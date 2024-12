NetNut - revisão do serviço de proxy

Um número considerável de usuários do navegador Undetectable trabalha usando o proxy NetNut. Você ainda não tomou uma decisão ou contratou serviços de outro provedor? De qualquer forma, faz sentido obter informações breves, mas sucintas, sobre este provedor de proxy. E as informações são complementadas por um bônus significativo - um desconto de um quarto do preço!

Condições para receber um desconto da NetNut

O desconto é dado aos novos usuários do serviço e se aplica à primeira compra. O desconto é de 25% em todas as compras acima de $100. Para obtê-lo, você precisa seguir o link para se registrar no NetNut e escrever o código promocional UNDETECTABLE25.

Serviço de proxy NetNut - 85 milhões de IPs residenciais em todo o planeta e 99,9% de tempo de atividade

Publicamos análises objetivas no site, sem publicidade ou exageros. Portanto, ao avaliar o NetNut, não usaremos frases como "líder mundial". É mais correto dizer que se trata de um desempenho médio confiável, mas um desempenho médio em escala global. O serviço tem usuários regulares em todo o mundo principalmente porque:

ele adota uma política de preços atrativa,

Ele trabalha com alta confiabilidade.

O pool de serviços IP é composto por 85 milhões de endereços, de acordo com este indicador, a NetNut é várias vezes inferior a alguns concorrentes. Mas a prática mostra que esse número de endereços IP é mais do que suficiente para resolver problemas não apenas de média, mas também de grande escala. As avaliações dos usuários confirmam essa conclusão, e o destaque está em outras vantagens importantes:

2M+ endereços IP de datacenters dos EUA confiados por sistemas anti-spam,

1 milhão de endereços IP residenciais estáticos,

Endereços IP de provedores de Internet,

Operação rápida de servidores proxy,

Não há limite no número de solicitações simultâneas,

Capacidade de usar uma rede de proxy dinâmica P2P.

Portanto, os usuários da NetNut têm todas as oportunidades de usar diferentes abordagens para realizar as tarefas correspondentes. Por exemplo, em alguns casos, é mais confiável usar proxies e IPs residentes estáticos, para trabalhar na rede através de data centers dos EUA respeitáveis. Em outros casos, para contornar algoritmos anti-spam, é mais vantajoso enviar solicitações para recursos-alvo a partir de muitos endereços em constante mudança. Em qualquer caso, a NetNut oferece a oportunidade de escolher a melhor opção de conexão.

É igualmente importante que, de acordo com as estatísticas, este serviço de proxy funcione perfeitamente 99,9% do tempo. Este alto indicador será devidamente apreciado por usuários experientes que tiveram que lidar repetidamente com processos de análise pendurados ao usar proxies gratuitos ou duvidosos, longas negociações com o serviço de suporte devido a falhas técnicas.

Usando um navegador Undetectable com um proxy da NetNut

Após encomendar e pagar pelos serviços na extensão necessária, o serviço NetNut fornece ao usuário uma lista de parâmetros do servidor proxy. Isso inclui o host (endereço), porta e tipo de servidor, bem como o login e senha para acessá-lo. Se precisar usar um pequeno número de servidores (1-4) no navegador Undetectable para as tarefas que realiza, não é difícil inserir seus parâmetros no programa separadamente. Para isso, utilize o elemento "Proxy" na janela de configurações do perfil.

Se precisar de usar vários servidores, é mais conveniente usar um Gestor de Proxy. Neste caso, precisa de preparar um ficheiro de teste marcado com caracteres especiais com uma lista de servidores. Não é difícil fazer isto devido ao facto de o Gestor gerar um modelo de dica a qualquer momento. A partir de um ficheiro pronto, muitos parâmetros são inseridos nos perfis do navegador Undetectable com um simples clique de botão!