+ às plataformas de anúncios

No LuckyCards, vinculação de cartões a contas de plataformas de anúncios como Facebook, TikTok, Google e outras tem uma taxa média acima de 90% — um resultado comprovado na equipe interna LuckyTeam com orçamentos de vários milhões de dólares.

Código promocional exclusivo para usuários Undetectable

Uma oferta especial está disponível para equipes vindas da comunidade Undetectable.

Código promocional: UNDETECTABLE100

O que você recebe: 100 cartões virtuais gratuitos em qualquer BIN do catálogo disponível.

Como se inscrever: envie uma solicitação em luckycards.io e envie o código promocional para o nosso gerente.

Inscreva-se agora →