Netpeak Software – revisão da ferramenta de SEO

Netpeak Software - é uma empresa que desenvolve ferramentas de desktop para especialistas em SEO e webmasters: Netpeak Spider (para auditoria diária de SEO, verificação rápida de problemas, análise abrangente e scraping de sites) e Netpeak Checker (para scraping de SERP e agregação de dados de serviços de SEO líderes para análise e comparação de sites em lote). Nesta revisão, vamos analisar as principais vantagens e desvantagens desses produtos, bem como seus preços e avaliações dos usuários.

O que é o Netpeak Spider e o Netpeak Checker?

Netpeak Spider é um poderoso rastreador que permite escanear e analisar qualquer site em busca de problemas de SEO, como páginas duplicadas, links quebrados, texto, títulos, descrições, redirecionamentos incorretos e muito mais. Com o Netpeak Spider, você pode realizar uma auditoria de SEO profunda, obter relatórios detalhados, exportar dados em vários formatos e integrar-se a outras ferramentas populares de SEO, como Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Moz e Majestic. Netpeak Checker é uma ferramenta para coletar e comparar dados de qualquer site de diferentes fontes. Você pode verificar parâmetros de domínios e páginas, como confiança, autoridade, indexação, classificação, links, sinais sociais e muito mais. Você também pode fazer scraping de SERP para palavras-chave e regiões específicas, analisar concorrentes e encontrar novas oportunidades para promover seu site.

Quais são as vantagens e desvantagens do Netpeak Software?

Entre as vantagens do Netpeak Software, podemos destacar as seguintes:

Configuração rápida e flexível para escanear e verificar sites

Funcionalidade rica e capacidade de personalização de relatórios

Integração com serviços e plataformas líderes de SEO

Suporte a diferentes idiomas e moedas

Preço acessível e período de teste gratuito Entre as desvantagens do Netpeak Software, podemos mencionar as seguintes:

Requisitos de recursos do computador

Ausência de uma versão em nuvem e aplicativo móvel

Necessidade de atualizações constantes do software

Limitação na quantidade de consultas e domínios

Quanto custa o Netpeak Software e quais são as avaliações dos usuários?

O Netpeak Software oferece diferentes planos de assinatura, dependendo do produto que você deseja usar e do período de tempo. Você pode adquirir o Netpeak Spider ou o Netpeak Checker separadamente ou juntos no pacote Netpeak Software Standard. Os preços começam em $14 por mês para um produto ou $19 por mês para ambos os produtos. Você também pode economizar até 40% se pagar a assinatura anual antecipadamente. Além disso, você pode aproveitar um período de teste gratuito de 14 dias para testar todos os recursos do Netpeak Software. As avaliações dos usuários sobre o Netpeak Software são geralmente positivas. No site Trustpilot, a empresa tem uma classificação de 4,6 de 5 estrelas com base em 1 avaliação. No site SoftwareReviews, o Netpeak Spider tem uma classificação de 8,9 de 10 com base em 2 avaliações. Os usuários elogiam o Netpeak Software por sua facilidade de uso, velocidade, precisão e suporte. No entanto, alguns usuários reclamam do alto consumo de memória, da complexidade da interface e da falta de materiais de treinamento.

Conclusão

O Netpeak Software é um serviço confiável e eficiente para especialistas em SEO e webmasters, que ajuda a encontrar e corrigir problemas de SEO, analisar e comparar sites, fazer scraping e agregar dados de diferentes fontes. O Netpeak Software tem muitas vantagens, como funcionalidade rica, integração com outros serviços de SEO, preço acessível e período de teste gratuito. No entanto, o Netpeak Software também tem algumas desvantagens, como requisitos de recursos do computador, ausência de uma versão em nuvem e aplicativo móvel, necessidade de atualizações constantes do software e limitação na quantidade de consultas e domínios. No geral, o Netpeak Software é uma boa escolha para aqueles que desejam melhorar seus resultados de SEO e competitividade.