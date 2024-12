ROIstat – revisão do sistema CRM

ROIstat - é um serviço de análise de marketing baseado em inteligência artificial que analisa todas as suas campanhas publicitárias até o nível de lucro. O ROIstat coleta dados do sistema CRM dos clientes, canais de publicidade e site. Em questão de segundos, o ROIstat gera relatórios sobre mais de 40 métricas de negócios, fornecendo análises de marketing desde cada palavra-chave até a venda final. O ROIstat permite determinar se sua publicidade paga está gerando algum lucro, o que, por sua vez, ajuda as empresas que utilizam o ROIstat a distribuir seu orçamento publicitário de forma mais eficiente e aumentar sua receita.

Quais são as vantagens do ROIstat?

O serviço ROIstat oferece várias vantagens para profissionais de marketing e empresários, tais como:

Acompanhamento da eficácia de todos os canais de publicidade, incluindo publicidade contextual, direcionada, em mídias sociais, por e-mail e outros.

Determinação do custo de aquisição de clientes (CAC) e retorno sobre o investimento em marketing (ROI) para cada canal, campanha, anúncio e palavra-chave.

Distribuição automática de leads para gerentes e rastreamento de conversões em todas as etapas do funil de vendas.

Integração com sistemas CRM populares, serviços de análise da web, mensageiros e rastreamento de chamadas.

Interface conveniente e intuitiva que permite configurar e visualizar relatórios com diferentes parâmetros.

Suporte técnico rápido e de qualidade, que auxilia na instalação, integração e solução de quaisquer problemas.

Quais são as avaliações dos usuários sobre o ROIstat?

Os usuários que utilizam o serviço ROIstat deixam avaliações positivas sobre seu desempenho. No site Startpack, é possível encontrar mais de 290 avaliações de usuários reais que recomendam o ROIstat e elogiam sua funcionalidade, confiabilidade, facilidade de uso, aparência, preço e suporte. A classificação média do serviço é de 4,9 de 5 estrelas. No site G2, também é possível encontrar avaliações de usuários sobre o ROIstat, que confirmam sua alta qualidade e facilidade de uso. A classificação média do serviço neste site é de 4,5 de 5 estrelas.

Como começar a usar o ROIstat?

Para começar a usar o serviço ROIstat, é necessário se registrar no site roistat.com e escolher um plano adequado. O serviço oferece três planos de preços: Start, Business e Premium, que diferem em funcionalidade, número de sites, canais, contadores e outros parâmetros. Os preços dos planos começam em US$ 239 por mês. Após o registro e pagamento do plano, é necessário instalar os códigos dos contadores no site, integrar o serviço com o sistema CRM e os canais de publicidade. Para isso, é possível utilizar as instruções detalhadas no site ou entrar em contato com a equipe de suporte técnico. Após isso, é possível começar a visualizar e analisar os relatórios de análise de marketing e otimizar sua estratégia publicitária.

Conclusão

O ROIstat é um serviço poderoso e conveniente de análise de marketing que ajuda as empresas a aumentarem seus lucros através da distribuição eficiente do orçamento publicitário. O serviço permite rastrear todos os canais de publicidade, determinar seu custo e retorno, controlar o funil de vendas e integrar-se a diversos serviços. Os usuários que utilizam o ROIstat deixam avaliações positivas sobre seu desempenho e o recomendam a outros. Para começar a usar o ROIstat, é necessário se registrar no site, escolher um plano, instalar os códigos dos contadores e integrar o serviço com o sistema CRM e os canais de publicidade. O serviço fornece instruções detalhadas e suporte técnico de qualidade para isso. O ROIstat é um serviço que vale a pena experimentar se você deseja aumentar a eficiência do seu marketing e aumentar sua receita.