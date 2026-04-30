Proxy Stores - análise do serviço de proxy

Proxy Stores: um serviço especializado de proxy pessoal para negócios e lazer

No mercado atual de provedores de proxy, a Proxy Stores se destaca por sua abordagem prática. Enquanto outros serviços tentam cobrir tudo de uma vez, esta plataforma adapta suas ofertas às necessidades específicas dos usuários: seja arbitragem de tráfego profissional, automação de mídia social ou jogos sem atrasos.

Neste guia, vamos analisar as capacidades do Proxy Stores, destrinchar as nuances técnicas de sua infraestrutura e aprender como tirar o máximo proveito de seu uso.

Stack de Tecnologia e Arquitetura de Rede

Proxy Stores não é apenas uma loja de endereços IP, mas uma infraestrutura completa para atividades online anônimas. A principal característica técnica do serviço é a sua alta adaptabilidade a software de qualquer complexidade e a estabilidade da conexão sob cargas pesadas.

Protocolos e compatibilidade

O serviço oferece suporte completo para protocolos HTTP, HTTPS e SOCKS5. No entanto, a integração com MTProto merece atenção especial. Isso é de extrema importância para profissionais cuja principal fonte de renda vem do Telegram: os proxies MTProto do Proxy Stores permitem que você ignore os filtros do mensageiro sem perder velocidade, garantindo sincronização instantânea de dados.

Capacidade do Canal e Infraestrutura do Servidor

A largura de banda da porta atinge 100 Mbps, o que, combinado com tráfego ilimitado, permite que você use proxies para as tarefas mais intensivas em recursos:

Raspagem de dados em larga escala — coleta de informações de marketplaces e motores de busca sem o risco de degradação de desempenho. Manipulação de conteúdo de vídeo — streaming e download de arquivos grandes e de alta resolução através de gateways anônimos. Multithreading — a arquitetura de rede suporta mais de 1.000 conexões simultâneas sem comprometer a validade do IP.

Categorias especializadas: escolha por finalidade

Ao contrário das listas padrão, o Proxy-Store categoriza seus proxies por finalidade, o que simplifica significativamente as coisas tanto para iniciantes quanto para grandes equipes:

para redes sociais — pools otimizados para Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Risco mínimo de checkpoints graças a um histórico limpo de endereços que não foram usados em campanhas de spam anteriormente;

para jogos — servidores dedicados para Lineage 2, WoW, Steam e consoles. A prioridade máxima para esta categoria é a latência ultra-baixa, que é crítica para jogos competitivos e para contornar restrições regionais;

para marketplaces — IPs limpos para trabalhar com Amazon, eBay, Etsy e OLX. Isso ajuda a evitar banimentos de contas se você operar várias lojas simultaneamente;

universal — endereços IPv4 individuais para qualquer tarefa sem restrições nos recursos alvo.

O serviço tem acesso a mais de 40 países (incluindo Ucrânia, EUA, Reino Unido e Alemanha) e centenas de suas próprias sub-redes, garantindo um alto grau de randomização para seus rastros digitais.

Conta pessoal e ferramentas de automação

O painel de controle do Proxy-Store é projetado com as necessidades dos usuários que trabalham com grandes volumes de dados em mente.

Exportação instantânea — você pode exportar sua lista de proxies comprados com um único clique em formatos convenientes (TXT, CSV ou JSON) para importação direta em navegadores de anti-detecção ou analisadores. Gestão de renovação automática — para evitar que suas contas sejam suspensas devido a períodos de aluguel expirados, você pode configurar pagamentos automáticos e renovações de proxy. API funcional — documentação abrangente permite que você integre compras e substituições de endereços IP diretamente no seu código ou sistema CRM.

Economia de serviços: como pagar menos

A Proxy-Store oferece um sistema de pagamento flexível, totalmente adaptado para os usuários ucranianos.

Preços em hryvnia:

IPv4: começando a partir de poucos dólares por endereço (o preço varia de acordo com o país selecionado). IPv6: uma solução econômica a partir de apenas $0,45 por endereço. 5% de desconto — um sistema de código promocional está disponível para todos os clientes. Ao fazer seu pedido, insira o código especial de desconto de 5% PROXYSTORES ao comprar 100 endereços IP.

10% de comissão de afiliado — você pode se tornar um afiliado e ganhar uma comissão de 10% em todas as compras feitas por seus indicados. Os fundos ganhos podem ser retirados para cartões ou carteiras de criptomoeda.

Serviço e garantias: por que é confiável?

Teste de 24 horas — o serviço oferece um dia completo para testar minuciosamente sua funcionalidade. Se o IP não funcionar com seu software específico, uma substituição ou reembolso será processado o mais rápido possível. Suporte 24/7 — o suporte técnico está disponível a qualquer hora. Nossos especialistas irão ajudá-lo a configurar proxies mesmo em situações complexas, seja trabalhando através de um roteador ou usando software de servidor específico. Segurança de Dados — o serviço não registra a atividade do usuário, garantindo total confidencialidade de suas ações online.

Proxy-Store é uma ferramenta profissional que suporta MTProto, oferece uma clara segmentação de tarefas e permite economizar dinheiro com cupons e programas de afiliados. Se você precisa de proxies que funcionem sem qualquer configuração extra, Proxy-Store é uma excelente escolha.

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