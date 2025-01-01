ProxyWing - revisão do serviço de proxy

ProxyWing é um provedor premium de proxies privados que oferece proxies ISP, de datacenter e residenciais de alta velocidade com cobertura global (mais de 190 países) e políticas de preços flexíveis.

Vantagens do proxywing:

1. Variedade de tipos de proxy

Oferecemos proxies residenciais, de datacenter e ISP. Isso nos permite atender a qualquer necessidade de nossos clientes.

2. Alta velocidade e estabilidade

Ao longo da presença da Proxywing no mercado, temos refinado nossa infraestrutura de servidores. Nosso objetivo é garantir que nossos proxies possam lidar com cargas sérias e fornecer altas velocidades com latência mínima.

3. Suporte 24/7

Se você encontrar quaisquer problemas técnicos ou simplesmente tiver uma dúvida sobre a configuração, estamos sempre prontos para ajudar de forma rápida e profissional. Entendemos como é crucial resolver problemas prontamente — nossa equipe de suporte está disponível a qualquer momento.

4. Preços flexíveis

Se você é um iniciante que precisa de apenas alguns proxies ou uma equipe grande que requer milhares de endereços IP simultaneamente, temos pacotes de proxies para todos. Igualmente importante é a opção de adquirir proxies residenciais que não expiram, permitindo que você pague apenas pelos dados que utilizar.

5. Site amigável e painel de controle da conta

Oferecemos muitas ferramentas gratuitas, como um testador de proxy para verificar a funcionalidade dos seus proxies e um conversor de formato para alterar seu formato conforme sua preferência. No seu painel pessoal, você pode selecionar e pagar rapidamente por quaisquer proxies usando vários métodos de pagamento. Após o pagamento, no cartão do produto, você pode alternar o protocolo de proxy entre HTTP e SOCKS5.

ProxyWing é excelente para web scraping, promoção de SEO, arbitragem de tráfego e gerenciamento de múltiplas contas, garantindo a eficiência e segurança das tarefas online.

Tipos de Proxy

Residencial. Escolha esta opção se você precisar de IPs reais de clientes que rotacionam ou permanecem os mesmos e possuem geo-seleção muito específica. Pagar apenas pelo tráfego que você realmente precisa ajuda a manter os custos baixos, e poder criar qualquer número de endpoints sob demanda em mais de 190 locais mantém os fluxos de trabalho flexíveis.

ISP. Endereços IP estáticos do ISP (IPs dedicados com 99% de tempo de atividade) ajudam a manter sua "identidade" a mesma ao longo do tempo para sessões longas e estáveis e processos com várias contas. Apenas proxies individuais, o que torna a conta mais segura.

Datacenter. Proxies de datacenter são uma ótima escolha quando velocidade, baixo custo e grandes pools de IPs estáticos são importantes (por exemplo, para scraping ou automação). A ProxyWing não oferece um proxy compartilhado.

Qual tipo de proxy devo escolher?

Acessando conteúdo com restrição geográfica. Para bibliotecas de streaming ou sites bloqueados por região, proxies de datacenter com alta velocidade e tráfego efetivamente ilimitado são convenientes.

Maximizando privacidade e anonimato. Proxies residenciais que rodam IPs reduzem a vinculabilidade entre solicitações.

Navegação de viagem. Se o site desejado bloquear IPs estrangeiros, conecte-se através de um proxy residencial do país necessário (mais de 190 disponíveis) para parecer que você está em casa.

Coleta de dados em grande escala. Para solicitações de alto volume, proxies residenciais rotativos por solicitação ajudam a minimizar bloqueios.

Listas de Permissão Corporativas & Controle de Acesso. Emita proxies para funcionários e permita acesso aos seus servidores apenas a partir desses IPs para reduzir a exposição. Proxies de datacenter estáticos e econômicos da ProxyWing são adequados.

Verificação de anúncios. Selecione um proxy na região de destino para encontrar e revisar seus anúncios no Google, Facebook ou YouTube—verificando colocação, idioma, moeda e segmentação.

Preços

Residencial: a partir de $2.5/GB, descontos por volume disponíveis.

ISP: a partir de $2,5/IP/mês; 50+ IPs — $1,8/IP/mês. Descontos adicionais para volumes maiores.

Datacenter: ampla gama de locais, incluindo pacotes mistos, a partir de $0.87/IP/mês.

ProxyWing oferece suporte a vários métodos de pagamento sem KYC, incluindo PayPal, cartão de crédito, cartões CIS e criptomoedas (mais de 12 moedas em diferentes redes).

Como comprar e configurar proxies no navegador antidetecção Undetectable

Escolhendo proxies

Registre-se no site ProxyWing. Insira seu e-mail, nome, sobrenome e crie uma senha.

Escolha o tipo de proxy. Uma opção simples para começar são os proxies de datacenter. Mas se você precisa de mais anonimato, considere IPs residenciais ou ISP.

Pague a fatura gerada usando qualquer método conveniente — cartão bancário, criptomoeda ou PayPal.

Vá para a página do produto e copie seus proxies.

Criando um perfil

Baixe o navegador anti-detecção Undetectable.

Clique em "Novo Perfil".

Insira um nome de perfil e vá para a seção de configurações de proxy. Cole os dados que você copiou da página do produto ProxyWing no campo de proxy.

Inicie o perfil criado e verifique se seu endereço IP mudou usando qualquer verificador de IP online.

Conclusão

Acreditamos que é extremamente importante a segurança online se tornar uma prioridade para mais pessoas. É por isso que nos esforçamos para fornecer proxies da mais alta qualidade e um serviço ininterrupto. Para gerenciar múltiplas contas de mídia social, testar anúncios ou simplesmente navegar na web, proxies combinados com um bom navegador anti-detecção são as melhores soluções.