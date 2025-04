Massive - Análise do Fornecedor de Proxy

O que é o Massive?

Massive - fornece uma rede robusta e eticamente fornecida de proxies residenciais, oferecendo cobertura global de IP, geo-targeting preciso e confiabilidade incomparável. Com desempenho de ponta e conformidade em seu núcleo, a Massive capacita empresas a melhorar o anonimato, escalar operações e acessar dados críticos com segurança. Confiados por líderes do setor, nossos proxies se integram perfeitamente com uma variedade de ferramentas de automação, garantindo uma atividade online eficaz e Undetectable para uma ampla gama de casos de uso.

Por que Combinar Undetectable.io com Massive Proxies?

Para que um navegador antidetect funcione de maneira otimizada, cada perfil deve ser emparelhado com um proxy. Proxies residenciais são provenientes de dispositivos de usuários reais, ajudando seu tráfego a parecer autêntico e reduzindo as chances de ser sinalizado ou bloqueado.

Integrando Massive residential proxies com o navegador Undetectable antidetect cria uma solução poderosa de anonimato que oferece várias vantagens:

Anonimato Completo : Undetectable oferece uma forte proteção de impressão digital, mas os sites ainda podem rastrear sua atividade através do seu endereço IP. Adicionar os proxies residenciais de alta qualidade da Massive completa sua configuração de anonimato, tornando sua presença online extremamente difícil de rastrear.

Flexibilidade de Geo-Targeting : Com a rede da Massive abrangendo mais de 195 países, você pode escolher localizações geográficas precisas para seus perfis, acessar conteúdo com restrição geográfica, testar aplicações globalmente e conduzir pesquisas ou automações específicas para cada local.

Menos Bloqueios e CAPTCHAs: Os proxies residenciais rotativos minimizam o risco de encontrar bloqueios, bans ou CAPTCHAs relacionados ao IP. Você tem a opção de trocar de IP em cada solicitação ou usar sessões fixas adaptadas às suas necessidades.

Por que escolher a Massive Proxies?

Massive Proxies se destacam pela qualidade, transparência e fornecimento ético de IP através de seu modelo baseado em SDK.

Principais Destaques:

Mais de 1M de IPs residenciais em mais de 195 países

Tipos de proxy — Residencial e ISP

Rotação personalizada — por solicitação ou definir sessões estáveis (1-60 minutos)

Direcionamento preciso — direcionamento por país, cidade, CEP ou nível ASN

Conexões e portas simultâneas ilimitadas

Suporte ao protocolo: HTTP(S) e SOCKS

Conformidade total — GDPR & CCPA

Rápido & Confiável: ~0,6s tempo de resposta, 99,8% taxa de sucesso, 99,9% tempo de atividade

Suporte multicanal (e-mail, tickets, Slack, Skype)

Preços a partir de $3.99/GB (com desconto)

Configurando Proxies Massivos no Navegador Undetectable

Depois de se inscrever para proxies residenciais Massive, siga estas etapas para integrá-los no navegador Undetectable.

Passo 1: Configurar Massive Proxies

Acesse seu painel e navegue até a aba Quickstart, onde você pode configurar:

Protocolo de proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS)

Tipo de rotação (rotativo por solicitação ou sessões persistentes)

Configurações de geo-segmentação e mais

Consulte a Documentação da Massive para mais detalhes sobre geo-focagem, sessões persistentes e outros recursos avançados.

Passo 2: Integrar Massive Proxies no Navegador Undetectable

Agora, abra o aplicativo Undetectable e clique em + Novo Perfil.

Preencha as configurações básicas do perfil e, em seguida, navegue até o submenu Principal. No menu suspenso do Proxy, selecione Novo Proxy.

Escolha o tipo de proxy (HTTP ou SOCKS) e insira suas credenciais de proxy no seguinte formato:

Exemplo:

Nota: Use a porta 65534 para HTTP e 65533 para SOCKS.

Teste sua conexão clicando no ícone de setas duplas. Uma vez confirmado, clique no botão Abrir para iniciar seu navegador com o novo perfil.

Boom! Seu Undetectable navegador agora está rodando com proxies Massive, roteando seu tráfego através de um IP residencial da Massive.

Experimente Antes de Comprar

A Massive oferece um teste gratuito de proxy residencial de 2 GB para empresas.

Se você estiver interessado em proxies ISP, entre em contato com a equipe de suporte da Massive através do site para solicitar um teste de proxy ISP.