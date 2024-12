Shifter – revisão do serviço de proxy

Procurando um proxy barato, confiável e tecnicamente sólido? Recomendamos o Shifter, com 31 milhões de endereços IP, para aqueles que sabem fazer a escolha certa e não querem pagar por ferramentas superestimadas de utilidade duvidosa.

O serviço de proxy Shifter pode ser caracterizado como um serviço confiável de classe mundial de nível médio. É importante ressaltar que é de nível mundial. Portanto, os serviços do provedor são populares entre um grande grupo de usuários racionais que não precisam de recursos técnicos complicados. O Shifter atende completamente às necessidades de um especialista exigente em serviços de qualidade a preços baixos.

Descrição das funcionalidades do Shifter em 2022

Aqui está uma lista das principais ofertas do serviço de proxy:

Mais de 31 milhões de endereços IP

Proxies privados (pessoais)

Proxies compartilhados (endereços IP compartilhados com outros usuários)

Garantia de reembolso de 3 dias

Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana

Oferecendo serviços de proxy de qualidade desde 2012

Tempo de atividade de 99,99%

Alta velocidade de conexão

Servidores residentes em vários países e grandes cidades

Número ilimitado de sessões de conexão

Protocolos HTTP/S e Socks

Painel de controle conveniente

Atualmente, esse conjunto de ofertas de provedores de proxy não parece algo incomum. Isso é uma vantagem, uma vantagem para os usuários. Se outra empresa aposta em uma ferramenta adicional importante, os principais esforços são direcionados para essa ferramenta. Como resultado, menos atenção é dada à tecnologia e ao suporte, o que prejudica os clientes comuns. Os usuários comuns são exatamente aqueles que precisam de um proxy confiável, e não de uma ferramenta adicional cuja eficácia ainda precisa ser comprovada na prática.

Portanto, o Shifter, que não oferece nada desnecessário e caro, continua sendo um parceiro confiável em 2022 para resolver as seguintes tarefas:

Coleta e comparação de preços na Internet

Verificação da exibição de anúncios encomendados

Proteção de marca

Teste de recursos da web

Coleta de dados para otimização de mecanismos de busca

Extração de dados de sites de comércio eletrônico, portais, bancos de dados

Gerenciamento de várias contas em redes sociais

Como configurar o navegador Undetectable para trabalhar com o proxy Shifter

Após o registro e a contratação dos serviços no site do Shifter, o cliente recebe um e-mail com os dados de conexão. O endereço do proxy (host), bem como a porta, o tipo de servidor, o nome de usuário e a senha podem ser facilmente inseridos na janela de edição do perfil do navegador Undetectable. Para isso, há uma lista suspensa "Proxy" com os respectivos campos de entrada.

No entanto, esse método é conveniente para um pequeno volume de dados, portanto, o programa possui outra ferramenta - o Proxy Manager. Com ele, é fácil obter um modelo de arquivo de texto formatado para inserir dados de vários servidores. O arquivo de texto pode ser facilmente editado e, em seguida, você só precisa clicar no botão "Importar" para inserir os parâmetros no navegador Undetectable.