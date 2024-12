Artigo de guia sobre o serviço Proxymus.net juntamente com Undetectable

Seja você um iniciante em anonimização de dados de navegador e computador ou um profissional em busca de um serviço e aplicativo conveniente para otimizar seus processos, este artigo é para você. Vamos apresentar as configurações do que acreditamos serem as ferramentas mais convenientes que ajudarão a simplificar o processo de anonimização. Este guia é elaborado tanto para iniciantes quanto para profissionais. Afinal, é muito mais fácil lidar com as configurações quando se tem instruções simples e claras em mãos.

Hoje em dia, proteger a privacidade e garantir o anonimato online estão se tornando cada vez mais importantes. Isso é especialmente verdadeiro para especialistas em marketing, raspagem de dados, arbitragem de tráfego e outros campos que exigem a troca frequente entre contas e regiões. Uma das melhores soluções para isso é usar serviços de proxy juntamente com navegadores anti-detectores. Neste guia, exploraremos como trabalhar eficientemente com Proxymus.net em combinação com Undetectable, e destacaremos as principais vantagens dessas ferramentas.

Provedor de Proxy Rápido e Confiável

Proxymus.net - é um serviço moderno e confiável que oferece proxies móveis, de servidor e residenciais de alta qualidade com cobertura global. O serviço fornece endereços IP perfeitos para diversas tarefas: desde burlar restrições geográficas até proteger dados pessoais ao trabalhar com redes sociais e websites. Entre suas vantagens estão:

Alta velocidade e estabilidade. Os servidores da Proxymus.net oferecem rápida transmissão de dados com atrasos mínimos, o que é crucial para tarefas que requerem grandes volumes de tráfego.

Os servidores da oferecem rápida transmissão de dados com atrasos mínimos, o que é crucial para tarefas que requerem grandes volumes de tráfego. Grande quantidade de endereços IP. Os usuários têm acesso a IPs móveis e residenciais em mais de 120 países, permitindo uma configuração flexível para trabalhar em diferentes regiões. Você pode escolher a geolocalização necessária para qualquer tarefa — seja para acessar sites restritos em seu país ou contornar bloqueios regionais. Isso é especialmente relevante ao criar bots ou aumentar seguidores de grupos de redes sociais de regiões específicas.

Os usuários têm acesso a IPs móveis e residenciais em mais de 120 países, permitindo uma configuração flexível para trabalhar em diferentes regiões. Você pode escolher a geolocalização necessária para qualquer tarefa — seja para acessar sites restritos em seu país ou contornar bloqueios regionais. Isso é especialmente relevante ao criar bots ou aumentar seguidores de grupos de redes sociais de regiões específicas. Proxies residenciais, de servidor e móveis confiáveis. A Proxymus.net oferece IPs residenciais e móveis, sendo ideal para indústrias como arbitragem de tráfego, marketing, SMM e cibersegurança. Os servidores proxy são altamente confiáveis pelos sites, reduzindo o risco de bans de contas e garantindo um alto nível de anonimato.

A oferece IPs residenciais e móveis, sendo ideal para indústrias como arbitragem de tráfego, marketing, SMM e cibersegurança. Os servidores proxy são altamente confiáveis pelos sites, reduzindo o risco de bans de contas e garantindo um alto nível de anonimato. Sem registros. A privacidade total dos dados é um aspecto fundamental ao trabalhar com a Proxymus.net . Suas ações não são rastreadas, e as informações não são compartilhadas com terceiros.

A privacidade total dos dados é um aspecto fundamental ao trabalhar com a . Suas ações não são rastreadas, e as informações não são compartilhadas com terceiros. Alta disponibilidade (99,9%) — garantindo conexões estáveis e minimizando o risco de endereços IP "queimados".

— garantindo conexões estáveis e minimizando o risco de endereços IP "queimados". Suporte para vários protocolos. Os proxies suportam os protocolos HTTP(S) e SOCKS5, tornando-os versáteis para qualquer tarefa ou plataforma.

Os proxies suportam os protocolos HTTP(S) e SOCKS5, tornando-os versáteis para qualquer tarefa ou plataforma. Interface amigável e configuração fácil. O serviço oferece uma interface intuitiva para gerenciar proxies, onde todas as configurações necessárias - desde a escolha da geolocalização até a configuração do IP - estão em um só lugar. Você pode facilmente organizar o uso de proxy para qualquer software, incluindo navegadores anti-detectores como Undetectable .

O serviço oferece uma interface intuitiva para gerenciar proxies, onde todas as configurações necessárias - desde a escolha da geolocalização até a configuração do IP - estão em um só lugar. Você pode facilmente organizar o uso de proxy para qualquer software, incluindo navegadores anti-detectores como . Total compatibilidade com navegadores anti-detecção como Undetectable, tornando o Proxymus.net a solução perfeita para atividades anônimas na internet.

Para que precisamos de um navegador Anti-detect Undetectable ?

Undetectable - é um navegador especializado que permite criar um grande número de perfis com características individuais dentro de um único aplicativo, usando a tecnologia de substituição de impressões digitais . Graças à ampla gama de recursos do navegador, o navegador Undetectable é uma excelente ferramenta para trabalhar com várias contas em diversos recursos da web sem o risco de ser bloqueado ou desanonimizado.

Como funciona este navegador? O programa cria múltiplos perfis virtuais, cada um com parâmetros únicos como resolução de tela, idioma, fuso horário, impressões digitais do navegador, dados de sistema operacional, informações de hardware, configurações de idioma e mais. Devido à substituição dessas características, sistemas de segurança de sites percebem os perfis criados como usuários reais separados, evitando que suas ações sejam bloqueadas.

As vantagens de usar Undetectable com proxies de Proxymus.net são claras: cada perfil do navegador pode ser vinculado ao seu próprio endereço IP, reduzindo significativamente o risco de ser bloqueado e aumentando a segurança online.

Principais funções do Undetectable:

Substituição completa de impressão digital;

Suporte simultâneo para até 5.000 perfis;

Importação e exportação em massa de dados (proxies, cookies, favoritos);

Suporte de API para automação completa;

Armazenamento de perfis em seu próprio servidor.

Agora, vamos dar uma olhada em como integrar proxies adquiridos da Proxymus.net com o navegador anti-detect Undetectable para navegação segura e privada.

Guia para Configuração de Proxys do Proxymus.net no Navegador Undetectable

Etapa 1: Registre-se e Obtenha Proxies em Proxymus.net

Primeiro, você precisa se registrar em Proxymus.net e selecionar o plano adequado. Dependendo das suas tarefas, você pode adquirir proxies móveis, de servidor ou residenciais com a geolocalização necessária. Escolha a categoria desejada, determine o país, a quantidade de proxies e o período de uso.

Depois de selecionar e pagar pelo serviço, você terá acesso a um painel de controle onde poderá configurar suas conexões de proxy. É mais eficaz usar proxies residenciais e móveis com Undetectable. Para iniciantes, aqui está uma rápida explicação: os proxies residenciais são essencialmente endereços IP reais atribuídos a pessoas reais, fazendo com que pareçam altamente legítimos para vários sistemas de bloqueio. O mesmo se aplica aos proxies móveis, pois seu IP será visto como proveniente de um smartphone.

No entanto, a escolha final depende do número de fatores e tarefas que pretende realizar. Felizmente, Proxymus.net oferece uma ampla seleção de endereços e provedores de alta qualidade. Até o momento, não houve nenhum caso de recebimento de um IP de qualquer lista negra. Mas chega de teoria, vamos passar para a parte prática. Agora, siga para o próximo passo.

Passo 2: Configuração de Proxy

Após comprar proxies, copie os detalhes de conexão: endereço IP, porta, login e senha. Você precisará destas informações para se conectar ao proxy no navegador Undetectable.

Etapa 3: Integrando Proxies com Undetectable

Abra o navegador anti-detect Undetectable em seu dispositivo. Para começar, precisamos criar um novo perfil, o que pode ser feito clicando no botão com o nome correspondente. Especifique um nome de perfil e uma pasta para organizar os perfis em grupos. Isso é muito conveniente, especialmente quando seu trabalho envolve tarefas diferentes, manter tudo em um só lugar pode diminuir a eficiência.

A seguir, você irá configurar como o perfil específico do navegador deve parecer, então fique à vontade para definir todos os parâmetros — desde o sistema operacional até os detalhes do computador simulado. Também é útil que haja uma seção de notas, onde recomendamos deixar comentários, pois é fácil esquecer detalhes importantes ao criar vários perfis.

Depois de configurar a impressão digital do navegador, chegou a hora de ocultar seu endereço IP usando os proxies comprados na Proxymus.net. Aqui, você tem duas opções de como proceder. Vamos analisar mais de perto ambas.

Método 1: Configuração Manual

Neste passo, precisamos navegar até a seção "Proxy". Pode não ser imediatamente óbvio nesta janela, por isso incluímos uma captura de tela correspondente para ajudar a guiá-lo. Você pode acessar esta seção clicando no botão que se parece com uma pessoa e uma engrenagem.

Aqui, você pode adicionar manualmente um novo servidor proxy.

Na categoria "Proxy" , selecione "Novo Proxy" na lista suspensa.

, selecione "Novo Proxy" na lista suspensa. Na janela que se abre, especifique o tipo de conexão (HTTP(S) ou SOCKS5).

Cole os dados previamente copiados do Proxymus.net . Note que o login e a senha não são inseridos em campos separados. Você precisará inserir tudo em uma linha: endereço IP, porta, login e senha. Undetectable fornece sugestões de formatação quando você passa o cursor sobre o campo, mas para sua conveniência, aqui está um exemplo do formato correto: endereço_IP:porta:login . Substitua estes pelos seus detalhes (por exemplo, 70.3.2.19:4577:eruy) .

. Note que o login e a senha não são inseridos em campos separados. Você precisará inserir tudo em uma linha: endereço IP, porta, login e senha. fornece sugestões de formatação quando você passa o cursor sobre o campo, mas para sua conveniência, aqui está um exemplo do formato correto: . Substitua estes pelos seus detalhes . Salve as configurações clicando no botão "Criar".

Também recomendamos testar a funcionalidade do proxy usando o botão correspondente no lado esquerdo de Undetectable. Nós o destacamos com um círculo na imagem. Se for bem-sucedido, uma bandeira do país se acenderá. Se você vir uma cruz ao invés disso, algo deu errado ou o proxy não está funcionando. Estamos certos de que você vai conseguir acertar!

Método 2: Importação em Massa

Se você tiver várias conexões de proxy, você pode exportar esta lista do seu painel Proxymus.net para um arquivo .txt .

Na seção "Meus Proxies", há um botão denominado "Exportar".

Indique o formato de exportação. Aqui, você pode exportar os dados diretamente ou salvá-los como um arquivo de texto. Felizmente, explicações detalhadas sobre o formato de exportação são fornecidas diretamente na janela de exportação. Clique no botão "Exportar", especifique o nome do arquivo e escolha a localização em seu computador onde o arquivo será salvo.

A seguir, abra o programa Undetectable.

Do lado esquerdo da janela, você encontrará uma fila de botões-chave. Aquele que nos interessa é rotulado como "Proxy". Indicamos a sua localização com uma seta na imagem.

Clique no botão "Importar" no navegador Undetectable e selecione o arquivo de proxy que você salvou anteriormente. Toda a informação de proxy será importada automaticamente, e você poderá utilizá-los em seu trabalho. A lista de proxies aparecerá na janela correspondente do programa. Por favor, note que a importação em massa no programa Undetectable está disponível a partir do plano Básico. Portanto, se você ainda não tem e está testando, por favor consulte o passo anterior do nosso guia e preencha todos os detalhes manualmente.

Passo 4: Verificação da Conexão e Seleção de Perfil

Após adicionar os proxies, certifique-se de que a conexão foi estabelecida corretamente. O status da conexão será exibido como "Ativo" no navegador Undetectable. Outra maneira de verificar está disponível diretamente na janela onde você preenche os detalhes sobre o instantâneo do navegador e o próprio proxy. O botão correspondente se parece com duas setas. Para maior comodidade, fizemos uma captura de tela para você.

Agora você pode vincular os proxies ao perfil necessário e começar a trabalhar. Se surgirem problemas, verifique novamente os dados inseridos, pois os erros geralmente surgem de informações incorretas. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.

Você também pode realizar uma verificação adicional da sua conexão usando serviços de terceiros. Por exemplo, com um grande número de endereços, você pode verificar aleatoriamente a conformidade do IP e o grau de anonimização. Um serviço como www.whoer.net pode ser útil para isso. Se o endereço IP corresponder ao que você comprou na Proxymus.net, tudo está funcionando com sucesso. Além disso, preste atenção ao nível de anonimato. Como esperado, tudo deve funcionar perfeitamente.

Conclusão

Usar proxies do Proxymus.net juntamente com o navegador anti-detect Undetectable é uma excelente maneira de garantir anonimato e segurança na internet. Seja para tráfego de arbitragem, gerenciamento de várias contas ou navegação segura, essa combinação de ferramentas oferecerá a você proteção confiável e alta produtividade.