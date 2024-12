Storm Proxies – revisão do serviço de proxy

Apresentamos o serviço StormProxies, que não só oferece um desempenho estável e rápido (largura de banda de 1 Gbps), mas também uma tecnologia exclusiva para contornar as proteções de redes sociais e lojas online. Trata-se de proxies residenciais rotativos, que mudam o endereço de onde é feita a solicitação a cada poucos minutos.

Especialistas que fazem web scraping ou gerenciam várias contas de redes sociais frequentemente precisam trocar de IP. Isso ocorre porque os sistemas de proteção dos recursos de destino identificam endereços suspeitos e bloqueiam as solicitações provenientes deles. A troca de IP requer muito trabalho, por isso muitos estão dispostos a pagar caro por algum outro método ou solução. Mas não será necessário pagar caro! O StormProxies resolve o problema com proxies residenciais rotativos a um preço normal, não aumentado.

Como economizar ao contratar os serviços do StormProxies

Como já mencionado, o serviço oferece uma ótima oportunidade a um preço normal, não aumentado. No entanto, você pode reduzir ainda mais os custos em 5%. Para isso, basta se registrar através deste link e inserir o código promocional 5OFFSTORM. A partir desse momento, todos os proxies solicitados pelo usuário terão um desconto de 5%.

O principal do StormProxies - proxies rotativos

Devido à novidade da tecnologia, em diferentes idiomas e traduções, ainda são encontradas muitas interpretações do nome. No entanto, sempre são usadas palavras como "rotativos", "rotatórios", "variáveis", proxies ou endereços IP, que refletem corretamente a essência do método. A essência é que o usuário do serviço se conecta ao servidor proxy normalmente. As solicitações do usuário são encaminhadas para os recursos de destino a partir de um IP diferente do servidor intermediário. O StormProxies implementou a tecnologia de rotação de endereços, em que esse IP "falso" é alterado regularmente. Eles são alterados regularmente, o que significa após cada solicitação HTTP, a cada 2 ou 10 minutos...

O que isso proporciona? Se o endereço permanecer estático e, por exemplo, uma rede social receber várias solicitações de diferentes contas de usuários desse endereço, o algoritmo anti-spam detectará atividade suspeita e banirá o IP. Para evitar isso, até agora era necessário usar vários servidores proxy e fazer ajustes manuais no software com frequência... Agora, todo esse trabalho rotineiro não é mais necessário! Conecte-se ao servidor intermediário do StormProxies e o serviço fará a rotação dos endereços automaticamente.

Essa é a principal razão pela qual os clientes do StormProxies trabalham com sucesso e sem esforço extra em várias áreas:

Web scraping

Execução de bots de tráfego

Registro e gerenciamento em massa de contas

Solução de tarefas de SEO (otimização de mecanismos de busca)

Coleta de informações comerciais

Aqui estão mais algumas vantagens importantes do serviço:

Escolha de proxies nos EUA, UE, EUA+UE combinados ou proxies globais

Velocidade de 1 Gbps

Pronto para trabalhar com várias threads

Ativação da conta após o pagamento é instantânea

Garantia de reembolso de 24 horas

Vale ressaltar que a empresa garante total confidencialidade. Isso é garantido pelo fato de o serviço ser executado em infraestrutura própria, não alugada.

Configurando o navegador Undetectable para usar os servidores intermediários do StormProxies

A configuração do navegador Undetectable para usar proxies deste serviço não é fundamentalmente diferente dos casos de uso de outros provedores. Após o registro e o pagamento dos serviços, o cliente recebe do provedor as informações sobre os servidores proxy - host, tipo de servidor, porta, login, senha. Esses dados devem ser inseridos nos campos correspondentes ao preencher os perfis no navegador Undetectable.

Como tarefas volumosas podem exigir o uso de vários servidores, o navegador Undetectable possui uma ferramenta chamada Gerenciador de Proxy. Com ela, você pode criar um arquivo de texto formatado com a lista de todos os servidores e seus parâmetros. Em seguida, vários hosts são inseridos nos perfis do navegador com um único clique.