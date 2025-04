SMS-Activate: números virtuais para qualquer registro

SMS-Activate é o serviço com o maior volume de números virtuais.

Números virtuais são consumíveis necessários para multiacount. Hoje em dia, qualquer serviço valioso, seja um site ou aplicativo, solicita verificação por número de telefone. Infelizmente, o mercado de ativação OTP nem sempre está pronto para atender às necessidades de arbitragem de tráfego, farming e outros especialistas que lidam com contas. A esfera é complicada, os algoritmos para combater bots estão se tornando cada vez mais rigorosos, e os requisitos para a qualidade dos cartões SIM (geo, operadora e a chamada "pureza") estão crescendo.

SMS-Activate plataforma de números virtuais demonstra flexibilidade e disposição para mudanças entre todas as outras. Atualizações constantes de tecnologias e lógica operacional ajudam a fornecer uma alta porcentagem de recepção de sms bem-sucedida e a satisfazer outras necessidades de especialistas que trabalham com números virtuais.

Quais problemas podem surgir ao usar números virtuais e como o SMS-Activate os resolve

O SMS não foi entregue

Como na maioria dos mensageiros e redes sociais mais procurados nos últimos 2-3 anos, o sucesso do registro depende principalmente dos usuários. Você pode controlar a qualidade dos proxies, utilizando um navegador anti-detecção, software especializado e outras soluções. Se todos os detalhes forem considerados e o código ainda não for recebido, então o problema é a qualidade dos números.

Para resolver o problema com a qualidade dos números, a SMS-Activate priorizou números físicos em vez de virtuais (protocolo). Qual é a diferença e o resumo:

Números físicos descartáveis estão conectados a cartões SIM que estão nas mãos de um provedor. Eles são oferecidos à venda através de equipamentos GSM e software de serviço de ativação. Esses números são muito melhor controlados, o histórico de ativação é registrado pelo serviço intermediário, os cartões SIM mantêm operação estável até que o código seja recebido e muitas vezes estão disponíveis para reativação (se você precisar recuperar o acesso a um número). Números de protocolo, por outro lado, fornecidos através de um software de terceiros, são muito menos previsíveis. Eles são comuns em todos os serviços porque estão disponíveis e, na maioria das vezes, funcionam também. Pelo menos para serviços não de topo.

Devido à nova política do SMS-Activate, números físicos são fornecidos a todos os usuários primeiro. Os virtuais estão disponíveis somente na ausência de números físicos. Isso permitiu que o serviço aumentasse o número de ativações de SMS bem-sucedidas em 20%.

Números fora de estoque

A demanda anormalmente alta por uma combinação de um determinado serviço e país é um fenômeno comum. Quando surge uma nova combinação para obter tráfego condicionalmente gratuito, ou números de um país popular não recebem mais códigos, a demanda por contas aumenta e os números se esgotam. Os fornecedores muitas vezes não estão dispostos a vender números escassos a um preço fixo. Eles os retêm para vendê-los entre um círculo restrito de clientes com sua própria margem de preço.

Este problema é resolvido pela opção Free Price, que cria um mercado livre no SMS-Activate. Os usuários podem aumentar o preço para um nível acessível e desbloquear o acesso a mais números. É necessário entender que os fornecedores não forneceriam números a um preço fixo de qualquer maneira, então esta é a única chance de comprar os números necessários durante a alta demanda com a garantia por um serviço intermediário.

Além disso, a plataforma recentemente minimizou sua comissão para números físicos do Telegram, que é o serviço com maior demanda. Os fornecedores agora têm uma escolha: baixar o preço para os usuários e vender mais rápido, ou manter o preço no mesmo nível, mas com uma margem de lucro maior. Desta forma, a SMS-Activate planeja atrair novos fornecedores responsáveis e evitar aumentos de preços.

Um serviço usa um método alternativo de verificação

A verificação pelos últimos dígitos de uma chamada recebida ou por voz (uma chamada é recebida e um código é ditado) são consideradas mais difíceis de contornar e são usadas com mais frequência. A verificação por chamada foi implementada no SMS-Activate, e a partir de 2024 o serviço também mostra um código ditado. Assim, todos os três métodos de verificação móvel também são adequados para registro com um número virtual.

Quando sua renda depende do sucesso das ativações de SMS, você deve confiar em um produto confiável. SMS-Activate é exatamente esta plataforma. 10 anos no mercado, equipe própria de desenvolvedores experientes, foco nas necessidades de clientes de atacado. Todas essas características são a garantia de um trabalho estável e previsível. Saiba mais sobre a plataforma no site da SMS-Activate.

