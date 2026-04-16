Spy.House - revisão do serviço de espionagem

Spy.House é um serviço para analisar e monitorar criativos publicitários nos formatos TikTok, Facebook, Push e Inpage

No marketing de CPA, tomar emprestado abordagens comprovadas é uma prática padrão. Muitos compradores utilizam as ideias dos concorrentes como base, adaptam-nas e colhem excelentes lucros. A principal questão é: onde você pode acompanhar o trabalho de outras pessoas? Serviços de espionagem existem para esse fim.

Conforme disse Pablo Picasso, "Bons artistas copiam, grandes artistas roubam." No arbitragem de tráfego, onde a demanda por ideias criativas frescas nunca se esgota, este princípio torna-se a base para a sobrevivência e o sucesso.

O que é um serviço de espionagem?

Um serviço de espionagem é um programa especializado em buscar e monitorar campanhas publicitárias e criativos dos concorrentes. Ele permite que os anunciantes identifiquem os seguintes elementos de uma campanha:

Criativos

Ofertas

Hora de Lançamento

Links Atuais

Páginas de Destino

Spy.House é um serviço de espionagem para monitoramento e análise de criativos publicitários no TikTok e Facebook, Push, e Inpage, desenvolvido por afiliados para afiliados.

Vantagens do Spy.House:

Alcance Global: Analisamos a publicidade em mais de 185+ países . Vemos tudo e estamos constantemente expandindo nosso alcance.

Analisamos a publicidade em mais de . Vemos tudo e estamos constantemente expandindo nosso alcance. Milhões de ideias ao seu alcance: Um banco de dados de 12 milhões de criativos , atualizado diariamente. Economize dinheiro implementando combinações comprovadas.

Um banco de dados de , atualizado diariamente. Economize dinheiro implementando combinações comprovadas. Filtragem inteligente: Encontre o que você precisa em apenas alguns cliques com 16+ filtros precisos (GEO, dispositivos, plataformas).

Encontre o que você precisa em apenas alguns cliques com (GEO, dispositivos, plataformas). Todos os verticais em um só lugar: de jogos de azar e namoro a Nutra e E-com. Seu nicho já está aqui.

de jogos de azar e namoro a Nutra e E-com. Seu nicho já está aqui. Atualização diária do banco de dados publicitários.

Acessibilidade: Tarifas para qualquer orçamento – de $29 a $199.

Tarifas para qualquer orçamento – Experimente grátis: Oferecemos um período de teste gratuito de 7 dias para novos usuários.

Oferecemos um período de para novos usuários. Registro rápido e suporte do gerente.

Spy.House ajuda você a encontrar rapidamente ideias de publicidade sem qualquer esforço extra. Você pode ver o que está atualmente popular em várias categorias e usar esses exemplos para criar seus próprios anúncios. É uma ótima fonte de inspiração e modelos prontos para trabalhar.

Com Spy.House você pode determinar:

Procure combinações lucrativas: Nossos algoritmos encontrarão automaticamente criativos com tráfego intenso que estão trazendo dinheiro para os concorrentes.

Nossos algoritmos encontrarão automaticamente criativos com tráfego intenso que estão trazendo dinheiro para os concorrentes. Siga as tendências: Filtre os resultados de busca por data para entender quais ofertas estão atraindo tráfego atualmente.

Filtre os resultados de busca por data para entender quais ofertas estão atraindo tráfego atualmente. Explore a jornada do cliente: Clique no ícone do criativo e veja toda a história, desde a estratégia de promoção até o link da página de destino.

Clique no ícone do criativo e veja toda a história, desde a estratégia de promoção até o link da página de destino. Aproveite: Gostou do criativo ou da página de destino? Baixe diretamente do serviço.

Gostou do criativo ou da página de destino? Baixe diretamente do serviço. Escalone para os países certos: O sistema destacará os GEOs onde as campanhas de outras pessoas estão rodando.

O sistema destacará os GEOs onde as campanhas de outras pessoas estão rodando. Otimize seu direcionamento: Descubra de onde vem o tráfego de seus concorrentes—dispositivos desktop ou móveis.

Capacidades do Spy.House e para quem ele é adequado

Quer saber o que seus concorrentes estão fazendo agora? Este serviço de espionagem fará todo o trabalho sujo para você: ele encontrará as melhores abordagens, textos e imagens. Esta ferramenta será útil para qualquer pessoa que trabalhe com tráfego e, o melhor de tudo, até mesmo um iniciante pode entendê-la.

Quer encontrar apenas criativos eficazes? Com Spy.House, é fácil! Use a pesquisa por palavras-chave e acompanhe o tempo de vida dos anúncios — dessa forma, você verá imediatamente o que está gerando resultados para seus concorrentes e o que está desperdiçando o seu orçamento.

Personalize os resultados de busca para atender às suas necessidades: Classifique seu banco de dados por popularidade, localidade (GEO), dispositivo ou rede de anúncios. Tudo está sob controle—desde o tipo de navegador até o sistema operacional.

Especialização estreita:

Para Facebook: Escolha entre estático e vídeo.

Escolha entre estático e vídeo. Para TikTok: Filtre vídeos por duração (curta, média ou longa).

Spy.House também permite que você baixe as páginas de destino dos concorrentes.

Spy.House permite que você determine:

Quer saber no que o mercado está ganhando dinheiro agora? Com o Spy.House, você não precisa adivinhar — basta usar combinações prontas e funcionais.

O serviço mostrará:

Ofertas em alta: o que está em alta agora e quais produtos estão no topo.

o que está em alta agora e quais produtos estão no topo. Caminho do usuário: quais páginas de destino e pré-destino o público acessa.

quais páginas de destino e pré-destino o público acessa. Configurações de segmentação: GEO ativo e tipos de dispositivos (Móvel/Desktop).

GEO ativo e tipos de dispositivos (Móvel/Desktop). Melhores Criativos: Encontre as abordagens mais conversivas e lucrativas.

Encontre as abordagens mais conversivas e lucrativas. Fontes: Escolha redes de anúncios com o tráfego mais intenso.

Spy.House é o seu código de trapaça legal para competir. Analise os insights de outras pessoas, implemente abordagens comprovadas e aumente seus lucros.

PREÇOS

Teste gratuito de 7 dias!

RESULTADO

Para evitar desperdiçar seu orçamento, certifique-se de refinar as combinações que encontrou: copiar completamente as promoções de outras pessoas reduz sua eficácia. Quer testar a funcionalidade? Crie uma conta em Spy.House usando o botão "Registrar" no topo da página.

Nosso chat no telegram: https://t.me/Spy_House