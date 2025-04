MarsProxies - revisão do serviço de proxy

Descubra por que MarsProxies e Undetectable fazem a equipe perfeita. Confira as ofertas, preços e principais casos de uso dessa combinação de MarsProxies.

Se você está procurando um bom serviço de proxy que não pese no seu bolso, MarsProxies definitivamente vale a pena considerar. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre este provedor de proxy para que você possa tomar a decisão certa.

Proxies confiáveis podem ajudar você a aproveitar ao máximo o navegador Undetectable. Ao usar um proxy diferente para cada um de seus perfis, você pode evitar detecção, CAPTCHAs e proibições. Manter seus perfis anônimos e seguros não é o único benefício de emparelhar seu navegador Undetectable com proxies.

Como os proxies carregam endereços IP de uma localização de sua escolha, você pode facilmente configurar perfis em várias regiões, dependendo das suas necessidades. Isso é perfeito para gerenciar contas em diferentes mercados ou acessar conteúdo geograficamente restrito enquanto mantém a privacidade.

Cada tipo de proxy vem com características únicas que podem melhorar seu desempenho e experiência geral. Por exemplo, proxies residenciais permitem que você obtenha automaticamente um novo IP após cada solicitação ou mantenha um único IP para sessões mais longas, dependendo de suas tarefas.

De uma privacidade e liberdade aprimoradas a um risco reduzido de bans, os proxies tornaram-se inestimáveis em muitas operações online. Estas incluem gerenciamento de mídias sociais, marketing digital, operações de e-commerce, web scraping, ou qualquer outro caso de uso que exija o gerenciamento de múltiplos perfis de navegador em um único site ou plataforma.

Vamos ver o que torna os servidores proxy da MarsProxies a adição perfeita para Undetectable. Embora estejamos focando em seus proxies residenciais eticamente obtidos nesta análise, também estamos abordando todos os seus produtos para que você possa tomar uma decisão bem informada.

Introdução ao MarsProxies

MarsProxies é um serviço confiável com ofertas abrangentes de proxy, planos flexíveis e ótimo suporte ao cliente. Seu painel intuitivo, blog útil e guias de integração fáceis de seguir tornam o uso do serviço simples, mesmo para iniciantes.

O serviço oferece endereços IP de todos os cantos do mundo equipados com recursos avançados que os tornam adequados para quase todos os casos de uso, incluindo gerenciamento de múltiplas contas. Com seus proxies globais e altamente confiáveis, você pode ter certeza de que seus perfis permanecerão anônimos e seguros, e suas operações serão contínuas.

De proxies residenciais e de datacenter a ISP, móveis e servidores para sneakers, a MarsProxies destaca-se como um dos provedores mais versáteis do mercado. Vamos mergulhar em cada produto, começando pelo mais popular - proxies residenciais.

Proxies residenciais

Olhando para a oferta de proxies residenciais da MarsProxies, você pode ver que eles sabem o que estão fazendo.

Eles oferecem tudo o que os usuários precisam: altas pontuações de confiança, flexibilidade e recursos avançados, como tráfego que não expira, combinados com preços excelentes e descontos para compras em grande quantidade.

Principais características dos proxies residenciais

Aqui estão os recursos mais significativos dos Proxies Residenciais da MarsProxies:

Rede de proxy de origem ética (1M+ IPs em 195 países)

Geo-segmentação precisa (país, estado e cidade)

Sessões personalizáveis (rotativas e fixas de 1 seg a 7 dias)

Tráfego sem expiração (a partir de $4,99/GB)

Suporte a HTTP/HTTPS e SOCKS5

Plano pay-as-you-go (sem limites de pedidos de tráfego)

Zero obrigações contratuais

Todos esses recursos, como geolocalização precisa ou controle de sessão, são oferecidos sem custos adicionais.

O alto tempo de atividade de 99,99% significa que os proxies são extremamente confiáveis, então você não precisa se preocupar com quedas de conexão. MarsProxies até tem uma página de status de Proxy em seu site, permitindo que você verifique o tempo de atividade de seus proxies residenciais a qualquer momento, para que você possa usá-los com tranquilidade.

O fato de que o tráfego residencial deles nunca expira torna o serviço altamente econômico, especialmente ao fazer pedidos em grandes quantidades. Isso significa que você pode aproveitar os descontos por volume e encomendar mais GBs por preços mais baixos (até 30% de desconto) sem se preocupar em perder qualquer tráfego não utilizado.

Seu tráfego permanece seu até que você o use completamente - seja isso amanhã, no próximo mês ou até mesmo no próximo ano. É completamente com você.

Suporte ao Cliente

O suporte ao cliente 24/7 da MarsProxies é altamente responsivo e elogiado em sites de avaliação como o TrustPilot, onde eles desfrutam de uma impressionante classificação de 4,8 estrelas. Você pode entrar em contato com seus agentes de suporte especializados através de chat ao vivo, e-mail ou Discord quando quiser. Eles são sempre rápidos, amigáveis e prestativos, tornando toda a sua experiência sem complicações.

Ferramentas e recursos adicionais

A MarsProxies realmente pensou em tudo, oferecendo diversos guias de instruções, tutoriais de integração e muitos artigos para ajudá-lo a começar. Eles também fornecem ferramentas gratuitas, incluindo extensões de proxy para Chrome e Firefox, um verificador de proxy e uma ferramenta de pesquisa de IP para apoiá-lo em cada etapa do caminho.

Proxies de datacenter

MarsProxies é um dos raros fornecedores de proxies que oferece proxies de datacenter dedicados e estáticos. Isso significa que os proxies são estáveis, confiáveis e excepcionalmente rápidos, já que você não está compartilhando sua largura de banda com mais ninguém.

Com IPs de alto desempenho com preços a partir de apenas $0,22/proxy, é um dos melhores negócios disponíveis.

Principais características dos proxies de datacenter

Vamos ver o que diferencia os Proxies de Datacenter da MarsProxies:

IPs estáticos e dedicados em mais de 55 locais

Tráfego ilimitado e sessões simultâneas

Altas velocidades e tempo de atividade

Suporte para HTTP/HTTPS e SOCKS5

Planos altamente personalizáveis (opções de 1, 30, 60, 90 dias)

Proxies de ISP

Esses proxies são ótimos para tarefas que exigem a autenticidade de IPs residenciais e a velocidade dos de datacenter, como gerenciamento de mídias sociais ou proteção de marca. Isso porque os proxies ISP da MarsProxies possuem IPs provenientes de ISPs reais, enquanto são hospedados em data centers de alta velocidade.

Você pode obter proxies de ISP estáticos e dedicados por apenas $1,35/proxy, tornando-os uma solução poderosa e econômica.

Principais características dos proxies ISP

Aqui está o que torna os Proxies ISP da MarsProxies destacáveis:

IPs estáticos e dedicados em mais de 30 locais

Sem limites de tráfego e sessões simultâneas

Suporte HTTP/HTTPS e SOCKS5

Velocidades excepcionais e 99,99% de tempo de atividade

Planos flexíveis (opções de 1, 30, 60, 90 dias)

Proxies móveis

MarsProxies oferece IPs móveis provenientes de dispositivos móveis reais e operadoras, tornando-os altamente confiáveis e quase impossíveis de detectar.

O que os destaca é o tráfego ilimitado e preços que vão a partir de $2,83/dia (se você escolher o plano de 90 dias.)

Principais características dos proxies móveis

Aqui estão alguns dos recursos mais importantes dos Proxies Móveis da MarsProxies:

IPs móveis dedicados 5G/4G/3G/LTE em 6 locais

Tráfego ilimitado e sessões simultâneas

Rotação automática de IP

Suporte a HTTP/HTTPS e SOCKS5

Planos flexíveis (opções de 1, 7, 30, 60, 90 dias)

Proxies para tênis

MarsProxies oferece até uma solução dedicada para sneakerheads que usam o navegador Undetectable para gerenciar múltiplas contas de tênis. Seus proxies de tênis funcionam com qualquer bot de tênis em qualquer site de varejo, permitindo que você os use para evitar detecção e bans, e concluir as compras sem problemas.

Você pode encomendar quantos IPs precisar com preços a partir de $0,86/proxy.

Principais características dos proxy de sneakers

Rapidez: Os proxies são otimizados para proporcionar alta velocidade, permitindo que você compre itens rapidamente. Anônimo: Eles ocultam seu endereço IP real, garantindo que suas atividades online permaneçam privadas. Necessário para Bots: Se você estiver usando bots para comprar sneakers, proxies são essenciais para evitar ser bloqueado. Servidores Locais Disponíveis: Escolha proxies com servidores próximos à localização do site de compras para reduzir o tempo de ping. Fácil Rotação de IPs: A capacidade de alternar rapidamente entre múltiplos IPs para evitar bloqueios durante as compras. Compatibilidade: Certifique-se de que o serviço de proxy é compatível com seus bots ou ferramentas de automação de compras. Alta Confiabilidade: Escolha um serviço que garante altos níveis de uptime e disponibilidade. Suporte ao Cliente: Um suporte ao cliente responsivo é crucial para resolver quaisquer problemas imediatamente.

Por que escolher Undetectable?

Eficiência Comprovada : A Undetectable oferece proxies que têm uma taxa de sucesso elevada em lançamentos de sneakers.

Ampla Variedade de IPs : Disponibiliza uma enorme variedade de IPs, garantindo que você possa acessar o que precisa sem restrições.

Preço Competitivo: Oferece pacotes com preços justos, adaptados às necessidades de diferentes usuários.

Escolher o proxy de sneakers certo pode fazer toda a diferença na sua experiência de compra.

Aqui está o que você pode esperar dos Sneaker Proxies da MarsProxies:

IPs dedicados e estáticos em mais de 50 locais

Tráfego e sessões ilimitadas

Suporte a HTTP/HTTPS e SOCKS5

Velocidades fantásticas e 99,99% de uptime

Planos personalizáveis (opções de 1, 30, 60 e 90 dias)

MarsProxies e Undetectable - casos de uso comuns

Os principais recursos do Undetectable’s e os proxies rápidos e altamente confiáveis do MarsProxies os tornam a combinação perfeita para muitos casos de uso, incluindo:

Raspar dados de mercados de ações e commodities

Gerenciar várias contas de mídia social

Realizar pesquisas de SEO específicas de localização

Prevenir fraudes publicitárias e proteger marca e propriedade intelectual

Testar sites e aplicativos

Acessar conteúdo com restrição geográfica

Como usar o navegador Undetectable com proxies MarsProxies

Undetectable oferece suporte a proxies para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o navegador, então o processo de integração é bem simples. Você pode adicionar um único proxy ou uma lista inteira de proxies ao navegador através do Gerenciador de Proxies.

Se você deseja adicionar proxies em massa, acesse o painel do MarsProxies e gere uma lista de proxies no formato host:port:username:password.

Em seguida, use o recurso de Importação do Gerenciador de Proxy para adicionar a lista ao navegador.

Você também pode adicionar um único proxy ao criar um perfil. Para fazer isso, clique no ícone Principal em Undetectable e clique no botão Novo Proxy. Escolha o tipo de proxy (HTTP ou SOCKS5) e cole a string de credenciais do painel MarsProxies. Apenas certifique-se de que segue o formato host:port:username:password.

Depois, clique no botão Verificar Proxy para fazer um teste rápido e ver se funciona.

Breve descrição

MarsProxies é um fornecedor de proxy versátil com planos altamente personalizáveis. Eles oferecem proxies residenciais, de datacenter, ISP, móveis e sneaker eticamente obtidos, com altas velocidades e recursos atualizados, tornando-os uma ótima combinação para o navegador Undetectable.