Novada - revisão do serviço de proxy

Novada, Seu Parceiro Completo em Capacitação de Dados

Novada, como sua ferramenta crucial de crescimento para negócios orientados por dados, não apenas fornecemos serviços de proxy de IP de ponta, mas também construímos uma solução abrangente que abrange todo o processo de aquisição de dados, desde proxies de IP básicos até extração web complexa e entrega personalizada de conjuntos de dados. A Novada está comprometida em eliminar todos os obstáculos para você, permitindo que você domine os dados com facilidade e vença no futuro.

Funções Centrais da Novada

O produto de proxy IP da Novada é o seu passaporte para o mundo dos dados. Fornecemos recursos de IP de alta pureza e em várias dimensões para garantir acesso suave em qualquer cenário.

1. Proxies Residenciais Rotativos: Possibilidades Ilimitadas de Simular Usuários Reais

Proxies residenciais rotativos, como o nome sugere, são serviços de proxy onde os endereços de IP estão constantemente e automaticamente mudando e se originam de redes domésticas reais. Seu valor central está no "dinamismo" e na "alta credibilidade".

Valor Essencial Alta Anonimidade e IPs Rotativos: Cada conexão ou solicitação pode usar um IP diferente, simulando efetivamente o comportamento de acesso de um grande número de usuários reais, evitando facilmente bloqueios causados por acesso de alta frequência de um único IP. Alta Credibilidade: Os endereços IP vêm de redes de banda larga residenciais reais. Do ponto de vista do site alvo, você é um usuário doméstico comum, não um tráfego suspeito de datacenter. Isso permite que você acesse facilmente sites sensíveis a IPs de datacenter, como mídias sociais e plataformas de e-commerce.



O pool de proxies residenciais rotativos da Novada abrange mais de 220 países e regiões globalmente, com mais de 100 milhões de IPs residenciais reais, e suporta tanto opções de "sessões rotativas" quanto "sessões fixas" a longo prazo, adaptando-se perfeitamente a cenários que requerem alta anonimidade e rotação real de IP, como scraping de dados em grande escala, coleta de dados localizada e gestão de múltiplas contas de mídia social. Registre-se agora e aproveite um pacote super econômico de $5.5/5GB!

2. Proxies ISP Rotativos e Proxies ISP Estáticos: Combinando a Autenticidade dos IPs Residenciais com a Velocidade dos Datacenters

O produto de proxy ISP da Novada é um proxy residencial hospedado em um datacenter. Ele combina perfeitamente a alta velocidade e estabilidade dos datacenters com a alta credibilidade dos IPs residenciais, tornando-o uma escolha ideal para aplicações profissionais.

Valor Principal Alta Credibilidade e Excelente Desempenho: Os IPs vêm diretamente dos Provedores de Serviços de Internet (ISPs), com uma fonte limpa e não são facilmente identificados. Ao mesmo tempo, devido a caminhos de rede mais curtos, a eficiência da transmissão de dados é maior e a velocidade de resposta é mais rápida. Alta Estabilidade: Os IPs dos ISPs têm uma boa reputação, e o risco de serem bloqueados é muito menor do que os IPs comuns de datacenters, podendo atender às necessidades de negócios que requerem acesso contínuo, estável e em alta velocidade.



Oferecemos serviços de proxy ISP tanto rotativos quanto estáticos. Proxies ISP rotativos são adequados para cenários que requerem mudanças frequentes de IP e transmissão em alta velocidade; enquanto proxies ISP estáticos fornecem uma solução estável e confiável para empresas que precisam manter um IP fixo (como login prolongado em contas de comércio eletrônico/redes sociais, transações bancárias, etc.). O pool de proxy ISP estático da Novada possui mais de 500.000 IPs de alta qualidade de provedores ASN premium como AT&T e Sprint, garantindo até 99,9% de disponibilidade de rede.

3. Proxies de Datacenter e Proxies Móveis: Ferramentas para Alta Eficiência e Anti-Detecção

Proxies de Datacenter: Conhecidos por suas vantagens de "alta taxa de transferência, alta eficiência e baixo custo," são particularmente adequados para tarefas de coleta de dados em larga escala, registro em massa e distribuição de tráfego. A arquitetura híbrida rotativa + dedicada da Novada combina segurança e eficiência, ajudando os usuários a economizar custos e melhorar a eficiência em tarefas massivas de dados.

Proxies Móveis: Utilizam endereços IP de operadores de redes móveis para simular o comportamento de rede de usuários móveis reais. Sua "dinamismo" e "alta anonimidade inerente" fazem deles a primeira escolha para cenários com requisitos extremamente altos de anti-detecção, como raspagem de dados móveis, verificação localizada de anúncios e testes de aplicativos móveis. A Novada coopera diretamente com operadores globais de destaque para fornecer IPs móveis nativos, garantindo excelentes capacidades de anti-detecção.

Vantagens Únicas da Novada - Mais do Que Apenas Proxies

O valor da Novada vai muito além de fornecer proxies de IP. Simplificamos ainda mais os complexos processos de aquisição de dados em uma experiência única e previsível através de uma série de poderosas soluções de scraping e serviços de conjuntos de dados personalizados.

1. Soluções de Scraping: Rompendo Todas as Barreiras Técnicas

Web Unblocker: Para sistemas avançados de anti-scraping como o Cloudflare, o desbloqueador da web da Novada simula um ambiente de navegador real, lidando automaticamente com JavaScript, CAPTCHAs, fingerprinting e outros desafios, garantindo que você possa acessar e extrair conteúdo da web sem problemas.

Para sistemas avançados de anti-scraping como o Cloudflare, o desbloqueador da web da Novada simula um ambiente de navegador real, lidando automaticamente com JavaScript, CAPTCHAs, fingerprinting e outros desafios, garantindo que você possa acessar e extrair conteúdo da web sem problemas. Scraping API: Nós encapsulamos programas complexos de crawler em interfaces simples de API. Os usuários precisam apenas enviar a URL alvo, e ele executará automaticamente contramedidas de anti-scraping, renderização de página e análise de dados, retornando dados estruturados diretamente. Isso reduz significativamente as barreiras técnicas e os custos de operação e manutenção, permitindo que você adquira dados de alta qualidade de forma estável sem a necessidade de manter uma lógica de crawling complexa.

Nós encapsulamos programas complexos de crawler em interfaces simples de API. Os usuários precisam apenas enviar a URL alvo, e ele executará automaticamente contramedidas de anti-scraping, renderização de página e análise de dados, retornando dados estruturados diretamente. Isso reduz significativamente as barreiras técnicas e os custos de operação e manutenção, permitindo que você adquira dados de alta qualidade de forma estável sem a necessidade de manter uma lógica de crawling complexa. Browser API: A Browser API da Novada é uma solução empresarial totalmente gerida que encapsula completamente tecnologias subjacentes complexas e suporta nativamente frameworks de automação mainstream, como Selenium, Puppeteer e Playwright. É não apenas uma ferramenta poderosa, mas também uma plataforma de infraestrutura eficiente, confiável e escalável, permitindo que sua equipe de desenvolvimento foque na inovação de produtos sem despender esforços na infraestrutura técnica.

A Browser API da Novada é uma solução empresarial totalmente gerida que encapsula completamente tecnologias subjacentes complexas e suporta nativamente frameworks de automação mainstream, como Selenium, Puppeteer e Playwright. É não apenas uma ferramenta poderosa, mas também uma plataforma de infraestrutura eficiente, confiável e escalável, permitindo que sua equipe de desenvolvimento foque na inovação de produtos sem despender esforços na infraestrutura técnica. Video Data API: Para atender à crescente demanda por dados de vídeo, a Novada oferece uma Video Data API. Ela integra processos complexos como busca de vídeo, aquisição de áudio e vídeo, transcrição e extração de metadados em uma única interface, permitindo que você obtenha dados de vídeo de forma fácil e eficiente, fornecendo uma base sólida de dados para treinamento de IA, análise de conteúdo e outros negócios.

2. Conjuntos de Dados Personalizados: Pronto para Uso, Direto para Insight

Para usuários que não possuem expertise técnica, mas precisam urgentemente de insights de dados, a Novada oferece um serviço completo de conjunto de dados personalizados. Nossa equipe profissional personalizará crawlers para você com base em suas necessidades específicas e entregará dados limpos e estruturados, que foram rigorosamente limpos e verificados.

Valor Principal Entrega Eficiente: Você não precisa investir tempo e custo para manter um ambiente de rastreamento. A Novada fornece diretamente dados completos "prontos para uso" para você, acelerando seu processo de negócios. Liberdade de Dependência: Ajuda você a construir um banco de dados de maior qualidade que esteja mais alinhado com suas próprias necessidades, a um custo menor e de maneira mais oportuna, libertando-o da dependência de fontes de dados terceirizadas caras e atrasadas. Construção de uma Barreira Competitiva: Coleta de dados aprofundados em campos específicos sob demanda, construa seu próprio banco de dados autoritativo, obtenha vantagens de informações únicas e apoie a pesquisa interna, geração de relatórios e planejamento estratégico.



Cenários Aplicáveis da Novada

As soluções da Novada são amplamente utilizadas em várias indústrias, proporcionando um forte impulso para a transformação digital e crescimento dos negócios das empresas.

Negócios Orientados por Dados: Seja para monitoramento de preços de concorrentes, análise de dados financeiros ou exploração de mercados emergentes, as soluções de proxy e rastreamento da Novada podem fornecer suporte de dados preciso e em tempo real para ajudá-lo a obter insights de mercado e aproveitar oportunidades competitivas.

Seja para monitoramento de preços de concorrentes, análise de dados financeiros ou exploração de mercados emergentes, as soluções de proxy e rastreamento da Novada podem fornecer suporte de dados preciso e em tempo real para ajudá-lo a obter insights de mercado e aproveitar oportunidades competitivas. Marketing Digital e Crescimento: Os IPs residenciais limpos e o desbloqueador da web da Novada podem ajudá-lo a gerenciar com segurança matrizes de múltiplas contas, verificar com precisão a eficácia dos anúncios e realizar operações e otimizações de mídia social em grande escala e com segurança. Ao mesmo tempo, nossa cobertura global de IP e geolocalização precisa também fornecem uma base sólida para SEO e otimização de tráfego, ajudando você a melhorar a visibilidade do seu site em todo o mundo.

Os IPs residenciais limpos e o desbloqueador da web da Novada podem ajudá-lo a gerenciar com segurança matrizes de múltiplas contas, verificar com precisão a eficácia dos anúncios e realizar operações e otimizações de mídia social em grande escala e com segurança. Ao mesmo tempo, nossa cobertura global de IP e geolocalização precisa também fornecem uma base sólida para SEO e otimização de tráfego, ajudando você a melhorar a visibilidade do seu site em todo o mundo. Negócios de Segurança e Controle de Risco: Ao simular o acesso de usuários reais, os proxies rotativos da Novada podem ajudá-lo a testar de forma abrangente sistemas antifraude e a construir um sistema de defesa mais robusto. Além disso, também podemos auxiliá-lo no monitoramento de sites falsos e infração de produtos, defendendo ativamente a reputação e os interesses da marca.

Ao simular o acesso de usuários reais, os proxies rotativos da Novada podem ajudá-lo a testar de forma abrangente sistemas antifraude e a construir um sistema de defesa mais robusto. Além disso, também podemos auxiliá-lo no monitoramento de sites falsos e infração de produtos, defendendo ativamente a reputação e os interesses da marca. Treinamento de Grandes Modelos de IA: Na era da IA, a qualidade e a escala dos dados determinam diretamente o limite superior do modelo. Os proxies globais da Novada, o Browser API e o Video Data API podem quebrar restrições geográficas e barreiras técnicas, coletando de maneira eficiente enormes quantidades de dados de texto, imagem, vídeo e áudio para treinamento, proporcionando uma base de dados sólida para treinar modelos de IA mais poderosos e inclusivos.

Conclusão

Em uma era onde os dados são rei, a Novada não é apenas um provedor de serviços de proxy, mas o seu parceiro de dados mais confiável. Com nossos vastos recursos de IP, força técnica de ponta e filosofia de serviço centrada no cliente, oferecemos soluções completas, desde a aquisição até a entrega de dados.

Escolher a Novada significa que você escolhe:

Recursos IP de alta pureza: Cobertura global para garantir que suas tarefas de dados funcionem sem problemas.

Cobertura global para garantir que suas tarefas de dados funcionem sem problemas. Soluções técnicas poderosas: Rompendo todas as barreiras anti-scraping, tornando a aquisição de dados simples e eficiente.

Rompendo todas as barreiras anti-scraping, tornando a aquisição de dados simples e eficiente. Experiência de serviço único: De proxies a conjuntos de dados personalizados, atendendo a todas as suas necessidades de dados.

De proxies a conjuntos de dados personalizados, atendendo a todas as suas necessidades de dados. Modelo de custo previsível: Faturamento conforme o uso, eliminando riscos, fazendo valer a pena cada centavo investido.

Novada, tornando dados acessíveis, transformando insights em decisões para o futuro!