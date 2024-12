MangoProxy - avaliação do serviço de proxy

MangoProxy é um serviço que fornece proxies residenciais de alta qualidade com uma conexão estável e alta velocidade. O provedor possui uma enorme quantidade de 90+ milhões de endereços IP de mais de 220 países. Ao mesmo tempo, os proxies são obtidos de fontes éticas, garantindo aos usuários alta anonimato na rede.

O serviço é ativamente utilizado tanto por especialistas individuais quanto por equipes que atuam nas áreas de arbitragem, multi-contas, análise de dados, web scraping, SMM. Os servidores proxy propostos são ideais para marketing de afiliados, navegação na internet, e-commerce e outros fins. O MangoProxy funciona bem com software e navegadores anti-detect. A ampla funcionalidade do serviço permite que você conecte um número ilimitado de contas e gerencie-as facilmente online.

Recursos do MangoProxy

Estudamos cuidadosamente as características do provedor de proxy e destacamos suas principais capacidades:

• aluguel de servidores de alta qualidade e servidores proxy residenciais com rotação;

• próprio pool de mais de 90 milhões de endereços IP;

• cobertura - mais de 220 países do mundo de acordo com o plano tarifário mais baixo;

• conexão via HTTP / HTTPS / SOCKS5;

• segmentação por cidade, estado, região, ASN;

• tempo de resposta ~ 0,7 s;

• número ilimitado de sessões simultâneas;

• acesso total sem a necessidade de passar por verificação;

• 99,99% de tempo de atividade - alta confiabilidade do servidor.

Taxas

O MangoProxy atualmente não oferece um teste grátis. No entanto, há um pagamento único para novos usuários. 1 GB custa apenas $0.99, o que é relativamente barato. O serviço oferece dois grupos de planos tarifários - para usuários regulares e para negócios. Você pode escolher qualquer opção com base em seus objetivos.

As tarifas regulares são adequadas para testar proxies e resolver pequenos problemas. Esta é uma excelente escolha para freelancers, profissionais de marketing afiliados e agências de marketing:

As tarifas empresariais são mais caras, mas também oferecem mais oportunidades. Elas são mais frequentemente escolhidas por equipes que coletam dados, fazem arbitragem, analisam publicidade e lançam campanhas de marketing.

Com cada tarifa, o usuário recebe:

• Acesso ilimitado a um dos maiores conjuntos de endereços IP do mundo.

• Geotargeting gratuito - país, cidade, ASN.

• Conexão instantânea com qualquer software, recurso da web e script de automação.

• Sessões simultâneas ilimitadas e capacidade de expandir projetos de raspagem na web.

• Coletar dados de uma forma que reflita o comportamento natural do usuário (isso reduz o risco de bloqueio).

Como fazer a recarga da sua conta? No momento desta análise, havia apenas dois métodos de pagamento disponíveis para cidadãos russos para os serviços da MangoProxy: criptomoeda e cartões de qualquer banco, exceto os russos.

Como começar a trabalhar

Para ter acesso à plataforma e à capacidade de comprar proxies no MangoProxy, você deve se registrar. O processo é padrão e extremamente simples, sem verificação obrigatória e fornecimento de dados do passaporte.

Acesse o site oficial do serviço e clique no botão "Cadastro" no canto superior direito.

Agora você precisa preencher o formulário de registro. Aqui você pode inserir seu endereço de e-mail, senha, número de telefone nos mensageiros Telegram, Skype, WhatsApp ou Viber. Se tiver um código promocional, pode inseri-lo no campo apropriado. Confirme que é um humano e clique em "Obter acesso".

Uma carta do serviço será enviada para o seu e-mail. Você precisa seguir o link fornecido para completar o seu registro na plataforma. Após a transição, você será levado imediatamente para a sua conta pessoal. Aqui você pode escolher imediatamente uma versão de teste por $0,99 para testar os serviços do serviço.

Após clicar em "Ativar", o sistema o levará para a página de compra do proxy. Aqui você pode escolher um método de pagamento - um cartão bancário de bancos estrangeiros ou criptomoeda. Se tiver um código promocional, insira-o. Clique em "Pagar".

Você também pode depositar imediatamente fundos em sua conta para reabastecer o plano. A função de pagar pelo tráfego sem escolher uma tarifa está agora disponível. Basta clicar no botão "Adicionar tráfego" e selecionar um valor de recarga que seja confortável para você. Ao mesmo tempo, quanto mais GB de tráfego você compra, menor o custo por 1 GB. Agora você pode recarregar e usar o tráfego a qualquer momento conveniente para você.

No seu perfil na sua conta pessoal do MangoProxy, você pode alterar suas informações pessoais: email ou senha. Você também pode inserir um código promocional caso tenha esquecido de fazê-lo durante o registro. Na seção de Suporte, você pode acessar o chat online ou pedir ajuda no bot do Telegram. Também é possível enviar uma mensagem para o e-mail oficial do serviço. Ao criar uma porta, você pode selecionar o tipo de proxy, país e configurar o geotargeting por estado/cidade ASN. Nas configurações avançadas, você pode configurar a rotação de IP.

Vantagens e desvantagens

O MangoProxy é um novo serviço, mas já se firmou como um fornecedor confiável de proxies de alta qualidade a preços acessíveis.

Vantagens da plataforma:

Um pool verdadeiramente enorme de endereços IP de mais de 220 países ao redor do mundo

Preços baixos e descontos para compras em grande volume

Geotargeting gratuito até a cidade e ASN

Falta de verificação

API poderosa

Alto nível de segurança

Configuração de rotação de 0 a 120 minutos com um número ilimitado de conexões e sub-usuários.

Suporte ao protocolo UDP

Desvantagens do serviço:

• O site não está traduzido para o russo (um tradutor online salvará a situação) • Lista limitada de métodos de pagamento para usuários da Federação Russa - apenas criptomoeda e cartões de bancos estrangeiros

Se já utilizou os serviços do MangoProxy, por favor deixe um comentário sobre a plataforma para ajudar outros utilizadores a fazer a escolha certa.