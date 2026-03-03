Visão geral do serviço de cartão virtual da Multicards

Multicards.io é um serviço de cartão virtual criado principalmente para equipes de arbitragem e compradores individuais que valorizam BINs estáveis, riscos de pagamento minimizados e controle transparente de despesas. Os cartões são utilizados para plataformas de publicidade, incluindo Facebook, Google, TikTok e outras, e o Google Pay e o Apple Pay também estão disponíveis para várias compras online.

Vantagens dos Multicards

Mais de 80 BINs em 5 GEOs (USD & EUR) disponíveis, com a lista em constante expansão.

disponíveis, com a lista em constante expansão. Primeiro depósito até $5.000 sem comissão e a partir de 5 cartões grátis para todos os novos clientes.

e para todos os novos clientes. Termos individuais para equipes VIP baseados no volume e necessidades específicas. Discutidos individualmente por meio de um gerente de conta.

baseados no volume e necessidades específicas. Discutidos individualmente por meio de um gerente de conta. Excelente suporte e contabilidade 24/7 , com um gerente de serviço profissional dedicado atribuído a cada equipe para auxiliar com quaisquer problemas.

, com um gerente de serviço profissional dedicado atribuído a cada equipe para auxiliar com quaisquer problemas. Funcionalidade flexível: ações em massa com cartões e funções, restrição de acesso do comprador ao sistema e cartões com um clique, controle de despesas detalhado e a capacidade de integrar via API.

Taxa de recarga — até 3%

Taxa de transação — 0%

Sem taxa para recusas

Manutenção gratuita do cartão

Possibilidades de uso de cartões virtuais

O serviço coloca uma forte ênfase em um conjunto de funcionalidades que ajudam a distribuir funções de forma eficiente dentro de uma equipe e controlar a alocação do orçamento. Por exemplo:

Distribuição de funções e funcionalidade correspondente podem ser atribuídas entre o proprietário, líder de equipe, comprador de mídia e até mesmo um gerente financeiro. Esta estrutura permite que toda a equipe opere de forma eficiente sem sobreposição de contas ou re-login constante.

e funcionalidade correspondente podem ser atribuídas entre o proprietário, líder de equipe, comprador de mídia e até mesmo um gerente financeiro. Esta estrutura permite que toda a equipe opere de forma eficiente sem sobreposição de contas ou re-login constante. Cartões baseados em limite permitem gestão flexível dos limites de gastos diários e totais. Esses cartões podem ser vinculados a um saldo compartilhado sem restrições ou, alternativamente, os gastos podem ser limitados para evitar que os compradores excedam o orçamento alocado.

permitem gestão flexível dos limites de gastos diários e totais. Esses cartões podem ser vinculados a um saldo compartilhado sem restrições ou, alternativamente, os gastos podem ser limitados para evitar que os compradores excedam o orçamento alocado. A interface intuitiva permite uma navegação rápida por recursos principais e oferece visibilidade de todas as métricas essenciais. Seções importantes incluem estatísticas, saldo, cartões, equipe, e mais.

permite uma navegação rápida por recursos principais e oferece visibilidade de todas as métricas essenciais. Seções importantes incluem estatísticas, saldo, cartões, equipe, e mais. Um papel dedicado de gerente financeiro permite que tabelas de relatórios sejam geradas diretamente do painel, cobrindo todas as despesas atuais e recargas.

permite que tabelas de relatórios sejam geradas diretamente do painel, cobrindo todas as despesas atuais e recargas. Exportação de dados está disponível nas principais seções relacionadas a recargas, alocação de orçamento entre a equipe e todas as transações, nos formatos CSV e XLSX.

Tudo isso permite que você calcule rapidamente as despesas de publicidade e administrativas e gerencie as finanças de forma eficaz.

Promoção para novos clientes

O código promocional UNDETECTABLE está ativo e oferece 20 cartões gratuitos além do seu primeiro recarga de até $5.000 com 0% de comissão. Visite o site e teste os cartões sem custos desnecessários.