MPP Group – revisão do serviço de proxy

Breve, mas vamos entender as possibilidades e vantagens do serviço de proxy da MPP Group. Isso é especialmente importante, já que nas avaliações dos usuários, o provedor é frequentemente chamado de "meio termo". Ou seja, o nível técnico permite um trabalho estável, mas sem ter que pagar a mais pelos serviços.

Técnicos e outros especialistas estão sempre em busca do "meio termo". A situação não é diferente quando se trata de solicitar serviços de servidores proxy. Um serviço gratuito ou duvidoso não pode garantir um trabalho estável, mas também não queremos pagar a mais por recursos desnecessários. Hoje apresentamos o serviço MPP Group, que tem todas as chances de ser o tão procurado "meio termo". O provedor oferece preços moderados, alta confiabilidade, proxies privados e compartilhados. Ou seja, tudo o que é necessário para um trabalho tranquilo e estável.

Proxies da MPP Group - muitos benefícios e nenhum inconveniente

Vamos começar a análise explicando a abreviação no nome da empresa. MPP significa MyPrivateProxy, o que revela completamente a área de atuação do provedor. No entanto, é preciso ressaltar que, literalmente, a lista de serviços oferecidos aos clientes inclui proxies privados e públicos. A diferença de preço é de aproximadamente 100% - no momento da redação deste artigo, as tarifas eram de US$ 1,13 e US$ 0,62 por mês, respectivamente.

A vantagem de um servidor privado é que os pedidos do cliente são enviados para a rede a partir de endereços IP que ninguém mais está usando. Portanto, você nunca terá que pagar pelos erros de outras pessoas. Isso acontece quando vários clientes estão usando o mesmo endereço IP e um deles é descuidado e acaba acionando a reação do sistema antispam de algum recurso. Depois disso, o endereço IP é colocado em uma lista negra e o usuário que tomou as devidas precauções também precisa reconfigurar seu trabalho.

O que foi dito acima não significa que os proxies públicos sejam inúteis. Claro, os riscos são maiores aqui, e por isso o preço é mais baixo. Mas ao resolver várias tarefas de scraping, promoção no YouTube, Facebook, Twitter e outras redes sociais, e coleta de informações comerciais, é possível obter os resultados desejados com metade dos custos.

Independentemente do tipo de proxy usado da MPP Group, o cliente recebe:

Largura de banda ilimitada

Escolha de localização em 24 países

99% de tempo de atividade da rede

Garantia de reembolso de 3 dias se os serviços forem considerados de baixa qualidade ou inconvenientes

Endereços IP não sequenciais

Vamos explicar o último ponto: provedores com reputação duvidosa e preços mínimos agem de maneira simples - eles usam uma ou várias sub-redes para os proxies. Portanto, os endereços IP são sequenciais, o que permite que os sistemas antispam identifiquem rapidamente as sub-redes e as bloqueiem completamente. Nesse caso, os clientes enfrentam um grande problema, pois todo o trabalho é interrompido até que o provedor encontre uma maneira de obter outro segmento de endereços. Os IPs não sequenciais no pool da MPP Group eliminam esse perigo desde o início.

Comprando proxies na MyPrivateProxy e configurando o navegador Undetectable

Após se registrar no site www.myprivateproxy.net e solicitar os serviços, você receberá um e-mail com as informações de conexão para os servidores proxy. Em particular, o e-mail informará o host (endereço), tipo de servidor, porta, login e senha. Basta inserir esses dados nos perfis do navegador Undetectable. Isso pode ser feito de duas maneiras:

Para um pequeno volume, insira as informações nos campos correspondentes da seção "Proxy" nas configurações do perfil.

Para um grande número de servidores, use a ferramenta Gerenciador de Proxy.

No segundo caso, é necessário criar um arquivo de texto com a lista de proxies e seus parâmetros, separados por caracteres especiais, seguindo o modelo gerado pelo próprio Gerenciador. As informações desse arquivo são inseridas nos perfis do navegador Undetectable instantaneamente após clicar no botão "Importar".