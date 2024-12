Proxy-N-VPN - revisão do serviço de proxy

Уma nova opção para quem está cansado de usar proxies gratuitos ou não confiáveis é o Proxy-n-VPN. Com um preço moderado, você pode ter acesso a um serviço de alta qualidade. E o melhor de tudo é que você pode obter um desconto adicional de 10%!

Os clientes do serviço geralmente dividem os serviços de proxy em baratos e de qualidade, mas caros. Essa conclusão é baseada no ditado "você tem que pagar pela qualidade", mas nesse caso não é tão óbvio. Grandes provedores têm a capacidade de reduzir os preços mantendo a qualidade do serviço e suporte técnico. Hoje, vamos apresentar um desses serviços - o Proxy-n-VPN.

Condições para obter o bônus do serviço

Vamos começar descrevendo as vantagens do Proxy-n-VPN que são mais agradáveis para os usuários. Além dos preços já baixos, você pode obter um desconto adicional! Nesta parte, a oferta para o mercado é muito generosa e tudo o que você precisa fazer é o seguinte:

Clique neste link para se registrar

Insira o código promocional Undetectable no campo correspondente

Após fazer isso, você receberá um desconto permanente de 10% em todos os serviços do Proxy-n-VPN. Observe que esse desconto é permanente, pois a maioria dos concorrentes do provedor oferece descontos apenas no primeiro pedido.

Proxy-n-VPN - simples, barato e confiável

Além do preconceito mencionado anteriormente contra proxies de qualidade, há outro: serviços avançados têm um painel de controle complicado, com muitos parâmetros desnecessários para preencher. Na prática, como demonstra o exemplo do Proxy-n-VPN, isso não é verdade. O painel de controle no site do serviço é muito simples e os serviços ativados são entregues rapidamente, sem deixar o usuário em estado de incerteza e espera.

A empresa também tem confiança na qualidade de seus serviços e oferece uma garantia de reembolso de 3 dias. A alta confiabilidade é garantida pelo uso de data centers nos EUA, Canadá, dez países europeus, Israel, Japão e Brasil.

Outras vantagens do Proxy-n-VPN, frequentemente mencionadas pelos usuários em suas avaliações, incluem:

Suporte ao cliente confiável e disponível 24 horas por dia, com acesso rápido a um operador humano

O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo

Velocidade de conexão de 1000 Mbps

Sem restrições de tráfego ou número de solicitações

Endereços IP exclusivos - a empresa se preocupa em distribuir os endereços IP uniformemente no espaço de endereços, tornando impossível o bloqueio por faixa de IP.

Dependendo da sua necessidade, você pode solicitar proxies privados (US$ 2,35 por mês), proxies compartilhados (US$ 11,00 por mês) e proxies para redes sociais (US$ 2,80 por mês). Como você pode ver, os preços são acessíveis e o sistema garante qualidade, suporte a todos os navegadores, protocolos HTTP/HTTPS, entre outros.

Como inserir as configurações de proxy do Proxy-n-VPN no Navegador Undetectable

No navegador Undetectable, assim como em qualquer outro software para navegação anônima na internet, você precisa inserir os dados dos servidores intermediários. As informações necessárias são o host (endereço), a porta e o tipo, além do login e senha para acessar o servidor. No navegador Undetectable, você pode inserir esses parâmetros como um pacote ou separadamente. No segundo caso, na janela de configurações do perfil, selecione "Proxy" e insira os parâmetros necessários nos campos correspondentes.

Para inserção em pacote, você precisa preparar um arquivo de texto formatado com uma lista de servidores e seus parâmetros. Uma ferramenta conveniente para isso é o Proxy Manager, que pode gerar um arquivo de modelo. Com base nesse exemplo, você pode especificar os parâmetros necessários separados por um caractere delimitador para vários proxies e, em seguida, inserir os dados nos perfis do navegador Undetectable com apenas um clique.