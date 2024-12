Shakes Pro – revisão da rede de afiliados

Shakes Pro - é uma rede de afiliados que oferece aos afiliados ofertas com alta conversão no nicho de nutrição. O serviço também possui parcerias exclusivas com muitos anunciantes, permitindo que os afiliados testem ofertas privadas com a Shakes Pro. O Shakes Pro é ideal para aqueles que desejam ganhar dinheiro vendendo produtos de saúde e beleza de qualidade e certificados, como shakes de proteína, vitaminas, desintoxicações e outros. O serviço oferece altas comissões, pagamentos rápidos, suporte personalizado e acesso aos melhores landings e criativos.

Como trabalhar com o Shakes Pro?

Para começar a trabalhar com o Shakes Pro, é necessário se registrar no site do serviço. Depois disso, você pode escolher uma oferta adequada no catálogo, obter seu link de afiliado e começar a gerar tráfego. O serviço suporta diferentes fontes de tráfego, como Facebook, Google, Instagram, TikTok e outros. Além disso, você pode solicitar uma landing page ou pré-landing personalizada para sua oferta. O Shakes Pro fornece aos afiliados estatísticas convenientes e transparentes sobre suas campanhas, além da capacidade de rastrear conversões por diferentes parâmetros, como país, dispositivo, navegador e outros. O serviço também possui seu próprio sistema de CRM, que ajuda a aumentar a taxa de recompra e retenção de clientes.

Quais são as vantagens do Shakes Pro em relação a outras redes de afiliados?

O Shakes Pro possui várias vantagens em relação a outras redes de afiliados no nicho de nutrição, tais como:

Ofertas exclusivas com alta conversão que não estão disponíveis em outras redes

Altas comissões e pagamentos rápidos por diferentes métodos, incluindo WebMoney, PayPal, Payoneer e outros

Suporte personalizado e assistência na otimização de campanhas por gerentes experientes

Acesso às melhores landings e criativos, além da possibilidade de solicitar soluções personalizadas

Sistema de CRM próprio que aumenta o LTV e ROI dos afiliados

Conclusão

O Shakes Pro é uma excelente escolha para aqueles que desejam ganhar dinheiro vendendo produtos de nutrição de alta qualidade e demanda. O serviço oferece aos afiliados ofertas exclusivas, altas comissões, pagamentos rápidos, suporte personalizado e acesso às melhores ferramentas para trabalhar com tráfego. Se você deseja se juntar ao Shakes Pro, registre-se no site do serviço e comece a ganhar dinheiro hoje mesmo.