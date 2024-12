MyLead – revisão da rede de afiliados

A rede de CPA multi-vertical MyLead mantém uma das principais posições na indústria global de marketing de afiliados há 8 anos. Em 2021, a plataforma foi eleita a melhor rede de e-commerce e criptomoedas pela Affbank. E isso é apenas uma das muitas conquistas. A principal vantagem do MyLead é o contínuo desenvolvimento e criação de suas próprias ferramentas para o trabalho eficaz dos webmasters e para aumentar seus ganhos.

O que diferencia o MyLead de outras plataformas de afiliados

Vamos dar uma olhada nas principais características distintivas da plataforma:

uma ampla seleção de ofertas - mais de 3000 em várias verticais: namoro, nutra, produtos, jogos de azar, finanças, sweepstakes,

altas taxas de comissão por lead: ao longo de sua existência, o MyLead pagou aos seus usuários mais de 2 milhões de dólares em comissões,

cobertura global - uma ótima opção para direcionar tráfego internacional,

27 smartlinks - são links "inteligentes" que direcionam ofertas relevantes para cada cliente em potencial,

diferentes modelos de monetização: CPA, CPL, CPS, PPI,

ofertas exclusivas que são sistemas de comparação de ofertas nas verticais mais populares,

ferramentas exclusivas: bloqueadores de conteúdo, HideLink

aplicativo móvel e extensão do navegador para otimizar o trabalho diário,

pagamentos a partir de $20,

uma forma completamente nova de ganhar dinheiro - pesquisas, que fornecem renda adicional por cada pesquisa concluída.

As pesquisas foram recentemente introduzidas no MyLead, mas já se tornaram populares entre os webmasters. A remuneração é dada por cada pesquisa concluída em vários temas: eficácia de campanhas publicitárias, situação do mercado de trabalho, preferências do consumidor. As perguntas podem ser fechadas ou abertas.

O registro no MyLead leva apenas alguns minutos - não é necessário aguardar qualquer verificação por parte da plataforma. Em seguida, é necessário ativar a conta e preencher as informações básicas sobre si mesmo.

Após a ativação bem-sucedida, o acesso ao painel do webmaster é aberto - o "centro de controle" das ofertas, estatísticas, saldo pessoal e ferramentas de ganho. Aqui está disponível todo o funcionamento do MyLead e guias completos para iniciantes. Além disso, você pode instalar a extensão do MyLead, que facilita muito o trabalho: você pode gerenciar seu painel sem sair da guia aberta do navegador, receber notificações automáticas, iniciar campanhas publicitárias, gerar criativos rapidamente e visualizar estatísticas.

O navegador anti-detecção no trabalho do webmaster

Todo webmaster, mais cedo ou mais tarde, começa a investir em ferramentas adicionais para otimizar seu trabalho. Isso é especialmente importante para aqueles que lidam com um grande número de contas envolvidas na promoção de ofertas. É aí que entra o navegador anti-detecção, que assume todo o trabalho monótono e, ao mesmo tempo, lida com o problema de bloqueio de contas. A funcionalidade do Undetectable também fornece um bot especial para aquecer perfis, o que reduz o risco de bloqueio - o webmaster não precisa gastar seu precioso tempo com isso.

Vale ressaltar que o MyLead é acessível a todos, incluindo iniciantes sem conhecimento e prática suficientes. A plataforma oferece vídeos educacionais em seu canal do YouTube, um guia de arbitragem de tráfego e vários estudos de caso. A plataforma oferece uma ampla gama de oportunidades e lembra: em qualquer situação confusa - ganhe dinheiro. Aqui você tem tudo o que precisa para isso.