Revisão de proxies SOAX - Parceiro do Navegador Indetectável

SOAX é um provedor de proxy premiado com uma grande rede global de IPs. Desde sua criação em 2019, o SOAX ganhou vários prêmios e é consistentemente avaliado positivamente pelos usuários em sites de avaliação como Trustpilot e G2. A SOAX oferece proxies residenciais, móveis, de datacenter e de ISP, com IPs em 195 países. Os proxies SOAX são principalmente utilizados para monitoramento de preços, pesquisa de mercado e scraping de sites, apesar de oferecerem um painel flexível e amigável para o usuário e acesso à API para personalizar a gestão do seu proxy conforme suas necessidades.

Vantagens do SOAX

Embora a SOAX tenha menos tempo de existência do que alguns outros provedores de proxy, descobrimos que eles são um concorrente sólido para marcas mais estabelecidas. A SOAX possui várias vantagens em relação a outros provedores.

Uma variedade de tipos de proxy - móvel, residencial, ISP e proxies datacenter estão disponíveis com um grande número de IPs para cada um

Conexões rápidas e confiáveis com uma taxa de sucesso de 99,5%

Geotargeting preciso permite selecionar não apenas o país, mas também a cidade e o provedor de conexão do seu proxy

Um painel de controle fácil de usar que permite personalizar o uso do seu proxy

Opções personalizáveis para escolher entre IPs rotativos ou sessões fixas

Rede de servidores proxy abrangente cobrindo 195 países

IPs obtidos eticamente - a SOAX é parceira da WEDF e comprometida com a conformidade regulatória

Suporte ao cliente fornecido por uma equipe de especialistas com grande índice de resposta rápida - você pode contatar o suporte da SOAX via chat ao vivo, e-mail, telefone ou Telegram

Serviço de proxy altamente avaliado, com uma classificação de 4,9/5 no G2 e 4,4 no Trustpilot

Desvantagens do SOAX

Ao contrário de alguns outros provedores de proxy, a SOAX não possui extensão de navegador ou aplicativo móvel

Os clientes podem experimentar conexões mais lentas ao usar proxies em regiões remotas em algumas áreas da África

A SOAX é mais cara do que alguns outros provedores, com seus planos começando em $99 por mês, embora tenhamos descoberto que a SOAX possui uma política de preços mais simples e transparente do que outros provedores

Conclusão

Embora o SOAX possa não ser o fornecedor de proxy mais barato do mercado, seus proxies funcionam bem para empresas que precisam de web scraping confiável com interrupções mínimas, e para as quais conformidade legal (por exemplo, GDPR) é não negociável. Em apenas alguns anos, a SOAX cresceu e se tornou um dos principais provedores de proxies, mesmo em comparação com concorrentes mais estabelecidos. A SOAX é uma boa escolha para quem procura proxies residenciais com alta precisão de geolocalização e estabilidade.