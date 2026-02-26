Logo
Logo
Entrar Registrar

Prosox - avaliação do serviço de proxy

Ir para o site do parceiro

Prosox – seu Parceiro de Proxy para Crescimento de Negócios e Projetos

Em 2026, a gestão de múltiplas contas não é mais apenas sobre gerenciar perfis de navegador. Mesmo o navegador anti-detecção mais avançado não pode proteger projetos se a camada de rede estiver construída incorretamente. As plataformas analisam não apenas as impressões digitais dos navegadores, mas também endereços IP, reputação ASN, consistência geográfica, histórico de conexão e estabilidade de sessão.

Prosox é um provedor de proxy profissional que oferece proxies residenciais, ISP e móveis para operações seguras em combinação com navegadores anti-detecção. A infraestrutura Prosox permite escalar arbitragem de tráfego, farm de contas, projetos de SEO, automação e redes de afiliados sem sobreposição de IPs ou perda de confiança.

Por que os proxies são um elemento chave ao trabalhar com navegadores Anti-Detect

Um navegador lida com isolamento de impressão digital: canvas, WebRTC, fontes, fuso horário, agente do usuário. No entanto, os sistemas antifraude analisam adicionalmente a camada de rede:

  • Reputação de IP
  • Histórico ASN
  • Sobreposições de IP entre contas
  • Frequência das mudanças de IP
  • Consistência geográfica
  • Tipo de conexão (móvel / residencial / ISP)

Se os proxies forem de baixa qualidade, as contas podem ser bloqueadas mesmo com uma impressão digital perfeita. Prosox resolve esse problema com sua própria infraestrutura:

  • Mais de 60 milhões de IPs no pool
  • Cobertura em 195+ países
  • Largura de banda da rede de até 100 Gbps
  • Conexões estáveis
  • Suporte para HTTP / HTTPS / SOCKS5

Isso torna o Prosox uma ferramenta adequada para operações profissionais de navegador anti-detecção.

Tipos de proxy Prosox

1. Proxies Residenciais

Proxies residenciais são IPs atribuídos a usuários reais em suas residências. As plataformas os percebem como tráfego normal.

Usado para:

  • Registro de conta
  • Aquecimento de perfil
  • Scraping de SEO
  • Gestão de mídias sociais
  • Análise de SERP

Vantagens:

  • Alto nível de confiança
  • Risco mínimo de CAPTCHA
  • Rotação de IP flexível
  • Segmentação geográfica precisa

2. Proxies ISP (Estáticos)

Proxies ISP são IPs estáticos emitidos por provedores de internet. Adequado para:

  • Anúncios do Facebook
  • Google Ads
  • Anúncios do TikTok
  • Gerenciamento de contas a longo prazo
  • Configurações estáveis de publicidade

Benefícios:

  • IP dedicada
  • Limpar ASN
  • Alta velocidade
  • Sem mudanças repentinas de IP

Ideal para construir projetos publicitários em grande escala.

3. Proxies Móveis

Proxies móveis usam redes reais de operadoras 4G/5G.

Usado para:

  • Instagram
  • TikTok
  • Telegram
  • Cultivo de contas
  • Projetos de criptomoeda e jogos de azar

Os IPs móveis têm confiança máxima porque aparecem como usuários regulares de smartphones.

Como integrar Prosox com um Navegador Anti-Detect

A configuração leva apenas minutos:

  1. Escolha um proxy no painel do Prosox.
  2. Copie o IP, a porta, o login e a senha.
  3. Adicione o proxy ao seu perfil do navegador.
  4. Atribua um IP exclusivo a cada conta.

Modelo recomendado: 1 perfil de navegador anti-detect = 1 proxy exclusivo Prosox.

Isso minimiza sobreposições de impressões digitais de rede entre contas.

Vantagens exclusivas do Prosox para usuários Anti-Detect

Escalabilidade

Mais de 60 milhões de IPs permitem a criação de redes de centenas ou milhares de contas sem repetição de intervalo.

Precisão Geográfica

Você pode selecionar IPs para países e regiões específicos para segmentação precisa.

Velocidade

A rede da Prosox (até 100 Gbps) garante carregamento rápido de páginas, publicidade sem atrasos e sessões estáveis.

Automação

O acesso à API está disponível para a atribuição de IP, rotação de proxy e integração em sistemas personalizados.

Gestão

O painel de controle permite que você monitore configurações de tráfego, equilíbrio, rotação e geolocalização.

Onde Navegadores Anti-Detectam + Prosox desempenham melhor

  • Arbitragem de tráfego
  • Projetos afiliados
  • Análise de SEO
  • Extração de dados web
  • Agências de SMM
  • Marketing de Criptomoeda
  • Plataformas de jogos de azar
  • Automação de contas

Prosox fornece a base de rede, enquanto o navegador anti-detect cuida da camuflagem a nível de navegador.

Casos de uso práticos

Arbitragem de Tráfego

As equipes usam proxies de ISP e móveis para operações estáveis de contas de anúncios sem frequentes bloqueios.

SEO e Análise Sintática

Proxies residenciais permitem a coleta de dados SERP em diferentes regiões sem CAPTCHAs ou restrições.

Mídia Social

Os IPs móveis permitem o gerenciamento seguro de dezenas de contas do Instagram e TikTok.

Redes de Afiliados

Cada perfil recebe um IP único, reduzindo a probabilidade de vinculação de contas.

Como Começar

  1. Visite o site da Prosox (Undetectable usuários recebem um bônus de boas-vindas de 250 MB grátis).
  2. Escolha o seu tipo de proxy.
  3. Financie o seu saldo.
  4. Ative proxies.
  5. Conecte-os ao seu navegador anti-detecção.

Para Undetectable usuários, um bônus especial está disponível:

Código promocional: undectable20 – 20% de desconto no seu primeiro pedido.

Conclusão

Um navegador anti-detect protege a impressão digital, mas os proxies determinam como as plataformas percebem suas contas no nível da rede.

Prosox não é apenas endereços IP – é uma infraestrutura de proxy completa para escalonamento profissional de projetos. Um grande pool de IPs, alta velocidade, geo-segmentação precisa e múltiplos tipos de proxy fazem do Prosox um parceiro confiável para os usuários de Undetectable em 2026.

Se o seu objetivo é crescimento sem proibições ou sobreposições de IP, a combinação Undetectable + Prosox torna-se uma base lógica para qualquer estratégia de múltiplas contas.