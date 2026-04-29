Proxyline - Revisão do serviço de proxy

Proxyline - um serviço de proxy pessoal para segurança e automatização

Proxyline estabeleceu uma forte presença no mercado de aluguel de servidores proxy dedicados, oferecendo soluções para uma variedade de tarefas. A plataforma fornece endereços IP dedicados para um único usuário, garantindo alto desempenho e reduzindo o risco de bloqueio.

Nesta análise, vamos examinar detalhadamente as funcionalidades do Proxyline, sua cobertura geográfica, planos de preços e maneiras de economizar dinheiro na sua compra.

O que é Proxyline?

O serviço é especializado na venda de proxies individuais que suportam os protocolos HTTP, SOCKS5 e MTProto. Os usuários podem personalizar seu pedido de forma flexível: escolher um país específico, tipo de rede e período de aluguel (de alguns dias a vários meses).

A Proxyline coloca uma ênfase significativa na automação e estabilidade. A infraestrutura do serviço permite que endereços IP sejam emitidos instantaneamente após o pagamento, enquanto a renovação automática e uma API funcional tornam-no conveniente para projetos empresariais de longo prazo. Todos os proxies são anônimos, não mantêm logs e oferecem velocidades de conexão de até 100 Mbps.

Tipos de Proxy: Flexibilidade para Qualquer Finalidade

A Proxyline oferece três categorias principais, cada uma otimizada para casos de uso específicos.

Proxies IPv4 Dedicados

O tipo mais popular. Os endereços IPv4 são versáteis e adequados para qualquer site e serviço. Eles são usados para mídias sociais (Instagram, Facebook, TikTok), aplicativos de mensagens, jogos online e plataformas de publicidade. Como cada endereço IP é atribuído a um único usuário, você está protegido de ser "vizinhos" com spammers.

Proxies IPv6 Dedicados

Uma solução econômica para plataformas que suportam esse protocolo (por exemplo, Facebook, Instagram, Google, YouTube). Os proxies IPv6 da Proxyline são significativamente mais baratos que os IPv4, permitindo que você registre contas em massa ou conduza atividades automatizadas a um custo mínimo.

Proxies Compartilhados

Proxies compartilhados podem ser usados por até 3 pessoas simultaneamente. Esta é uma opção intermediária entre endereços públicos e dedicados: eles são muito mais estáveis do que os gratuitos, mas custam menos do que os dedicados. Eles são adequados para tarefas que não exigem o mais alto nível de confiança.

Geografia e Área de Cobertura

Proxyline ostenta uma das redes de cobertura mais extensas do mundo. Atualmente, os usuários têm acesso a:

mais de 50 países , incluindo Ucrânia, EUA, países europeus, Ásia e América Latina;

, incluindo Ucrânia, EUA, países europeus, Ásia e América Latina; escolha de cidade e sub-rede - ao fazer um pedido, você pode especificar sua localização preferida, o que é fundamental para contornar restrições regionais ou monitoramento de SEO local;

- ao fazer um pedido, você pode especificar sua localização preferida, o que é fundamental para contornar restrições regionais ou monitoramento de SEO local; um vasto pool de sub-redes - mais de 400 sub-redes diferentes, o que minimiza o risco de toda uma rede de contas ser banida se um único IP for detectado.

Vantagens técnicas do serviço

A Proxyline destaca-se da concorrência graças a uma série de soluções tecnológicas:

Protocolo dual — cada proxy suporta simultaneamente HTTP(s) e SOCKS5. A troca ocorre automaticamente sem mudar a porta. Suporte MTProto — além de protocolos padrão, o serviço oferece suporte para MTProto. Esta é a solução ideal para o uso estável do Telegram, garantindo altas velocidades e contornando de forma confiável as restrições do mensageiro. Alta velocidade — canais principais de até 100 Mbps garantem desempenho suave, mesmo com conteúdo pesado ou vídeos. Autenticação por IP ou login — você pode fazer login com um nome de usuário/senha ou adicionar seu IP estático à lista branca para acesso sem senha. API conveniente — a documentação está disponível para desenvolvedores, permitindo que eles automatizem a compra, renovação e exportação de listas de proxy para softwares de terceiros. Substituição instantânea — dentro de 24 horas após a compra, você pode retornar ou substituir automaticamente um proxy se o endereço não atender às suas necessidades.

Preços, ofertas e códigos promocionais

A política de preços da Proxyline é uma das mais flexíveis do mercado. O custo depende do país selecionado e do número de endereços (compras em massa são sempre mais baratas).

IPv4 — até um dólar por endereço. IPv6 — a partir de 0,09 USD por IP. Descontos — quanto mais proxies em seu pedido e quanto maior o período de locação, menor será o preço por IP.

Como obter um desconto?

Pedidos no atacado — para compras de 100 ou mais itens, obtenha pelo menos um desconto de 5% com o código promocional OPTOMSALEMORE. Programa de afiliados — você pode ganhar uma comissão vitalícia de 10% em cada pagamento feito por um cliente indicado.

Quem se beneficiará do Proxyline

Marketing no Telegram — o suporte para o protocolo MTProto garante máxima estabilidade ao trabalhar no mensageiro. Arbitradores e especialistas em segmentação — para trabalho seguro com redes de anúncios e navegadores anti-detecção. Especialistas em SMM — para seguir em massa, curtir em massa e gerenciar redes de contas. Otimizadores de SEO — para análise de resultados de busca usando ferramentas especializadas. Gamers — para modo multi-janelas em jogos online e redução de ping.

Como começar: guia passo a passo

Configurar um proxy leva no máximo 2 minutos:

Registro — vá para Proxyline.net e crie uma conta (apenas um endereço de e-mail é necessário). Configuração do pedido — em seu painel de controle, selecione "Comprar", especifique o tipo (IPv4/IPv6), país, quantidade e duração. Não se esqueça de inserir seu código de cupom de 5%. Pagamento — o serviço aceita cartões de crédito, criptomoedas (USDT, BTC), carteiras eletrônicas e transferências bancárias. Acessando dados — imediatamente após o pagamento, os proxies aparecerão na seção "Meus Proxies". Você pode baixá-los como uma lista em formato TXT ou CSV. Suporte — se tiver alguma dúvida, o chat online 24/7 no site responde em 1–3 minutos.

Proxyline é um serviço confiável para quem precisa de endereços IP limpos e pessoais com garantia de desempenho. Com suporte MTProto, um programa de afiliados justo de 10%, e a opção de usar o código promocional OPTOMSALEMORE, este serviço é uma excelente escolha tanto para iniciantes quanto para profissionais.

Visite o site da Proxyline para conferir as promoções atuais e obter seu primeiro pacote de proxy com desconto!