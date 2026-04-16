Spy.House - revisão do serviço de espionagem
Spy.House é um serviço para analisar e monitorar criativos publicitários nos formatos TikTok, Facebook, Push e Inpage
No marketing de CPA, tomar emprestado abordagens comprovadas é uma prática padrão. Muitos compradores utilizam as ideias dos concorrentes como base, adaptam-nas e colhem excelentes lucros. A principal questão é: onde você pode acompanhar o trabalho de outras pessoas? Serviços de espionagem existem para esse fim.
Conforme disse Pablo Picasso, "Bons artistas copiam, grandes artistas roubam." No arbitragem de tráfego, onde a demanda por ideias criativas frescas nunca se esgota, este princípio torna-se a base para a sobrevivência e o sucesso.
O que é um serviço de espionagem?
Um serviço de espionagem é um programa especializado em buscar e monitorar campanhas publicitárias e criativos dos concorrentes. Ele permite que os anunciantes identifiquem os seguintes elementos de uma campanha:
- Criativos
- Ofertas
- Hora de Lançamento
- Links Atuais
- Páginas de Destino
Spy.House é um serviço de espionagem para monitoramento e análise de criativos publicitários no TikTok e Facebook, Push, e Inpage, desenvolvido por afiliados para afiliados.
Vantagens do Spy.House:
- Alcance Global: Analisamos a publicidade em mais de 185+ países. Vemos tudo e estamos constantemente expandindo nosso alcance.
- Milhões de ideias ao seu alcance: Um banco de dados de 12 milhões de criativos, atualizado diariamente. Economize dinheiro implementando combinações comprovadas.
- Filtragem inteligente: Encontre o que você precisa em apenas alguns cliques com 16+ filtros precisos (GEO, dispositivos, plataformas).
- Todos os verticais em um só lugar: de jogos de azar e namoro a Nutra e E-com. Seu nicho já está aqui.
- Atualização diária do banco de dados publicitários.
- Acessibilidade: Tarifas para qualquer orçamento – de $29 a $199.
- Experimente grátis: Oferecemos um período de teste gratuito de 7 dias para novos usuários.
- Registro rápido e suporte do gerente.
Spy.House ajuda você a encontrar rapidamente ideias de publicidade sem qualquer esforço extra. Você pode ver o que está atualmente popular em várias categorias e usar esses exemplos para criar seus próprios anúncios. É uma ótima fonte de inspiração e modelos prontos para trabalhar.
Com Spy.House você pode determinar:
- Procure combinações lucrativas: Nossos algoritmos encontrarão automaticamente criativos com tráfego intenso que estão trazendo dinheiro para os concorrentes.
- Siga as tendências: Filtre os resultados de busca por data para entender quais ofertas estão atraindo tráfego atualmente.
- Explore a jornada do cliente: Clique no ícone do criativo e veja toda a história, desde a estratégia de promoção até o link da página de destino.
- Aproveite: Gostou do criativo ou da página de destino? Baixe diretamente do serviço.
- Escalone para os países certos: O sistema destacará os GEOs onde as campanhas de outras pessoas estão rodando.
- Otimize seu direcionamento: Descubra de onde vem o tráfego de seus concorrentes—dispositivos desktop ou móveis.
Capacidades do Spy.House e para quem ele é adequado
Quer saber o que seus concorrentes estão fazendo agora? Este serviço de espionagem fará todo o trabalho sujo para você: ele encontrará as melhores abordagens, textos e imagens. Esta ferramenta será útil para qualquer pessoa que trabalhe com tráfego e, o melhor de tudo, até mesmo um iniciante pode entendê-la.
Quer encontrar apenas criativos eficazes? Com Spy.House, é fácil! Use a pesquisa por palavras-chave e acompanhe o tempo de vida dos anúncios — dessa forma, você verá imediatamente o que está gerando resultados para seus concorrentes e o que está desperdiçando o seu orçamento.
Personalize os resultados de busca para atender às suas necessidades: Classifique seu banco de dados por popularidade, localidade (GEO), dispositivo ou rede de anúncios. Tudo está sob controle—desde o tipo de navegador até o sistema operacional.
Especialização estreita:
- Para Facebook: Escolha entre estático e vídeo.
- Para TikTok: Filtre vídeos por duração (curta, média ou longa).
Spy.House também permite que você baixe as páginas de destino dos concorrentes.
Spy.House permite que você determine:
Quer saber no que o mercado está ganhando dinheiro agora? Com o Spy.House, você não precisa adivinhar — basta usar combinações prontas e funcionais.
O serviço mostrará:
- Ofertas em alta: o que está em alta agora e quais produtos estão no topo.
- Caminho do usuário: quais páginas de destino e pré-destino o público acessa.
- Configurações de segmentação: GEO ativo e tipos de dispositivos (Móvel/Desktop).
- Melhores Criativos: Encontre as abordagens mais conversivas e lucrativas.
- Fontes: Escolha redes de anúncios com o tráfego mais intenso.
Spy.House é o seu código de trapaça legal para competir. Analise os insights de outras pessoas, implemente abordagens comprovadas e aumente seus lucros.
PREÇOS
Teste gratuito de 7 dias!
RESULTADO
Para evitar desperdiçar seu orçamento, certifique-se de refinar as combinações que encontrou: copiar completamente as promoções de outras pessoas reduz sua eficácia. Quer testar a funcionalidade? Crie uma conta em Spy.House usando o botão "Registrar" no topo da página.
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